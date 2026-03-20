Μουσικά Νέα 20.03.2026

Η Tina Turner ξανά στο επίκεντρο με μια κίνηση που ταρακούνησε τη μουσική βιομηχανία

Νέα συμφωνία για τη διαχείριση της κληρονομιάς της Tina Turner με την Pophouse να αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο του καταλόγου της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η μουσική κληρονομιά της Tina Turner περνά σε μια νέα εποχή, καθώς μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες διαχείρισης καταλόγων ενισχύει τη θέση της με μια σημαντική συμφωνία. Η Pophouse Entertainment, εταιρεία με έδρα τη Σουηδία και συνιδρυτή τον Björn Ulvaeus, απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μουσικών δικαιωμάτων της Tina Turner, σε συμφωνία με την BMG και την περιουσία της αείμνηστης καλλιτέχνιδας.

Η συμφωνία αφορά τα μουσικά συμφέροντα του καταλόγου της Tina Turner, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 83 ετών. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 η Tina Turner είχε προχωρήσει στην πώληση των δικαιωμάτων των ηχογραφήσεών της, των εκδοτικών της στοιχείων καθώς και του ονόματος και της εικόνας της στην BMG, έναντι ποσού που εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καριέρα της Tina Turner εκτείνεται σε περισσότερες από 6 δεκαετίες, με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «What’s Love Got to Do With It» και «The Best», που καθόρισαν τη διεθνή μουσική σκηνή. Υπήρξε μία από τις πιο εμπορικές γυναίκες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, ενώ τιμήθηκε 2 φορές με την εισαγωγή της στο Rock and Roll Hall of Fame και απέσπασε 12 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Pophouse σε συνεργασία με την BMG και την Tina Turner Estate θα επικεντρωθεί στη μακροπρόθεσμη διαχείριση και ανάδειξη του έργου της, με στόχο να διατηρηθεί ζωντανή η καλλιτεχνική της κληρονομιά και να προσεγγίσει νέες γενιές ακροατών. Η Jessica Koravos δήλωσε ότι «είμαι ενθουσιασμένη που καλωσορίζουμε τον εμβληματικό κατάλογο της Tina Turner στην οικογένεια της Pophouse. Σχεδιάζουμε μια σειρά δημιουργικών δράσεων που θα αναδείξουν τη μουσική και την προσωπικότητά της, διασφαλίζοντας τη θέση της ως Queen of Rock n Roll».



Από την πλευρά της BMG, ο Alistair Norbury υπογράμμισε ότι «η φωνή και το πνεύμα της Tina Turner διαμόρφωσαν τη σύγχρονη μουσική και την ποπ κουλτούρα. Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το έργο της θα συνεχίσει να εμπνέει το παγκόσμιο κοινό, παραμένοντας πιστό στη δύναμη και την αυθεντικότητα που χαρακτήριζαν την πορεία της».



Η Pophouse έχει ήδη επενδύσει σε σημαντικούς μουσικούς καταλόγους, όπως των Kiss, Cyndi Lauper, Avicii και Swedish House Mafia, ενισχύοντας τη στρατηγική της να διαχειρίζεται και να επανασυστήνει εμβληματικά μουσικά έργα στη σύγχρονη εποχή.

Με τη νέα αυτή συμφωνία, η Tina Turner παραμένει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία και επιρροή του έργου της.

