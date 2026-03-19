Μουσικά Νέα 19.03.2026

Οι Spice Girls ακυρώνουν την επανένωση για τα 30 χρόνια από το Wannabe

Ασυμφωνίες και χρονικά περιθώρια μπλοκάρουν το πολυαναμενόμενο comeback, χωρίς να αποκλείεται μια μελλοντική επιστροφή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πολυαναμενόμενη επανένωση των Spice Girls για την επέτειο των 30 χρόνων φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, απογοητεύοντας τους θαυμαστές του εμβληματικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα σχέδια για μια σειρά εμφανίσεων που θα τιμούσαν την κυκλοφορία του θρυλικού «Wannabe» δεν προχώρησαν, καθώς τα μέλη δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία εγκαίρως. Οι Victoria Beckham, Melanie «Mel B» Brown, Melanie «Mel C» Chisholm, Geri Halliwell και Emma Bunton φέρονται να βρίσκονταν σε συζητήσεις για ένα επετειακό project, το οποίο όμως δεν ευοδώθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιβεβαίωση ήρθε και από την ίδια τη Melanie «Mel C» Chisholm, η οποία μιλώντας σε αυστραλιανή ραδιοφωνική εκπομπή ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη επανένωση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο Ιούλιος σηματοδοτεί τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του “Wannabe” και αργότερα μέσα στη χρονιά το “Spice”, το πρώτο μας άλμπουμ. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, αλλά όχι, δεν υπάρχει επανένωση».

spice_girls
https://www.instagram.com/spicegirls/

Παρά την ακύρωση, η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επιστροφής. «Επικοινωνούμε συνεχώς και θέλουμε να κάνουμε κάτι. Ποιος ξέρει πότε, αλλά παραμένω αισιόδοξη και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα δείτε ξανά τις Spice Girls μαζί», σημείωσε.

https://www.instagram.com/spicegirls/

Το συγκρότημα, που καθόρισε την pop σκηνή της δεκαετίας του ’90, διαλύθηκε επισήμως το 2000, ενώ η τελευταία πλήρης δημόσια εμφάνισή του ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Αν και οι Melanie «Mel B» Brown, Melanie «Mel C» Chisholm, Emma Bunton και Geri Halliwell περιόδευσαν το 2019, η Victoria Beckham απείχε από την περιοδεία.

Οι φήμες για επανένωση είχαν αναζωπυρωθεί το 2024, όταν και τα πέντε μέλη εμφανίστηκαν ιδιωτικά σε γενέθλια εκδήλωση της Victoria Beckham, ερμηνεύοντας το «Stop». Ωστόσο, ο David Beckham είχε τότε διαψεύσει τα σενάρια επιστροφής, δηλώνοντας ότι «δυστυχώς, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Παρά το προσωρινό «όχι» στην επετειακή επιστροφή, το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανένωσης παραμένει ανοιχτό, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα των θαυμαστών για μια ακόμη κοινή εμφάνιση του θρυλικού girl band.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Comeback spice girls Wannabe
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
