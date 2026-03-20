Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους

Την πρώτη κοινή φωτογραφία με τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, μοιράστηκε στα social media ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τρυφερό τρόπο τη σχέση τους.

Το βράδυ της Πέμπτης (19 Μαρτίου), το μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα story στον λογαριασμό του στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να δίνει ένα φιλί στην αγαπημένη του. Στο στιγμιότυπο, ο ίδιος καλύπτει με το χέρι του το πρόσωπο της τραγουδίστριας, κρατώντας ωστόσο την αίσθηση της προσωπικής τους στιγμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή Happy Day, το ζευγάρι βρίσκεται μαζί εδώ και αρκετούς μήνες και σύντομα αναμένεται να συμπληρώσει περίπου έναν χρόνο σχέσης. Αν και στην αρχή είχαν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, το τελευταίο διάστημα δείχνουν πιο άνετοι στο να μοιράζονται στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Οι δύο τους πλέον κυκλοφορούν μαζί χωρίς να κρύβονται, ενώ πρόσφατα η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσε και ένα βίντεο στο TikTok μέσα από το αυτοκίνητο, στο οποίο ακουγόταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου να τραγουδά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή ΕΔΩ TV, ο ίδιος είχε μιλήσει με διακριτικότητα για την προσωπική του ζωή, λέγοντας: «Είναι όλα στον δρόμο τους. Αν είναι να γίνει κάτι, θα το δείξει η πορεία και ο χρόνος. Όταν βρίσκεσαι με κάποιον άλλο και είσαι καλά, αυτό φαίνεται. Δεν μπορείς να μιλάς για πράγματα που μπορεί να συμβούν σε λίγους μήνες».

Όπως φαίνεται, το ζευγάρι διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, επιλέγοντας πλέον να μοιράζεται ορισμένες από τις στιγμές του και με το κοινό.

Δες κι αυτό…