Beauty 20.03.2026

Οι αφέλειες σε σχήμα «U» είναι το καλοκαιρινό hair trend που έχουν ήδη επιλέξει οι celebrities

jenna_ortega
Οι αφέλειες σε σχήμα U συνδυάζουν μοντέρνο στιλ και φυσική κίνηση, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καλοκαίρι φέρνει ανανέωση στις τάσεις μαλλιών, με ένα κούρεμα να ξεχωρίζει ήδη ως το απόλυτο στυλ της σεζόν. Οι αφέλειες σε σχήμα U συνδυάζουν casual κομψότητα με μια υποφαινόμενη αρχιτεκτονική γραμμή, πλαισιώνοντας το πρόσωπο με λεπτομέρεια και στιλ. Ήδη αγαπημένες των it-girls και εμφανιζόμενες στα κόκκινα χαλιά, υπόσχονται να γίνουν το signature hair look που όλοι θα υιοθετήσουν τους επόμενους μήνες.

Το μυστικό τους είναι η ισορροπία ανάμεσα στην αίσθηση κίνησης και την κομψότητα. Η απαλή καμπύλη δημιουργεί ένα διακριτικό σχήμα U, πιο κοντό στο κέντρο του μετώπου και ελαφρώς μακρύτερο προς τους κροτάφους, χαρίζοντας όγκο όπου χρειάζεται και αρμονία στο πρόσωπο. Η υφή είναι ελαφριά, με αέρινο αποτέλεσμα που αναδεικνύει τη φυσική κίνηση των μαλλιών και αποφεύγει κάθε «σκληρό» αποτέλεσμα.

Lisa
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η γραμμή των αφελειών σε σχήμα U δημιουργεί παιχνίδι φωτός και σκιάς, sculpting στο πρόσωπο με λεπτομέρεια. Ιδανικές για στρογγυλά πρόσωπα, μαλακώνουν τον όγκο και δίνουν ισορροπία στα ζυγωματικά. Προσφέρουν ανανέωση χωρίς να απαιτούν δραστικές αλλαγές ή θυσία του μήκους των μαλλιών. Είναι η λεπτομέρεια που ξυπνά ένα υπάρχον κούρεμα, προσθέτοντας κίνηση και μοντέρνο αέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθώς μεγαλώνουν, ενσωματώνονται φυσικά στις υπόλοιπες τούφες και δεν δημιουργούν άκομψη διακοπή. Η ομαλή μετάβαση διατηρεί την κομψότητα του look και αποφεύγει το συχνά δυσάρεστο ενδιάμεσο στάδιο. Η φυσική τους κίνηση προσδίδει ένα στυλ effortless, διακριτικά στυλιζαρισμένο και μοντέρνο.

jennifer_lawrence
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα social media και στα κόκκινα χαλιά, αποδεικνύονται η λεπτομέρεια που αλλάζει όλη την εμφάνιση. Είναι η απόλυτη επιλογή για όσες θέλουν να ανανεωθούν με έναν διακριτικό, κομψό και μοντέρνο τρόπο, χωρίς να δεσμεύονται σε μια ριζική αλλαγή.

