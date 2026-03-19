Fashion 19.03.2026

5 outfits για να παραμείνεις κομψή στις πασχαλινές διακοπές στο χωριό

floral_forema
Chic και ρομαντικά outfits για το χωριό την άνοιξη και το Πάσχα, με φυσικές υφές, λεπτομέρειες vintage και ανοιξιάτικη διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη φέρνει μαζί της την ανάγκη για μικρές αποδράσεις στο χωριό, ιδανικές για τις πασχαλινές διακοπές. Η φύση, η ηρεμία και οι γραφικές γωνιές προσφέρουν την τέλεια αφορμή για να νιώσουμε πιο ελεύθερες και χαλαρές. Το μυστικό για ένα chic και ταυτόχρονα πρακτικό ντύσιμο είναι να επιλέγεις κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, κομψότητα και λίγες αλλά ουσιαστικές λεπτομέρειες.

Η επιλογή των υφασμάτων και των χρωμάτων παίζει καθοριστικό ρόλο. Λινά, βαμβακερά ή πλεκτά κομμάτια με διακριτικά κεντήματα ή ρετρό σχέδια δίνουν ανοιξιάτικη διάθεση χωρίς να δείχνουν υπερβολικά. Τα floral prints και τα παστέλ χρώματα είναι ιδανικά για να ενσωματωθείς αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον, ενώ τα puff sleeves και οι διακριτικές πινελιές ρομαντισμού προσθέτουν κομψότητα στο σύνολο.

pasxalino_outfit
https://www.instagram.com/aprillockhart/

1. Floral φόρεμα με puff sleeves

Ένα λουλουδάτο φόρεμα με φουσκωτά μανίκια είναι η απόλυτη επιλογή για chic εμφάνιση στο χωριό. Συνδύασε το με διακριτικά σανδάλια ή loafers και ένα ψάθινο καπέλο για ανοιξιάτικη διάθεση. Το outfit είναι άνετο για περπάτημα και ταυτόχρονα κομψό για οικογενειακά τραπέζια.

floral_forema
https://unsplash.com/

2. Λινό σετ με ζακέτα

Ένα λινό παντελόνι με ανάλογο top και ελαφρύ ζακετάκι δίνει την αίσθηση casual αλλά καλοσχεδιασμένης εμφάνισης. Τα ουδέτερα χρώματα και οι φυσικές υφές προσφέρουν άνεση και στυλ χωρίς υπερβολές, ιδανικό για πρωινό καφέ στην πλατεία του χωριού ή βόλτα στα σοκάκια.

pasxalino_outfit
https://www.instagram.com/sallyomo/

3. Πλεκτό φόρεμα ή crochet set

Τα χειροποίητα πλεκτά ή crochet κομμάτια είναι το απόλυτο cottagecore για το χωριό. Συνδύασε τα με slides ή sneakers για άνετο περπάτημα και ολοκλήρωσε το look με διακριτικά κοσμήματα ή τσαντάκι ώμου. Η λεπτομέρεια στα πλεκτά προσθέτει ενδιαφέρον και χαρακτήρα χωρίς να γίνεται υπερβολική.

crochet_top
https://www.instagram.com/mobinapeiman/

4. Μαύρο φόρεμα με cowboy boots

Για ένα πιο ροκ και ταυτόχρονα ρομαντικό outfit, ένα μαύρο puff-sleeve φόρεμα με cowboy boots δίνει αίσθηση στιλ ενώ παραμένει άνετο. Αυτός ο συνδυασμός ισορροπεί το romantic chic με ένα πιο edgy στοιχείο, ιδανικό για απογευματινό περπάτημα σε χωμάτινους δρόμους ή picnic με φίλους.

pasxalino_outfit
https://www.instagram.com/marina_torres/

5. Λευκή μπλούζα με τζιν ή μίνι φούστα

Μια λευκή μπλούζα με βολάν ή διακριτικές δαντέλες σε συνδυασμό με τζιν ή μίνι φούστα δημιουργεί ένα κομψό αλλά απλό look. Τα διακριτικά αξεσουάρ όπως ψάθινο καπέλο ή handmade κοσμήματα ολοκληρώνουν το outfit χωρίς να υπερφορτώνουν την εμφάνιση.

pasxalino_outfit
https://www.instagram.com/rachelnosco/

Κεντρική Εικόνα: Unsplash 

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends Πάσχα Πάσχα 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

