Το SiriusXM λανσάρει BTS Radio για τη μεγάλη επιστροφή των BTS

Νέο pop up κανάλι με αποκλειστικό περιεχόμενο και πλήρη πρόσβαση στον κόσμο του κορυφαίου K pop συγκροτήματος

Η επιστροφή των BTS στη μουσική σκηνή συνοδεύεται από μια σειρά πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη σύνδεση του συγκροτήματος με το παγκόσμιο κοινό τους. Στο πλαίσιο αυτό το SiriusXM ανακοίνωσε τη δημιουργία του BTS Radio, ενός ειδικού pop up καναλιού αφιερωμένου στους BTS, με αφορμή την πολυαναμενόμενη επιστροφή του συγκροτήματος. Το κανάλι ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20 Μαρτίου και θα παραμείνει διαθέσιμο στον σταθμό 79 έως τις 26 Μαρτίου, ενώ μέσω της εφαρμογής του SiriusXM θα λειτουργεί έως τις 18 Απριλίου.

Το BTS Radio προσφέρει μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία, με συνεχή ροή τραγουδιών που περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, προσωπικά έργα των μελών, καθώς και το νέο υλικό τους. Παράλληλα, οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τα μέλη των BTS να μιλούν για τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το νέο άλμπουμ «Arirang».

Το συγκρότημα BTS αποτελείται από τους RM, Jin, Suga, J Hope, Jimin, V και Jungkook, ενώ το κοινό τους, γνωστό ως ARMY, έχει τη δυνατότητα να στείλει μηνύματα και ιστορίες που σχετίζονται με το συγκρότημα, με ορισμένα από αυτά να μεταδίδονται στον αέρα.

Ο Scott Greenstein δήλωσε ότι «οι BTS έχουν αλλάξει ριζικά το παγκόσμιο μουσικό τοπίο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην επιστροφή τους με το BTS Radio». Ο Scott Greenstein πρόσθεσε ότι «το κανάλι προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους θαυμαστές, με αποκλειστικό περιεχόμενο και άμεση πρόσβαση στο συγκρότημα».

Το «Arirang» αποτελεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά των BTS με πλήρη συμμετοχή και των 7 μελών μετά από αρκετά χρόνια, καθώς οι καλλιτέχνες ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Η επιστροφή τους συνοδεύεται και από δύο παραγωγές στο Netflix. Η πρώτη, με τίτλο «BTS The Comeback Live | Arirang», είναι μια ζωντανή μετάδοση της νέας τους εμφάνισης που πραγματοποιείται στη Σεούλ, ενώ ακολουθεί το ντοκιμαντέρ «BTS The Return», το οποίο καταγράφει τη δημιουργία του νέου άλμπουμ.

Παράλληλα, οι BTS ετοιμάζονται για μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία που θα εκτείνεται το 2026 και το 2027, με εμφανίσεις σε Ασία, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Αυστραλία. Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τη Νότια Κορέα και αναμένεται να περιλαμβάνει 82 συναυλίες, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες της καριέρας τους.

Με το BTS Radio και τις επερχόμενες δράσεις, η επιστροφή των BTS επιβεβαιώνει τη διαρκή επιρροή τους στη διεθνή μουσική σκηνή και την ισχυρή σχέση τους με το παγκόσμιο κοινό.

