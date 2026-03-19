Beauty 19.03.2026

Η NYX Professional Makeup μέσα από το πιο hot beauty experience έκανε τους πάντες να… αναρωτιούνται!

Σε ένα immersive event στο Ρομάντσο, οι καλεσμένοι έγιναν μέρος του concept «Make ‘Em Wonder», σε μια βραδιά που κορυφώθηκε με την αποκάλυψη του νέου Make ‘Em Wonder Foundation
Μαρία Χατζηγιάννη

Το νέο Make ‘Em Wonder Foundation της NYX Professional Makeup ήρθε για να κάνει τους πάντες να αναρωτιούνται: «Μα είναι makeup ή απλά η επιδερμίδα σου;» Η NYX Professional Makeup γιόρτασε το λανσάρισμα του νέου προϊόντος στο Ρομάντσο, το πρώτο creative hub της Αθήνας, όπου φίλοι του brand βίωσαν μια εμπειρία όπου η πραγματικότητα μπερδευόταν με την ψευδαίσθηση.

Η περιπέτεια ξεκίνησε από την είσοδο! Φορώντας τις μάσκες τους, οι παρευρισκόμενοι μπήκαν αμέσως στο πνεύμα του «Make ‘Em Wonder». Στο επίκεντρο, ένα τραπέζι-πρόκληση τους καλούσε να μαντέψουν: τι ήταν αληθινό και τι όχι; Ανάμεσα σε iconic προϊόντα NYX Cosmetics, hyper-realistic cakes που ήταν κυριολεκτικά σαν makeup products μπέρδευαν το μυαλό, οδηγώντας τους συμμετέχοντες σε ένα απολαυστικό παιχνίδι αντίληψης.

Διάβασε επίσης: 5 παστέλ nail arts που θα σε βάλουν από τώρα σε πασχαλινό mood

Στον επάνω όροφο, το σκηνικό έκρυβε ακόμη περισσότερες εκπλήξεις. Πίσω από μωβ κουρτίνες εμφανίζονταν πρόσωπα που προκαλούσαν τους καλεσμένους σε ένα fun challenge. Να μαντέψουν ποιος φοράει makeup και ποιος όχι, προσφέροντας ένα ακόμα «Make Them Wonder» moment που τόνιζε τη διάθεση της βραδιάς!

Η κορύφωση του event ήρθε όταν τα φώτα έσβησαν και ένας μυστηριώδης ήχος γέμισε τον χώρο. Δύο χορευτές εμφανίστηκαν στη σκηνή και ένα εντυπωσιακό performance οδήγησε στη μεγάλη αποκάλυψη του νέου Make ‘Em Wonder Foundation της NYX Professional Makeup. Ένα foundation που προσφέρει ένα τόσο φυσικό αποτέλεσμα, που κάνει το δέρμα να δείχνει αψεγάδιαστο και τους γύρω σου να αναρωτιούνται αν πρόκειται για makeup ή απλώς για τέλεια επιδερμίδα.

Η αποκάλυψη έδωσε το έναυσμα για party με μουσική και signature cocktails, με την Espolòn Tequila να μην λείπει από τη βραδιά. Με την 25ετή μεξικάνικη κληρονομιά της, υποδέχτηκε τους καλεσμένους με απολαυστική, αυθεντική Paloma και Margarita, προσκαλώντας τους σε έναν κόσμο δημιουργικότητας και έκφρασης.

Καλεσμένοι από τον χώρο του beauty και των media, creators, editors και trendsetters είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της NYX PMU και να ανακαλύψουν το νέο προϊόν που ήδη συζητιέται ως το απόλυτο beauty obsession. Μεταξύ τους παρευρέθηκαν: Αναστασία, LILA, Klavdia, Evangelia, Fipster, Εβελίνα Νικόλιζα και πολλοί ακόμα από τον χώρο του entertainment και beauty.

Με το Make ‘Em Wonder Foundation της NYX Professional Makeup, ένα είναι σίγουρο: η επιδερμίδα σου θα είναι το πιο καλά κρυμμένο… (και πιο λαμπερό!) μυστικό σου. Και ας τους να αναρωτιούνται!

Διάβασε επίσης: Από το serum στο αντηλιακό: Αυτή είναι η σωστή σειρά της skincare ρουτίνας

Δες επίσης

Τα πάνω-κάτω θα φέρει το σύμπαν σε 3 ζώδια

5 outfits για να παραμείνεις κομψή στις πασχαλινές διακοπές στο χωριό

5 παστέλ nail arts που θα σε βάλουν από τώρα σε πασχαλινό mood

Από το serum στο αντηλιακό: Αυτή είναι η σωστή σειρά της skincare ρουτίνας

Τα 2 looks της Zendaya που γέμισαν το feed μας με ανοιξιάτικα vibes

Αν έχεις αυτές τις 6 συνήθειες μετά το γυμναστήριο, τότε καταστρέφεις τα αποτελέσματα

Ανάδρομος Ερμής: 7 πράγματα που καλό είναι να αποφύγεις αυτή την περίοδο

Συνταγή για κριτσίνια καρότου που εξαφανίζονται πριν το καταλάβεις!

5 deco tips για να φέρεις την άνοιξη μέσα στο σπίτι σου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου