Οι BTS επέστρεψαν με το Swim που σπάει όλα τα κοντέρ (video)

Το εντυπωσιακό videoclip με την κινηματογραφική αισθητική σηματοδοτεί τη μεγάλη επανένωση των BTS μετά από 6 χρόνια και μέσα σε δυο ώρες έχει έχει ήδη 8,3 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube

Με φόντο τη θάλασσα και μια κινηματογραφική αισθητική, οι BTS εγκαινιάζουν το νέο τους κεφάλαιο, προκαλώντας παγκόσμιο ενθουσιασμό με το άλμπουμ «ARIRANG» και το εντυπωσιακό βίντεο του «Swim».

Οι BTS επέστρεψαν δυναμικά στη διεθνή μουσική σκηνή, παρουσιάζοντας το music video του τραγουδιού «Swim», το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο τους άλμπουμ «ARIRANG». Το «Swim μέσα σε δυο ώρες έχει έχει ήδη 8,3 εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube. Το συγκρότημα, αποτελούμενο από τους RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook, σηματοδοτεί με αυτή την κυκλοφορία την πρώτη πλήρη δισκογραφική του επιστροφή μετά από 6 χρόνια.

Το άλμπουμ «ARIRANG» κυκλοφόρησε με 14 τραγούδια και περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς όπως οι Diplo, Kevin Parker των Tame Impala, Mike WiLL Made-It και Ryan Tedder. Η νέα αυτή δουλειά αποτελεί ένα ιδιαίτερα αναμενόμενο project, καθώς είναι η πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας των μελών στη Νότια Κορέα.

Το «Swim» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video σε σκηνοθεσία της Tanu Muiño, με τη συμμετοχή της Lili Reinhart. Το βίντεο παρουσιάζει τους BTS σε ένα δραματικό θαλάσσιο σκηνικό, όπου τα μέλη κινούνται πάνω σε ένα πλοίο, δημιουργώντας μια έντονα κινηματογραφική εμπειρία που ενισχύει το αφηγηματικό στοιχείο του τραγουδιού.

Το «ARIRANG» αποτελεί το 5ο στούντιο άλμπουμ των BTS και διαδέχεται το «Be», το οποίο είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard 200 το 2020. Την ίδια χρονιά, το συγκρότημα σημείωσε τεράστιες επιτυχίες στο Billboard Hot 100 με τραγούδια όπως τα «Life Goes On» και «Dynamite», ενώ ακολούθησαν επιτυχίες όπως τα «Butter», «Permission to Dance» και «My Universe» σε συνεργασία με τους Coldplay.

Η επιστροφή των BTS συνοδεύεται και από μια μεγάλη ζωντανή εμφάνιση, καθώς το συγκρότημα αναμένεται να πραγματοποιήσει δωρεάν συναυλία στις 21 Μαρτίου στην πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ, με περίπου 260000 θεατές να αναμένεται να παρακολουθήσουν το γεγονός.

Παράλληλα, οι BTS ετοιμάζονται να επιστρέψουν και στην αμερικανική τηλεόραση, με εμφάνιση στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», όπου θα δώσουν συνέντευξη και θα παρουσιάσουν ζωντανά νέα τραγούδια τους.

Με το «Swim» και το «ARIRANG», οι BTS επιβεβαιώνουν την παγκόσμια επιρροή τους και ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή πορεία τους στη διεθνή μουσική σκηνή.

