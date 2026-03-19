Η NYX Professional Makeup μέσα από το πιο hot beauty experience έκανε τους πάντες να… αναρωτιούνται!

Σε ένα immersive event στο Ρομάντσο, οι καλεσμένοι έγιναν μέρος του concept «Make ‘Em Wonder», σε μια βραδιά που κορυφώθηκε με την αποκάλυψη του νέου Make ‘Em Wonder Foundation

Το νέο Make ‘Em Wonder Foundation της NYX Professional Makeup ήρθε για να κάνει τους πάντες να αναρωτιούνται: «Μα είναι makeup ή απλά η επιδερμίδα σου;» Η NYX Professional Makeup γιόρτασε το λανσάρισμα του νέου προϊόντος στο Ρομάντσο, το πρώτο creative hub της Αθήνας, όπου φίλοι του brand βίωσαν μια εμπειρία όπου η πραγματικότητα μπερδευόταν με την ψευδαίσθηση.

Η περιπέτεια ξεκίνησε από την είσοδο! Φορώντας τις μάσκες τους, οι παρευρισκόμενοι μπήκαν αμέσως στο πνεύμα του «Make ‘Em Wonder». Στο επίκεντρο, ένα τραπέζι-πρόκληση τους καλούσε να μαντέψουν: τι ήταν αληθινό και τι όχι; Ανάμεσα σε iconic προϊόντα NYX Cosmetics, hyper-realistic cakes που ήταν κυριολεκτικά σαν makeup products μπέρδευαν το μυαλό, οδηγώντας τους συμμετέχοντες σε ένα απολαυστικό παιχνίδι αντίληψης.

Στον επάνω όροφο, το σκηνικό έκρυβε ακόμη περισσότερες εκπλήξεις. Πίσω από μωβ κουρτίνες εμφανίζονταν πρόσωπα που προκαλούσαν τους καλεσμένους σε ένα fun challenge. Να μαντέψουν ποιος φοράει makeup και ποιος όχι, προσφέροντας ένα ακόμα «Make Them Wonder» moment που τόνιζε τη διάθεση της βραδιάς!

Η κορύφωση του event ήρθε όταν τα φώτα έσβησαν και ένας μυστηριώδης ήχος γέμισε τον χώρο. Δύο χορευτές εμφανίστηκαν στη σκηνή και ένα εντυπωσιακό performance οδήγησε στη μεγάλη αποκάλυψη του νέου Make ‘Em Wonder Foundation της NYX Professional Makeup. Ένα foundation που προσφέρει ένα τόσο φυσικό αποτέλεσμα, που κάνει το δέρμα να δείχνει αψεγάδιαστο και τους γύρω σου να αναρωτιούνται αν πρόκειται για makeup ή απλώς για τέλεια επιδερμίδα.

Η αποκάλυψη έδωσε το έναυσμα για party με μουσική και signature cocktails, με την Espolòn Tequila να μην λείπει από τη βραδιά. Με την 25ετή μεξικάνικη κληρονομιά της, υποδέχτηκε τους καλεσμένους με απολαυστική, αυθεντική Paloma και Margarita, προσκαλώντας τους σε έναν κόσμο δημιουργικότητας και έκφρασης.

Καλεσμένοι από τον χώρο του beauty και των media, creators, editors και trendsetters είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της NYX PMU και να ανακαλύψουν το νέο προϊόν που ήδη συζητιέται ως το απόλυτο beauty obsession. Μεταξύ τους παρευρέθηκαν: Αναστασία, LILA, Klavdia, Evangelia, Fipster, Εβελίνα Νικόλιζα και πολλοί ακόμα από τον χώρο του entertainment και beauty.

Με το Make ‘Em Wonder Foundation της NYX Professional Makeup, ένα είναι σίγουρο: η επιδερμίδα σου θα είναι το πιο καλά κρυμμένο… (και πιο λαμπερό!) μυστικό σου. Και ας τους να αναρωτιούνται!

