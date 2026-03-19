«Αναστήθηκε» ο Val Kilmer και επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η ταινία «As Deep as the Grave» ολοκληρώνει το όραμα του Coerte Voorhees με τη βοήθεια της ΑΙ και συναίνεση της οικογένειας του ηθοποιού

Μια πρωτοφανής κινηματογραφική απόφαση επαναφέρει τον Val Kilmer στη μεγάλη οθόνη, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του το 2025, μέσα από τη χρήση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ο Val Kilmer είχε επιλεγεί το 2020 για τον ρόλο του Father Fintan στην ταινία «As Deep as the Grave», ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Coerte Voorhees. Ωστόσο, η επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο, δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει στα γυρίσματα.

Ο Coerte Voorhees εξηγεί ότι «ήταν ο ηθοποιός που ήθελα για αυτόν τον ρόλο. Ο χαρακτήρας είχε σχεδιαστεί πάνω του. Ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, αλλά περνούσε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και δεν μπορούσε να συμμετάσχει». Παρά την απουσία του από το πλατό, ο Coerte Voorhees κατάφερε τελικά να ενσωματώσει τον Val Kilmer στην ταινία αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με τη συγκατάθεση της οικογένειάς του και τη στήριξη της κόρης του Mercedes Kilmer και του γιου του Jack Kilmer.

Ο Coerte Voorhees σημειώνει ότι «η οικογένειά του μάς έλεγε πόσο σημαντική θεωρούσαν αυτή την ταινία και ότι ο Val Kilmer ήθελε πραγματικά να είναι μέρος της. Πίστευε ότι πρόκειται για μια σημαντική ιστορία και ήθελε να συνδεθεί το όνομά του με αυτήν. Αυτή η στήριξη μάς έδωσε τη δύναμη να προχωρήσουμε, ακόμη κι αν κάποιοι το θεωρήσουν αμφιλεγόμενο».

Η ταινία «As Deep as the Grave», που αρχικά έφερε τον τίτλο «Canyon of the Dead», βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και ακολουθεί τους αρχαιολόγους Ann Morris και Earl Morris στις έρευνές τους στην περιοχή Canyon de Chelly στην Αριζόνα, σε μια προσπάθεια να αναδείξουν την ιστορία του λαού Navajo. Πρωταγωνιστούν οι Abigail Lawrie και Tom Felton, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Wes Studi και Abigail Breslin.

Ο ψηφιακά αναδημιουργημένος Val Kilmer θα έχει ουσιαστική παρουσία στην ταινία, με το υλικό να συνδυάζει εικόνες από νεότερη ηλικία που παραχώρησε η οικογένειά του, αλλά και πλάνα από τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η φωνή του αναπαράγεται επίσης με τη βοήθεια τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τη φθορά που είχε υποστεί λόγω της τραχειοτομής.

Ο παραγωγός John Voorhees επισημαίνει ότι «ο χαρακτήρας στην ταινία πάσχει από φυματίωση, κάτι που δημιουργεί έναν παραλληλισμό με την πραγματική κατάσταση του Val Kilmer όταν αντιμετώπιζε τον καρκίνο του λαιμού. Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στον ρόλο και τον ίδιο τον ηθοποιό».

Η παραγωγή της ταινίας διήρκεσε 6 χρόνια, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας COVID και περιορισμών στον προϋπολογισμό. Σε κάποιο στάδιο, οι σκηνές με τον χαρακτήρα του Father Fintan είχαν αφαιρεθεί, ωστόσο οι δημιουργοί συνειδητοποίησαν ότι αποτελούσαν κρίσιμο στοιχείο για την αφήγηση και αναζήτησαν εναλλακτικούς τρόπους για να τις επαναφέρουν.

Ο Coerte Voorhees τονίζει ότι «καταλάβαμε ότι έλειπε ένα βασικό στοιχείο. Δεν μπορούσαμε να επαναλάβουμε τα γυρίσματα, καθώς δεν υπήρχε ο προϋπολογισμός. Έτσι στραφήκαμε σε καινοτόμες λύσεις και διαπιστώσαμε ότι η τεχνολογία μάς δίνει αυτή τη δυνατότητα».

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο εξακολουθεί να προκαλεί έντονες συζητήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τη συναίνεση των καλλιτεχνών. Οι δημιουργοί της ταινίας υπογραμμίζουν ότι ακολούθησαν τις οδηγίες του σωματείου SAG και ότι η οικογένεια του Val Kilmer αποζημιώθηκε κανονικά.

Η Mercedes Kilmer δήλωσε ότι «ο πατέρας μου ήταν ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος που συνδέθηκε ουσιαστικά με μια ιστορία αναζήτησης και διαφώτισης στη Νοτιοδυτική Αμερική, όπου έζησε. Πάντα έβλεπε τις νέες τεχνολογίες με αισιοδοξία, ως εργαλείο που διευρύνει τις δυνατότητες της αφήγησης. Αυτό το πνεύμα τιμούμε και σε αυτή την ταινία».

Ο Val Kilmer είχε ήδη αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη όσο ήταν εν ζωή, συνεργαζόμενος με την εταιρεία Sonantic για την αναδημιουργία της φωνής του στην ταινία «Top Gun Maverick» το 2022. Τότε είχε δηλώσει ότι «η δυνατότητα επικοινωνίας είναι θεμελιώδης για την ανθρώπινη ύπαρξη και οι συνέπειες του καρκίνου του λαιμού είχαν δυσκολέψει τους άλλους να με κατανοήσουν. Η ευκαιρία να αφηγηθώ την ιστορία μου με μια φωνή που ακούγεται αυθεντική ήταν ένα ξεχωριστό δώρο».

Δες κι αυτό…