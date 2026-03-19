Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στο MAD AI Politics: «Έχω λάβει μήνυματα που με προβλημάτισαν, αλλά δεν δίνω σημασία»

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης μιλά στο MAD AI Politics και μοιράζεται σκέψεις για την καθημερινότητά του και την προσωπική του ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή MAD AI Politics, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά γρήγορων, διασκεδαστικών και ανατρεπτικών ερωτήσεων που είχε ετοιμάσει η τεχνητή νοημοσύνη για εκείνον. Ο πολιτικός, γιος του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιου Χριστοδουλάκη, αποκάλυψε την πιο ανθρώπινη πλευρά του, συνδυάζοντας χιούμορ, ειλικρίνεια και προσωπικές στιγμές, δείχνοντας ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα υπάρχει ένας άνθρωπος με καθημερινές προτιμήσεις, ανασφάλειες και χιουμοριστική διάθεση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο ίδιος αποκάλυψε τις προτεραιότητές του στην καθημερινότητα και κατέταξε το ταξίδι, το φαγητό και τον ύπνο με σειρά σημασίας λέγοντας: «Ταξίδι, φαγητό, ύπνος», δείχνοντας την αγάπη του για τις εμπειρίες και την εξερεύνηση. Σχετικά με το τελευταίο μήνυμα που έστειλε αποκάλυψε: «Συγγνώμη, θα αργήσω λιγάκι. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη μου τη ζωή». Αναφέρθηκε επίσης σε ένα σχόλιο που τον προβλημάτισε λέγοντας: «Ναι, υπάρχει. Πριν λίγες μέρες διάβασα κάτι που έλεγε ‘ελπίζω να παθάνεις’. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα γιατί δεν ήξερα τι κακό έχω κάνει, αλλά εντάξει, τα προσπερνάμε και πάμε παρακάτω». Όσον αφορά τo αν διαγράφει τους followers που κάνουν hate comments, είπε: «Όχι δεν χρειάζεται να διαγράψεις κανέναν, τον κάνεις hide και δεν το καταλαβαίνει κι όλας».

Διάβασε επίσης: Η Ευγενία Μπόζου στο MAD Forum 2026: «Οι νέοι ζητούν καθοδήγηση από ενήλικες με έλλειμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης»

Ο βουλευτής απάντησε και σε πιο αστείες ή ακραίες ερωτήσεις, όπως αν θα προτιμούσε να κολυμπήσει με καρχαρίες ή να μην ξανακατέβει στις εκλογές, λέγοντας: «Πρέπει να πω το αντίθετο αλλά θα πω να μην ξανακατέβω στις εκλογές. Δεν είναι αυτοσκοπός. Η ζωή μας είναι πρώτη, να προσφέρουμε και να είμαστε χρήσιμοι, αλλά δεν θα πεθάνουμε». Όταν ερωτήθηκε για το αν θα μπορούσε να επιβιώσει μια εβδομάδα χωρίς τηλέφωνο ή χωρίς μπάνιο, απάντησε: «Μια εβδομάδα χωρίς μπάνιο φυσικά. Δεν θα μπορούσα ούτε μια ώρα χωρίς τηλέφωνο».

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στον πολιτικό που θα ήθελε να είχε γνωρίσει λέγοντας: «Δεν θα πρωτοτυπήσω. Δεν έχω γνωρίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου πηγαίνουμε και βλέπουμε ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ να μας μιλάνε για αυτόν. Όλοι μας θα θέλαμε να ήμασταν κοντά του και να τον είχαμε γνωρίσει και να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα». Αποκάλυψε επίσης την πρώτη του δουλειά, λέγοντας: «Όταν ήμουν φοιτητής πήγαινα και μοίραζα φυλλάδια σε supermarket από τα 18 μου και για αυτό έχω γίνει πολύ καλός με το να μοιράζω τα προεκλογικά φυλλάδιά μου».

Στιγμές χαλάρωσης και γέλιου δεν έλειψαν, καθώς μοιράστηκε το αγαπημένο του ανέκδοτο: «Ένα με μια πίτσα που το λέει ένας συγκεκριμένος φίλος μου και ο τρόπος που το λέει μας κάνει να πεθαίνουμε στο γέλιο». Τόνισε ότι το ψέμα είναι αυτό που τον εκνευρίζει περισσότερο και παραδέχτηκε ότι η αγαπημένη του τηλεοπτική επιλογή είναι το MAD.


Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Χρυσανθοπούλου στο MAD Forum 2026: «Οι δεξιότητες που αποκτά ένα παιδί με την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύτιμες»

Γιάννης Τουμπάνος: «Θα ήθελα να δω την Ελένη Φουρέιρα να ερμηνεύει Frank Sinatra στα MAD VMA 2026»

Όσκαρ 2026: O Leonardo DiCaprio κατάφερε να γίνει ξανά το πιο viral meme

O Robbert Baruch στο MAD Forum 2026: «Το AI το αγκαλιάζουμε πλήρως αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις»

O Leroy Brought Flowers στο Mad Radio 106,2: «Δεν είχα ετοιμάσει το τραγούδι αποκλειστικά για τον διαγωνισμό τoυ Sing for Greece»

Ησαΐας Ματιάμπα στο Mad Radio 106,2: «Ο γιος μου με έκανε να δω τη ζωή μου με άλλο μάτι»

O Αλέξανδρος Ελευθεριάδης στο MAD Forum 2026: «Είναι εύκολο τα AI συστήματα να παράγουν πειστική μουσική»

Ο Δημήτρης Βασιλάκης στο MAD Forum 2026: «Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία γενικότερα»

O TEO.x3 στο MAD Forum 2026: «Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα στους εαυτούς μας τι είναι η μουσική»

Η Χαρά Κοντοχρήστου στο MAD Forum 2026: «Το να θεωρούμε ότι πλατφόρμες όπως το TikTok είναι ασόβαρες, υποτιμάμε πολύ το κοινό»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου