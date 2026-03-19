Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στο MAD AI Politics: «Έχω λάβει μήνυματα που με προβλημάτισαν, αλλά δεν δίνω σημασία»

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή MAD AI Politics, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά γρήγορων, διασκεδαστικών και ανατρεπτικών ερωτήσεων που είχε ετοιμάσει η τεχνητή νοημοσύνη για εκείνον. Ο πολιτικός, γιος του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιου Χριστοδουλάκη, αποκάλυψε την πιο ανθρώπινη πλευρά του, συνδυάζοντας χιούμορ, ειλικρίνεια και προσωπικές στιγμές, δείχνοντας ότι πίσω από τη δημόσια εικόνα υπάρχει ένας άνθρωπος με καθημερινές προτιμήσεις, ανασφάλειες και χιουμοριστική διάθεση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο ίδιος αποκάλυψε τις προτεραιότητές του στην καθημερινότητα και κατέταξε το ταξίδι, το φαγητό και τον ύπνο με σειρά σημασίας λέγοντας: «Ταξίδι, φαγητό, ύπνος», δείχνοντας την αγάπη του για τις εμπειρίες και την εξερεύνηση. Σχετικά με το τελευταίο μήνυμα που έστειλε αποκάλυψε: «Συγγνώμη, θα αργήσω λιγάκι. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη μου τη ζωή». Αναφέρθηκε επίσης σε ένα σχόλιο που τον προβλημάτισε λέγοντας: «Ναι, υπάρχει. Πριν λίγες μέρες διάβασα κάτι που έλεγε ‘ελπίζω να παθάνεις’. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα γιατί δεν ήξερα τι κακό έχω κάνει, αλλά εντάξει, τα προσπερνάμε και πάμε παρακάτω». Όσον αφορά τo αν διαγράφει τους followers που κάνουν hate comments, είπε: «Όχι δεν χρειάζεται να διαγράψεις κανέναν, τον κάνεις hide και δεν το καταλαβαίνει κι όλας».

Ο βουλευτής απάντησε και σε πιο αστείες ή ακραίες ερωτήσεις, όπως αν θα προτιμούσε να κολυμπήσει με καρχαρίες ή να μην ξανακατέβει στις εκλογές, λέγοντας: «Πρέπει να πω το αντίθετο αλλά θα πω να μην ξανακατέβω στις εκλογές. Δεν είναι αυτοσκοπός. Η ζωή μας είναι πρώτη, να προσφέρουμε και να είμαστε χρήσιμοι, αλλά δεν θα πεθάνουμε». Όταν ερωτήθηκε για το αν θα μπορούσε να επιβιώσει μια εβδομάδα χωρίς τηλέφωνο ή χωρίς μπάνιο, απάντησε: «Μια εβδομάδα χωρίς μπάνιο φυσικά. Δεν θα μπορούσα ούτε μια ώρα χωρίς τηλέφωνο».

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στον πολιτικό που θα ήθελε να είχε γνωρίσει λέγοντας: «Δεν θα πρωτοτυπήσω. Δεν έχω γνωρίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου πηγαίνουμε και βλέπουμε ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ να μας μιλάνε για αυτόν. Όλοι μας θα θέλαμε να ήμασταν κοντά του και να τον είχαμε γνωρίσει και να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα». Αποκάλυψε επίσης την πρώτη του δουλειά, λέγοντας: «Όταν ήμουν φοιτητής πήγαινα και μοίραζα φυλλάδια σε supermarket από τα 18 μου και για αυτό έχω γίνει πολύ καλός με το να μοιράζω τα προεκλογικά φυλλάδιά μου».

Στιγμές χαλάρωσης και γέλιου δεν έλειψαν, καθώς μοιράστηκε το αγαπημένο του ανέκδοτο: «Ένα με μια πίτσα που το λέει ένας συγκεκριμένος φίλος μου και ο τρόπος που το λέει μας κάνει να πεθαίνουμε στο γέλιο». Τόνισε ότι το ψέμα είναι αυτό που τον εκνευρίζει περισσότερο και παραδέχτηκε ότι η αγαπημένη του τηλεοπτική επιλογή είναι το MAD.





Δες κι αυτό…