VINTAGE TOYS 2026 ATHENS: Η έκθεση παιχνιδιών και συλλεκτικών ειδών, επιστρέφει δυναμικά!

Η VINTAGE TOYS 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 28 – 29 Μαρτίου 2026 | Μηχανουργείο & Αποθήκη Υπάρχουν παιχνίδια που δεν είναι απλώς παιχνίδια. Είναι αναμνήσεις.

Η VINTAGE TOYS, η μεγαλύτερη έκθεση παιχνιδιών και συλλεκτικών ειδών στην Ελλάδα, επιστρέφει δυναμικά στις 28 και 29 Μαρτίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μετατρέποντας την Αθήνα σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του συλλεκτικού και ρετρό παιχνιδιού.

Για δύο ημέρες, μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο. Γονείς που θυμούνται. Παιδιά που ανακαλύπτουν. Οικογένειες που μοιράζονται στιγμές.

Με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, η διοργάνωση αποτελεί θεσμό για την ποπ κουλτούρα και τη συλλεκτική κοινότητα, συγκεντρώνοντας συλλέκτες, εκθέτες και εξειδικευμένα καταστήματα από όλη την Ελλάδα.

Τι θα συναντήσουν οι επισκέπτες

Η έκθεση περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή συλλογή προσωπικών συλλογών από τις δεκαετίες του 70’, 80′ και του 90′, ενώ ταυτόχρονα, θα υπάρχουν καταστήματα εξειδικευμένα στα συλλεκτικά παιχνίδια, που προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες να αποκτήσουν σπάνια αντικείμενα.

Playmobil | Lego | Τσίγκινα Παιχνίδια | Επιτραπέζια | Subbuteo | Arcades | Retro Υπολογιστές | Κούκλες | Λούτρινα | Αυτοκόλλητα | Υπερατού | Ποδήλατα | Video Games | Ψιλικά Εποχής | Κόμικς | Βιντεοκασέτες | Pinballs και πολλά ακόμη.

Παράλληλα, η εμπειρία γίνεται διαδραστική με arcade machines, Subbuteo, retro gaming stations και υπολογιστές εποχής, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα όχι μόνο να δει, αλλά και να παίξει.

Η VINTAGE TOYS δεν είναι απλώς μια έκθεση — είναι μια γιορτή της νοσταλγίας στο σήμερα.

Εισιτήρια & Προπώληση

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της more.com.

Αγοράζοντας εισιτήριο online, οι επισκέπτες συμμετέχουν αυτόματα σε μεγάλο διαγωνισμό με δώρα από τη More Life Distribution και το brand My Arcade:

Φορητές κονσόλες και arcade machines με αγαπημένα κλασικά παιχνίδια.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της έκθεσης και οι νικητές θα ειδοποιηθούν για την αποστολή των δώρων τους.

Τιμές Εισιτηρίων από το γκισέ της έκθεσης: • Ημερήσιο: 7€ • Διημέρου: 10€

Τιμές Εισιτηρίων μέσω προπώλησης: • Ημερήσιο: 6€ • Διημέρου: 10€

Δωρεάν Είσοδος

• Παιδιά έως 8 ετών • Δημοσιογραφικό πάσο • ΑΜΕΑ • Cosplayers

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 12 ετών χωρίς συνοδεία. Για άνω των 12 ετών συνίσταται συνοδεία ενήλικα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Στοιχεία Εκδήλωσης

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Κτίρια Μηχανουργείο & Αποθήκη

28 – 29 Μαρτίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 22:00

Πληροφορίες: VintageToys.gr

Υποστηρικτές

SILGRAM | KEEDOO | MAD | MAD RADIO | RISTE TV | VINTAGE TOYS & MORE GREEK COMMUNITY | RETROXGAMERS | ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ | RETROMANIACS | XBOX HELLAS GREEK COMMUNITY | CHILDIT.GR | INSERTCOIN | SAVE THE GAME | POPAGANDA | SDNA | MENSHOUSE | BOSS FIGHT | ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ | ΡΕΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ | CITY KIDS GUIDE

Η Νοσταλγία στα καλύτερά της. 28 – 29 Μαρτίου 2026. Όλα θα είναι εκεί.