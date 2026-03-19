Ο Sean Penn τιμήθηκε στην Ουκρανία με Oscar φτιαγμένο από κατεστραμμένο βαγόνι τρένου

Ο Sean Penn απουσίασε από την τελετή στο Λος Άντζελες καθώς ταξίδεψε στο Κίεβο όπου συναντήθηκε με τον Volodymyr Zelenskyy

Ο Sean Penn βρέθηκε στο Κίεβο, επιλέγοντας να απουσιάσει από την τελετή απονομής των Oscar στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, στην Ουκρανία τιμήθηκε με ένα ιδιαίτερο συμβολικό βραβείο. Ο ηθοποιός έλαβε ένα ομοίωμα αγαλματιδίου, κατασκευασμένο από μέταλλο ουκρανικού σιδηροδρομικού βαγονιού που είχε υποστεί ζημιές από ρωσικά πλήγματα. Το βραβείο του απονεμήθηκε από τον Oleksandr Pertsovskyi, επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων, ο οποίος του είπε «σου λείπουν τα Oscar, οπότε σου φτιάξαμε αυτό. Δεν είναι χρυσό αλλά είναι αληθινό και από καρδιάς». Ο Sean Penn, εμφανώς συγκινημένος, απάντησε «αυτό είναι θησαυρός, σας ευχαριστώ».

Ο 65χρονος ηθοποιός κέρδισε το τρίτο του Oscar, αυτή τη φορά για τον ρόλο του στην ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, η οποία απέσπασε συνολικά 6 βραβεία, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Η απουσία του από την τελετή δεν είχε αρχικά εξηγηθεί, ωστόσο έγινε γνωστό ότι είχε ταξιδέψει στην Ουκρανία στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατά την παραμονή του στο Κίεβο, ο Sean Penn συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας Volodymyr Zelenskyy, με τον τελευταίο να δημοσιεύει κοινή τους φωτογραφία από το προεδρικό γραφείο. Η σχέση των δύο ανδρών έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ο Sean Penn έχει επισκεφθεί επανειλημμένα την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και έχει δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για τον Volodymyr Zelenskyy.

Το 2022, ο Sean Penn είχε προσφέρει ένα από τα Oscar του στον Ουκρανό πρόεδρο ως ένδειξη στήριξης, δηλώνοντας τότε «αυτό είναι για σένα. Είναι ένα συμβολικό πράγμα, αλλά αν ξέρω ότι βρίσκεται εδώ μαζί σου θα νιώθω πιο δυνατός για αυτόν τον αγώνα». Είχε προσθέσει ότι «όταν νικήσετε, να το επιστρέψετε στο Malibu».

Ο Sean Penn έχει τιμηθεί στο παρελθόν με Oscar για τις ταινίες «Mystic River» το 2004 και «Milk» το 2009, ενώ πρόσφατα απέσπασε και βραβείο Bafta για την ερμηνεία του στο «One Battle After Another», από την τελετή του οποίου επίσης απουσίαζε.

Η παρουσία του Sean Penn στην Ουκρανία και η συμβολική αυτή βράβευση υπογραμμίζουν τη διαρκή του στήριξη προς τη χώρα, συνδέοντας την καλλιτεχνική του πορεία με μια ισχυρή πολιτική και ανθρωπιστική στάση.

