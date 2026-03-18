Η Daphne Lawrence παρουσίασε το SOS σε ένα εκρηκτικό πάρτι

Η Daphne Lawrence γιόρτασε την πρώτη της δισκογραφική δουλειά με live εμφανίσεις, δυνατές συνεργασίες και λαμπερούς καλεσμένους στο Doors**

H Daphne Lawrence πραγματοποίησε ένα μοναδικό Listening Party με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ με τίτλο «SOS» από την Minos EMI, A Universal Music Company. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός υποδέχτηκε πλήθος κόσμου στο Doors και φρόντισε να περάσουν όλη μια αξέχαστη βραδιά.

Μάλιστα, τραγούδησε ζωντανά κομμάτια από το «SOS» μεταφέροντας την ενέργειά της και τον ενθουσιασμό της. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, a Universal Music Company Μαργαρίτα Μάτσα αναφέρθηκε στο ταλέντο της, υπογραμμίζοντας πόσο χαρισματική καλλιτέχνιδα είναι και δεν παρέλειψε να την χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο hot ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής!

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων η Evangelia με τον σύντροφό της και συνεργάτη της Jay Stolar, η Joanne, η Mikay, ο Νίκος Απέργης καθώς και οι συντελεστές του άλμπουμ Ripen, Chico Beatz, Don Beatz.

Το «SOS» αποτελείται από 9 κομμάτια μεταξύ των οποίων τo single «Γάτα» που κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, καθώς και μία συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα με τίτλο «Μπαμ και κάτω», η οποία θα γίνει το νέο «add to favorites».

Όλα τα τραγούδια έχουν την υπογραφή της Daphne Lawrence σε στίχους και μουσική και στα περισσότερα συνυπογράφουν οι Ripen, Chico Beatz και σε ένα τραγούδι ο Don Beatz.