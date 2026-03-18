Η ημικρανία είναι γυναικεία υπόθεση: Το «αόρατο» ορμονικό μοτίβο και το κενό στη διάγνωση

Περίπου 1.000.000 Έλληνες ενήλικες ζουν με την ημικρανία, μια σύνθετη, χρόνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί εξουθενωτικούς πονοκεφάλους και, πολλές φορές, καθημερινή δυσλειτουργία στους πάσχοντες.

Παγκοσμίως, η ημικρανία είναι η δεύτερη αιτία αναπηρίας και η πρώτη αιτία αναπηρίας για γυναίκες 15 – 49 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει το τεράστιο κοινωνικό φορτίο που φέρει. Το οικονομικό αποτύπωμά της είναι εξίσου σημαντικό, με απώλειες έως 13% σε παραγωγικές ημέρες εργασίας (absenteeism) και έως 48% σε μειωμένη παραγωγικότητα (presenteeism). Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα της μελέτης «WifOR 2025» αναφορικά με τον κοινωνικοοικονομικό της αντίκτυπο, που εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 35 δισ. ευρώ (Τσεχία) έως 557 δισ. ευρώ (Γερμανία).

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, παρά την υψηλή της συχνότητα και τον τεκμηριωμένο δυσμενή προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, η ημικρανία παραμένει ακόμα υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.

-Τρία στα τέσσερα άτομα με ημικρανία είναι γυναίκες, από τις οποίες τέσσερις στις δέκα δεν έχουν επισκεφθεί γιατρό

