Μουσική 19.03.2026

O Jimin αποκαλύπτει ότι έχει πολύ άγχος για την επιστροφή των BTS

Ο Jimin μιλά ανοιχτά για την αγωνία του ενόψει της μεγάλης επιστροφής των BTS μετά από 6 χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των BTS βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με τον Jimin να εκφράζει ανοιχτά τη συγκίνησή του αλλά και την έντονη αγωνία του για το νέο κεφάλαιο του συγκροτήματος. Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Weverse, ο Jimin μοιράστηκε με τους θαυμαστές του τα συναισθήματά του ενόψει της κυκλοφορίας του 5ου άλμπουμ των BTS με τίτλο «Arirang», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου.

Όπως έγραψε, «ARMY, το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σύντομα. Είμαι τόσο αγχωμένος που δεν ξέρω τι να κάνω». Στην ίδια ανάρτηση, ο Jimin εξέφρασε την ελπίδα του για την υποδοχή του νέου υλικού, σημειώνοντας ότι «ελπίζω να το ακούσετε με χαρά και εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να σας δείξω μια υπέροχη πλευρά μου. Ανυπομονώ, σας αγαπώ».

Η αναμονή για τους θαυμαστές των BTS υπήρξε μακρά, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, η επανένωση των RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V και Jung Kook φαίνεται πλέον πιο κοντά από ποτέ, με το συγκρότημα να έχει ήδη αποκαλύψει το εξώφυλλο του άλμπουμ, όπου τα μέλη εμφανίζονται με κομψά σκούρα κοστούμια.

Το «Arirang» περιλαμβάνει 14 τραγούδια και αποτελεί τη συνέχεια του άλμπουμ «Be» του 2020, το οποίο είχε φτάσει στο Νο. 1 του Billboard 200 και περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «Life Goes On» και «Dynamite». Η νέα κυκλοφορία καλείται να επαναφέρει τη δυναμική του συγκροτήματος, το οποίο έχει ήδη καταγράψει 6 άλμπουμ στην κορυφή του ίδιου chart.

Στο πλαίσιο της επιστροφής, οι BTS προγραμματίζουν μια σειρά από σημαντικές δράσεις, μεταξύ των οποίων μια ζωντανή συναυλία με τίτλο «BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG», που θα μεταδοθεί από την πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ στις 21 Μαρτίου. Αμέσως μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, το συγκρότημα αναμένεται να ξεκινήσει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία για τα έτη 2026 και 2027, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 9 Απριλίου στη Νότια Κορέα. Η δημόσια εξομολόγηση του Jimin αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά ενός παγκόσμιου φαινομένου, σε μια στιγμή που οι BTS ετοιμάζονται να επιστρέψουν δυναμικά στη διεθνή μουσική σκηνή.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

