Screen News 19.03.2026

Ο Sean Penn τιμήθηκε στην Ουκρανία με Oscar φτιαγμένο από κατεστραμμένο βαγόνι τρένου

Ο Sean Penn απουσίασε από την τελετή στο Λος Άντζελες καθώς ταξίδεψε στο Κίεβο όπου συναντήθηκε με τον Volodymyr Zelenskyy
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Sean Penn βρέθηκε στο Κίεβο, επιλέγοντας να απουσιάσει από την τελετή απονομής των Oscar στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, στην Ουκρανία τιμήθηκε με ένα ιδιαίτερο συμβολικό βραβείο. Ο ηθοποιός έλαβε ένα ομοίωμα αγαλματιδίου, κατασκευασμένο από μέταλλο ουκρανικού σιδηροδρομικού βαγονιού που είχε υποστεί ζημιές από ρωσικά πλήγματα. Το βραβείο του απονεμήθηκε από τον Oleksandr Pertsovskyi, επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων, ο οποίος του είπε «σου λείπουν τα Oscar, οπότε σου φτιάξαμε αυτό. Δεν είναι χρυσό αλλά είναι αληθινό και από καρδιάς». Ο Sean Penn, εμφανώς συγκινημένος, απάντησε «αυτό είναι θησαυρός, σας ευχαριστώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Sean Penn απουσίαζε από τα Όσκαρ καθώς είχε συνάντηση με τον Zelenskyy

Ο 65χρονος ηθοποιός κέρδισε το τρίτο του Oscar, αυτή τη φορά για τον ρόλο του στην ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, η οποία απέσπασε συνολικά 6 βραβεία, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Η απουσία του από την τελετή δεν είχε αρχικά εξηγηθεί, ωστόσο έγινε γνωστό ότι είχε ταξιδέψει στην Ουκρανία στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατά την παραμονή του στο Κίεβο, ο Sean Penn συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας Volodymyr Zelenskyy, με τον τελευταίο να δημοσιεύει κοινή τους φωτογραφία από το προεδρικό γραφείο. Η σχέση των δύο ανδρών έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ο Sean Penn έχει επισκεφθεί επανειλημμένα την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και έχει δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για τον Volodymyr Zelenskyy.

Το 2022, ο Sean Penn είχε προσφέρει ένα από τα Oscar του στον Ουκρανό πρόεδρο ως ένδειξη στήριξης, δηλώνοντας τότε «αυτό είναι για σένα. Είναι ένα συμβολικό πράγμα, αλλά αν ξέρω ότι βρίσκεται εδώ μαζί σου θα νιώθω πιο δυνατός για αυτόν τον αγώνα». Είχε προσθέσει ότι «όταν νικήσετε, να το επιστρέψετε στο Malibu».

Ο Sean Penn έχει τιμηθεί στο παρελθόν με Oscar για τις ταινίες «Mystic River» το 2004 και «Milk» το 2009, ενώ πρόσφατα απέσπασε και βραβείο Bafta για την ερμηνεία του στο «One Battle After Another», από την τελετή του οποίου επίσης απουσίαζε.

www.instagram.com/oleksandr.pertsovskyi

Η παρουσία του Sean Penn στην Ουκρανία και η συμβολική αυτή βράβευση υπογραμμίζουν τη διαρκή του στήριξη προς τη χώρα, συνδέοντας την καλλιτεχνική του πορεία με μια ισχυρή πολιτική και ανθρωπιστική στάση.

Διάβασε επίσης: Το απίστευτο επίτευγμα του Sean Penn στα Oscar που ελάχιστοι έχουν καταφέρει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Sean Penn Volodymyr Zelenskyy Οσκαρ Όσκαρ 2026 Ουκρανία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

Στο φως οι πρώτες εικόνες της Scarlett Johansson από τον Εξορκιστή

Πολυαναμενόμενο Project Hail Mary, Angelina Jolie και η Τελευταία Κλήση στα σινεμά

Η Teyana Taylor απαντά στις αντιδράσεις μετά την ήττα της στα Όσκαρ

Η Madonna επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά από 24 χρόνια σε εμβληματική σειρά

Η Chloé Zhao σχολιάζει την ακύρωση της Buffy: «Δεν με εξέπληξε η απόφαση»

Η Ελλάδα υποδέχεται τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2027

Οι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ (Weekend Rebels)

Η Jane Fonda σχολιάζει το αφιέρωμα στον Redford και απορεί με την επιλογή της Streisand

Στην Αθήνα για γυρίσματα οι Cillian Murphy, Daniel Craig και Michelle Williams

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

