7 απλοί τρόποι για να κρατήσεις το μπάνιο σου καθαρό χωρίς προσπάθεια

Η καθημερινή φροντίδα του ντους μπορεί να το κρατά πάντα φρέσκο και χωρίς συσσώρευση υπολειμμάτων, με μικρές και αποτελεσματικές συνήθειες

Όλοι θέλουμε το ντους μας πιο καθαρό, αλλά η σκέψη να τρίψεις με οδοντόβουρτσα δεν είναι ακριβώς διασκεδαστική. Η λύση; Πρόσθεσε μικρές κινήσεις καθαρισμού στην καθημερινή σου ρουτίνα ντους, που χρειάζονται ελάχιστη προσπάθεια και σε γλιτώνουν από πολύ τρίψιμο αργότερα.

Η καθημερινή φροντίδα του είναι πολύ πιο εύκολη από το να περιμένεις μέχρι να γεμίσει μούχλα και να τρομάζεις στη σκέψη του καθαρισμού. Ένα σπρέι καθαρισμού και μερικές κινήσεις με σφουγγαράκι θα σου εξοικονομήσουν ώρες δουλειάς.

1. Ξέπλυνε τους τοίχους με ντους χειρός υψηλής πίεσης

Ένα ντους χειρός κάνει τον καθαρισμό πολύ πιο εύκολο. Αν δεν έχεις ήδη, επένδυσε σε ένα που προσφέρει υψηλή πίεση. Μετά από κάθε ντους, ψέκασε τους τοίχους για να απομακρύνεις τρίχες, σκόνη και υπολείμματα σαπουνιού.

2. Σκούπισε με σιέγγια ή σφουγγαράκι

Το μυστικό για ένα καθαρό ντους είναι να μένει στεγνό. Η μούχλα και οι αρμοί αναπτύσσονται σε υγρά περιβάλλοντα, οπότε σκούπισε το νερό από τους τοίχους μετά το ντους για να προλάβεις τη μούχλα. Αφιέρωσε μόλις 30 δευτερόλεπτα και γλίτωσες τον βαθύ καθαρισμό.

3. Ψέκασε καθημερινά με καθαριστικό

Μετά το ντους, ψέκασε ένα καθαριστικό με άρωμα ευκάλυπτου στους τοίχους, χωρίς τρίψιμο. Άφησέ το να διαλύσει τα υπολείμματα σαπουνιού και συνδύασέ το με το σιέγγια. Θα αποφύγεις τον βαθύ καθαρισμό για μήνες.

4. Αερίσε το μπάνιο

Άφησε την πόρτα ή την κουρτίνα ανοιχτή ή άνοιξε ένα παράθυρο για να κυκλοφορεί ο αέρας και να στεγνώνει η υγρασία. Αν δεν έχεις παράθυρο, βάλε ανεμιστήρα. Το ντους θα παραμένει στεγνό και καθαρό.

5. Σβήσε τη βρωμιά αμέσως

Χρησιμοποίησε ένα Magic Eraser για να αφαιρέσεις μούχλα ή υπολείμματα από την κουρτίνα ή άλλες επιφάνειες. Ακόμα κι αν η κουρτίνα σου δεν μπαίνει στο πλυντήριο, αυτό το σφουγγαράκι κάνει θαύματα με λίγη προσπάθεια.

6. Προστάτευσε από υπολείμματα σαπουνιού και αλάτων

Αν έχεις σκληρό νερό, πιθανόν να σχηματίζονται άλατα στις γυάλινες πόρτες. Εφάρμοσε Rain-X Original Glass Treatment κάθε τρεις μήνες για να απωθείται το νερό και να μειώνεται η συσσώρευση αλάτων.

7. Βάλε φίλτρο στο ντους

Μπορεί να μην το σκέφτεσαι, αλλά η μούχλα μπορεί να αναπτυχθεί και μέσα στη βρύση. Ένα φίλτρο ντους κρατά μακριά άλγη, βακτήρια και υπολείμματα, βελτιώνει τη ροή νερού και διευκολύνει τον καθαρισμό. Καθάριζε τη βρύση κάθε δύο μήνες, αλλά με φίλτρο η συσσώρευση μειώνεται σημαντικά.

Δες κι αυτό…