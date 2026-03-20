Screen News 20.03.2026

Ο Tom Cruise προβάρει τον ρόλο του κακού στο Miami Vice

Φήμες θέλουν τον Tom Cruise να εξετάζει τον πρώτο του villain ρόλο μετά το «Collateral» σε reboot του Joseph Kosinski
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα σενάριο που ενθουσιάζει τους θαυμαστές φαίνεται να παίρνει μορφή, καθώς ο Tom Cruise φέρεται να επιστρέφει σε έναν ρόλο που έχει να δοκιμάσει πάνω από 20 χρόνια. Ο Tom Cruise βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων φημών που τον θέλουν να επιστρέφει σε ρόλο κακού, για πρώτη φορά μετά την εμβληματική του εμφάνιση στο «Collateral» το 2004. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός εξετάζεται για τον ρόλο του κακού στο επερχόμενο reboot της ταινίας «Miami Vice», σε σκηνοθεσία του Joseph Kosinski.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, η προοπτική έχει ήδη προκαλέσει έντονη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους κύκλους του κινηματογράφου. Οι θαυμαστές του Tom Cruise αναμένουν εδώ και χρόνια την επιστροφή του σε έναν πιο σκοτεινό ρόλο, μετά την επιτυχία του ως Vincent στο «Collateral», έναν χαρακτήρα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φημολογία ενισχύεται από τη στενή συνεργασία του Tom Cruise με τον Joseph Kosinski, με τον οποίο έχει συνυπάρξει σε επιτυχημένες παραγωγές όπως το «Top Gun Maverick» και το «Oblivion». Η μεταξύ τους σχέση έχει χτιστεί μέσα από μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, με το «Top Gun Maverick» να φτάνει σχεδόν τα 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της μεταπανδημικής περιόδου.

Παράλληλα, ο Joseph Kosinski έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασιών με τον Tom Cruise, ενώ έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τον ηθοποιό. Η πιθανότητα συμμετοχής του στο «Miami Vice» ενισχύεται και από το γεγονός ότι το πρόγραμμα του Tom Cruise φαίνεται να επιτρέπει την ένταξή του στα γυρίσματα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο Miami.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το reboot του «Miami Vice» τοποθετείται χρονικά στο 1985 και φιλοδοξεί να αποτυπώσει την ατμόσφαιρα της εποχής, εστιάζοντας στη λάμψη αλλά και τη διαφθορά της πόλης. Στο καστ φέρονται να συμμετέχουν ο Michael B Jordan στον ρόλο του Ricardo Tubbs και ο Austin Butler στον ρόλο του James Sonny Crockett, χαρακτήρες που έχουν συνδεθεί με την ιστορία της σειράς.

Το σενάριο υπογράφουν οι Dan Gilroy και Eric Warren Singer, ενώ η ταινία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 6 Αυγούστου 2027. Αν επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Tom Cruise, η ταινία αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, προσφέροντας στο κοινό μια διαφορετική πτυχή ενός από τους μεγαλύτερους σταρ του Hollywood.

Την ίδια στιγμή, ο Tom Cruise έχει ήδη προγραμματισμένη την κυκλοφορία της ταινίας «Digger» σε σκηνοθεσία του Alejandro  Iñárritu, η οποία αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου 2026, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ηθοποιός συνεχίζει να διατηρεί έντονη παρουσία στον κινηματογράφο, εξερευνώντας νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

