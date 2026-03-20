Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,  προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης. 
Βίντεο του Ε.Ε.Σ.:

To σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1.Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
2.Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη.
3.Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.).
4.Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.).
5.Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες, παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.).
6.Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης.
7.Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα.
8.Φορτιστής κινητού τηλεφώνου.
9.Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν).
10.Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια).
11.Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι).
12.Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.
13.Παιχνίδια για να περνά η ώρα.
14.Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές φαρμάκων κ.λπ.).
15.Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).

 

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παχυσαρκία στην Πλατεία Συντάγματος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενισχύθηκε με δύο (2) σκυλιά – διασώστες από την Βουλή των Ελλήνων

ΕΚΚΟΜΕΔ και NETFLIX συνεργάζονται στην κατάρτιση

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις σπάνιες παθήσεις στην Πλατεία Συντάγματος (26/2)

Ε.Ε.Σ.: Γιορτή ελπίδας και χαράς για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Εβδομάδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Παιδικό Καρκίνο

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!

Πέθανε ο Ιδρυτής της Πλαίσιο, Γιώργος Γεράρδος

Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές