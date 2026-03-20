Η Zendaya φόρεσε ξανά στο κόκκινο χαλί το φόρεμα από τα πρώτα της Όσκαρ

Η Zendaya επαναφέρει ένα iconic φόρεμα Vivienne Westwood από τα πρώτα της Όσκαρ, συνδυάζοντάς το με bridal στοιχεία

Στην πρεμιέρα της ταινίας The Drama στο Λος Άντζελες, η Zendaya έκανε ένα μοναδικό fashion statement, επαναφέροντας ένα ethereal, σχεδόν νυφικό φόρεμα που είχε φορέσει για πρώτη φορά πριν από πάνω από μια δεκαετία.

Το εντυπωσιακό ivory σατέν φόρεμα Vivienne Westwood διέθετε την χαρακτηριστική κορσέ φιλοσοφία της σχεδιάστριας, με απαλή off-the-shoulder γραμμή από διάφανο chiffon και sleek column skirt. Ακολουθώντας τη bridal αισθητική του φορέματος, η Zendaya και ο stylist της, Law Roach, το συνδύασαν με κλασικά λευκά Christian Louboutin pumps, διαμάντια από Chopard και, όπως φάνηκε, ένα δαχτυλίδι αρραβώνων και βέρα.

Παρόλο που η Zendaya είναι γνωστή για την αγάπη της στο να εξερευνά fashion archives, σπάνια έχει ανατρέξει στα δικά της παλιά looks. Ωστόσο, δεδομένου ότι στο The Drama υποδύεται μια μέλλουσα νύφη και με τα φήμες για τη σχέση της εκτός οθόνης να κυκλοφορούν έντονα, η επαναφορά του φορέματος ήταν απόλυτα επίκαιρη.

«Ξέρω ότι το ρητό λέει ‘something old, something new, something borrowed, something blue’», δήλωσε η Zendaya στο κόκκινο χαλί. «Οπότε ξεκίνησα με κάτι παλιό. Αυτό ήταν ένα φόρεμα που είχα φορέσει όταν ήμουν 18 ετών στα Όσκαρ, στα πρώτα μου Όσκαρ. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα». Όσο για το γιατί επέλεξε να ξαναφορέσει το φόρεμα τώρα; «Ήταν η κατάλληλη στιγμή για να βγει αυτό από το αρχείο μου», είπε.

Δες κι αυτό…