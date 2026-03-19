Ο Harry Styles σπάει ρεκόρ στα βινύλια και κοντράρει την Taylor Swift

Ο Harry Styles συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στη δισκογραφία, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες εβδομάδες πωλήσεων βινυλίου της σύγχρονης μουσικής εποχής και ενισχύοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της αγοράς. Με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», ο Harry Styles πέτυχε πωλήσεις 186.000 αντιτύπων σε βινύλιο μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας το προηγούμενο προσωπικό του ρεκόρ των 182.000 αντιτύπων που είχε σημειώσει το 2022 με το «Harry’s House».

Το νέο αυτό επίτευγμα κατατάσσει τον Harry Styles στις θέσεις Νο. 7 και Νο. 8 με τις μεγαλύτερες εβδομάδες πωλήσεων βινυλίου για άνδρα καλλιτέχνη στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή από το 1991 και μετά, όταν ξεκίνησε η ηλεκτρονική καταγραφή της μουσικής κατανάλωσης.

Παρά τη σημαντική επιτυχία του Harry Styles, η απόλυτη κυριαρχία στο συγκεκριμένο πεδίο ανήκει στην Taylor Swift, η οποία κατέχει τις περισσότερες θέσεις στο Top 10 των μεγαλύτερων εβδομάδων πωλήσεων βινυλίου. Στην κορυφή βρίσκεται το άλμπουμ «The Life of a Showgirl», με εντυπωσιακές πωλήσεις που ξεπερνούν το 1.334.000 αντίτυπα.

Η επιτυχία του «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» ενισχύθηκε και από τη στρατηγική κυκλοφορίας του, καθώς διατέθηκε σε 7 διαφορετικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός deluxe box set με επιπλέον περιεχόμενο και συλλεκτικά αντικείμενα. Το άλμπουμ κατέκτησε παράλληλα την κορυφή στα charts Vinyl Albums, Top Album Sales και Billboard 200.

Αναλυτικά οι πωλήσεις

«The Life of a Showgirl» Taylor Swift 1.334.000 «THE TORTURED POETS DEPARTMENT» Taylor Swift 859.000 «1989 Taylor’s Version» Taylor Swift 693.000 «Midnights» Taylor Swift 575.000 «Speak Now Taylor’s Version» Taylor Swift 268.000 «THE TORTURED POETS DEPARTMENT» deluxe Taylor Swift 191.000 «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» Harry Styles 186.000 «Harry’s House» Harry Styles 182.000 «THE TORTURED POETS DEPARTMENT» deluxe δεύτερη εβδομάδα Taylor Swift 164.000 «Lover Live From Paris» Taylor Swift 161.000 «Man’s Best Friend» Sabrina Carpenter 160.000 «DAYS BEFORE RODEO» Travis Scott 149.000 «Red Taylor’s Version» Taylor Swift 114.000 «30» Adele 108.000 «Short n’ Sweet» Sabrina Carpenter 105.000 «evermore» Taylor Swift 102.000 «GUTS» Olivia Rodrigo 94.000 «UTOPIA» Travis Scott 93.000 «HIT ME HARD AND SOFT» Billie Eilish 90.000 «UTOPIA» Travis Scott 89.000

Η νέα αυτή επιτυχία του Harry Styles επιβεβαιώνει τη συνεχή άνοδο της αγοράς βινυλίου, αλλά και τη δυνατότητα σύγχρονων καλλιτεχνών να δημιουργούν εμπορικά φαινόμενα ακόμη και σε ένα παραδοσιακό format, που γνωρίζει ξανά μεγάλη άνθηση.

