Νέες κυκλοφορίες 18.03.2026

Η Daphne Lawrence παρουσίασε το SOS σε ένα εκρηκτικό πάρτι

Η Daphne Lawrence γιόρτασε την πρώτη της δισκογραφική δουλειά με live εμφανίσεις, δυνατές συνεργασίες και λαμπερούς καλεσμένους στο Doors**
Mad.gr

H Daphne Lawrence πραγματοποίησε ένα μοναδικό Listening Party με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ με τίτλο «SOS» από την Minos EMI, A Universal Music Company. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός υποδέχτηκε πλήθος κόσμου στο Doors και φρόντισε να περάσουν όλη μια αξέχαστη βραδιά.

Μάλιστα, τραγούδησε ζωντανά κομμάτια από το «SOS» μεταφέροντας την ενέργειά της και τον ενθουσιασμό της. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI,  a Universal Music Company Μαργαρίτα Μάτσα αναφέρθηκε στο ταλέντο της, υπογραμμίζοντας πόσο χαρισματική καλλιτέχνιδα είναι και δεν παρέλειψε να την χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο hot ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής!

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων η Evangelia με τον σύντροφό της και συνεργάτη της Jay Stolar, η Joanne, η Mikay, ο Νίκος Απέργης καθώς και οι συντελεστές του άλμπουμ Ripen, Chico Beatz, Don Beatz.

Το «SOS» αποτελείται από 9 κομμάτια μεταξύ των οποίων τo single «Γάτα» που κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, καθώς και μία συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα  με τίτλο «Μπαμ και κάτω», η οποία θα γίνει το νέο «add to favorites».

Όλα τα τραγούδια έχουν την υπογραφή της Daphne Lawrence σε στίχους και μουσική και στα περισσότερα συνυπογράφουν οι Ripen, Chico Beatz και σε ένα τραγούδι ο Don Beatz.

Daphne Lawrence
Δες επίσης

Ημισκούμπρια & Παύλος Παυλίδης στο Release Athens 2026!

Η Demi Lovato συγκινεί στο The Tonight Show

Eurovision 2026: Η Auri αποφάσισε και η σειρά εμφάνισης αλλάζει τα δεδομένα

Η Lizzo παρουσιάζει το πρώτο της παιδικό βιβλίο

Εurovision 2026: Το «The Model» αποκαλύπτει μεγάλη ανατροπή για τον Akyla

Οι Radiohead σχεδιάζουν παγκόσμια περιοδεία με 20 συναυλίες κάθε χρόνο

Η Sabrina Carpenter χορεύει σε ρυθμούς Bad Bunny με φανέλα Lionel Messi και γίνεται viral

Ο Harry Styles κυριαρχεί στα charts – Όλο το abum του είναι στο Hot 100 του Billboard

Ο James Hetfield έκανε υποβρύχια πρόταση γάμου πλάι σε καρχαρίες Παρασκευή και 13

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ