Μουσικά Νέα 20.03.2026

Η Shakira ετοιμάζει φινάλε υπερπαραγωγή στην Ισπανία με στάδιο που θα φέρει το όνομά της

Η Shakira υπόσχεται εντυπωσιακό κλείσιμο για την περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» με παραγωγή πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Shakira ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες της καριέρας της με ένα φινάλε υψηλών προδιαγραφών στην Ισπανία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διεθνή της επιρροή. Η Κολομβιανή σταρ αποκάλυψε, μέσα από απόσπασμα συνέντευξής της στην εκπομπή «Al Cielo Con Ella», ότι η τελευταία στάση της περιοδείας «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, με πολλαπλές εμφανίσεις και μια ειδικά σχεδιασμένη παραγωγή.

Όπως δήλωσε η ίδια, «θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, γιατί η Live Nation ετοιμάζει ένα στάδιο αποκλειστικά για αυτές τις συναυλίες. Θα ονομάζεται Estadio Shakira». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «θα είναι κάτι εξωπραγματικό, μια παραγωγή που δεν νομίζω ότι έχει παρουσιαστεί ξανά στην Ισπανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Shakira έγραψε ιστορία στο Zócalo μπροστά σε 400.000 θεατές (video)

Παρότι η Shakira δεν αποκάλυψε την ακριβή πόλη ή τον αριθμό των εμφανίσεων, η δημιουργία ενός προσωρινού ή ειδικά διαμορφωμένου χώρου που θα φέρει το όνομά της υποδηλώνει την κλίμακα της διοργάνωσης. Το μοντέλο αυτό έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και από άλλους διεθνείς καλλιτέχνες, όπως η Adele, με ειδικά κατασκευασμένους χώρους για περιορισμένες σειρές συναυλιών στην Ευρώπη.

Η περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», που ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου 2025, έχει ήδη καταγράψει ιστορικά ρεκόρ, καθώς αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική περιοδεία όλων των εποχών για λατινοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα έφτασαν τα 421,6 εκατομμύρια δολάρια, με 3,3 εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν διατεθεί σε 86 συναυλίες.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγο μετά τη δωρεάν εμφάνιση της Shakira στην πλατεία Zócalo της Πόλης του Μεξικού, όπου συγκέντρωσε περίπου 400.000 θεατές, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης. Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για το Rock & Roll Hall of Fame, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στη μουσική βιομηχανία.

Διάβασε επίσης: Rock & Roll Hall of Fame: Shakira, Phil Collins, Mariah Carey και Iron Maiden στη λίστα

Οι BTS επέστρεψαν με το Swim που σπάει όλα τα κοντέρ (video)

Το SiriusXM λανσάρει BTS Radio για τη μεγάλη επιστροφή των BTS

Miley Cyrus: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω τη Hannah Montana»

Η Καίτη Γαρμπή «εκτός ρυθμού» σε μία αξέχαστη μουσική «νύχτα»

Η περιοδεία των Metallica σώζει ζωές –  Η θρυλική μπάντα πέτυχε ρεκόρ με 25.000 αιμοδοσίες

Ο Cruz Beckham «καρφώνει» τον Brooklyn Beckham μέσα από νέο τραγούδι

O Jimin αποκαλύπτει ότι έχει πολύ άγχος για την επιστροφή των BTS

Η Miley Cyrus σπάει τη σιωπής της για το Super Bowl 2027

Οι Spice Girls ακυρώνουν την επανένωση για τα 30 χρόνια από το Wannabe

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές