Η Shakira ετοιμάζει φινάλε υπερπαραγωγή στην Ισπανία με στάδιο που θα φέρει το όνομά της

Η Shakira υπόσχεται εντυπωσιακό κλείσιμο για την περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» με παραγωγή πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας

Η Shakira ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες της καριέρας της με ένα φινάλε υψηλών προδιαγραφών στην Ισπανία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διεθνή της επιρροή. Η Κολομβιανή σταρ αποκάλυψε, μέσα από απόσπασμα συνέντευξής της στην εκπομπή «Al Cielo Con Ella», ότι η τελευταία στάση της περιοδείας «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, με πολλαπλές εμφανίσεις και μια ειδικά σχεδιασμένη παραγωγή.

Όπως δήλωσε η ίδια, «θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, γιατί η Live Nation ετοιμάζει ένα στάδιο αποκλειστικά για αυτές τις συναυλίες. Θα ονομάζεται Estadio Shakira». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «θα είναι κάτι εξωπραγματικό, μια παραγωγή που δεν νομίζω ότι έχει παρουσιαστεί ξανά στην Ισπανία».

Παρότι η Shakira δεν αποκάλυψε την ακριβή πόλη ή τον αριθμό των εμφανίσεων, η δημιουργία ενός προσωρινού ή ειδικά διαμορφωμένου χώρου που θα φέρει το όνομά της υποδηλώνει την κλίμακα της διοργάνωσης. Το μοντέλο αυτό έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και από άλλους διεθνείς καλλιτέχνες, όπως η Adele, με ειδικά κατασκευασμένους χώρους για περιορισμένες σειρές συναυλιών στην Ευρώπη.

Η περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», που ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου 2025, έχει ήδη καταγράψει ιστορικά ρεκόρ, καθώς αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική περιοδεία όλων των εποχών για λατινοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα έφτασαν τα 421,6 εκατομμύρια δολάρια, με 3,3 εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν διατεθεί σε 86 συναυλίες.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγο μετά τη δωρεάν εμφάνιση της Shakira στην πλατεία Zócalo της Πόλης του Μεξικού, όπου συγκέντρωσε περίπου 400.000 θεατές, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης. Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για το Rock & Roll Hall of Fame, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στη μουσική βιομηχανία.

