Διακόσμηση 20.03.2026

7 απλοί τρόποι για να κρατήσεις το μπάνιο σου καθαρό χωρίς προσπάθεια

mpanio_katharismos
Η καθημερινή φροντίδα του ντους μπορεί να το κρατά πάντα φρέσκο και χωρίς συσσώρευση υπολειμμάτων, με μικρές και αποτελεσματικές συνήθειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Όλοι θέλουμε το ντους μας πιο καθαρό, αλλά η σκέψη να τρίψεις με οδοντόβουρτσα δεν είναι ακριβώς διασκεδαστική. Η λύση; Πρόσθεσε μικρές κινήσεις καθαρισμού στην καθημερινή σου ρουτίνα ντους, που χρειάζονται ελάχιστη προσπάθεια και σε γλιτώνουν από πολύ τρίψιμο αργότερα.

Η καθημερινή φροντίδα του είναι πολύ πιο εύκολη από το να περιμένεις μέχρι να γεμίσει μούχλα και να τρομάζεις στη σκέψη του καθαρισμού. Ένα σπρέι καθαρισμού και μερικές κινήσεις με σφουγγαράκι θα σου εξοικονομήσουν ώρες δουλειάς.

mpanio
unsplash

1. Ξέπλυνε τους τοίχους με ντους χειρός υψηλής πίεσης

Ένα ντους χειρός κάνει τον καθαρισμό πολύ πιο εύκολο. Αν δεν έχεις ήδη, επένδυσε σε ένα που προσφέρει υψηλή πίεση. Μετά από κάθε ντους, ψέκασε τους τοίχους για να απομακρύνεις τρίχες, σκόνη και υπολείμματα σαπουνιού.

2. Σκούπισε με σιέγγια ή σφουγγαράκι

Το μυστικό για ένα καθαρό ντους είναι να μένει στεγνό. Η μούχλα και οι αρμοί αναπτύσσονται σε υγρά περιβάλλοντα, οπότε σκούπισε το νερό από τους τοίχους μετά το ντους για να προλάβεις τη μούχλα. Αφιέρωσε μόλις 30 δευτερόλεπτα και γλίτωσες τον βαθύ καθαρισμό.

mpanio
unsplash

3. Ψέκασε καθημερινά με καθαριστικό

Μετά το ντους, ψέκασε ένα καθαριστικό με άρωμα ευκάλυπτου στους τοίχους, χωρίς τρίψιμο. Άφησέ το να διαλύσει τα υπολείμματα σαπουνιού και συνδύασέ το με το σιέγγια. Θα αποφύγεις τον βαθύ καθαρισμό για μήνες.

4. Αερίσε το μπάνιο

Άφησε την πόρτα ή την κουρτίνα ανοιχτή ή άνοιξε ένα παράθυρο για να κυκλοφορεί ο αέρας και να στεγνώνει η υγρασία. Αν δεν έχεις παράθυρο, βάλε ανεμιστήρα. Το ντους θα παραμένει στεγνό και καθαρό.

mpanio
unsplash

5. Σβήσε τη βρωμιά αμέσως

Χρησιμοποίησε ένα Magic Eraser για να αφαιρέσεις μούχλα ή υπολείμματα από την κουρτίνα ή άλλες επιφάνειες. Ακόμα κι αν η κουρτίνα σου δεν μπαίνει στο πλυντήριο, αυτό το σφουγγαράκι κάνει θαύματα με λίγη προσπάθεια.

6. Προστάτευσε από υπολείμματα σαπουνιού και αλάτων

Αν έχεις σκληρό νερό, πιθανόν να σχηματίζονται άλατα στις γυάλινες πόρτες. Εφάρμοσε Rain-X Original Glass Treatment κάθε τρεις μήνες για να απωθείται το νερό και να μειώνεται η συσσώρευση αλάτων.

mpanio
unsplash

7. Βάλε φίλτρο στο ντους

Μπορεί να μην το σκέφτεσαι, αλλά η μούχλα μπορεί να αναπτυχθεί και μέσα στη βρύση. Ένα φίλτρο ντους κρατά μακριά άλγη, βακτήρια και υπολείμματα, βελτιώνει τη ροή νερού και διευκολύνει τον καθαρισμό. Καθάριζε τη βρύση κάθε δύο μήνες, αλλά με φίλτρο η συσσώρευση μειώνεται σημαντικά.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακόσμηση καθαριότητα ΜΠΑΝΙΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

