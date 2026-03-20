Μουσικά Νέα 20.03.2026

Miley Cyrus: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω τη Hannah Montana»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety η καλλιτέχνις εξηγεί πώς συμφιλιώθηκε με το παρελθόν της και πώς διαμόρφωσε τη νέα της ταυτότητα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Miley Cyrus επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από το «Hannah Montana», επιχειρώντας έναν ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό της σχέσης της με τον εμβληματικό χαρακτήρα που καθόρισε την καριέρα της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety, η Miley Cyrus μιλά για τη διαδρομή της, τις προσωπικές της μεταμορφώσεις και τη σημασία της συμφιλίωσης με το παρελθόν.

Η καλλιτέχνις ξεκαθαρίζει ότι η απομάκρυνσή της από την εικόνα της Hannah Montana δεν ήταν μια προσπάθεια αποκοπής, αλλά εξέλιξης. Όπως δηλώνει, «δεν προσπαθούσα να “σκοτώσω” τη Hannah Montana, απλώς προχωρούσα μπροστά». Η ίδια αναγνωρίζει ότι η δημόσια εικόνα της πέρασε από έντονες φάσεις, ωστόσο αυτές οι αλλαγές αποτέλεσαν μέρος μιας φυσικής πορείας ωρίμανσης.

Η Miley Cyrus τονίζει ότι σήμερα επιδιώκει να ενσωματώσει όλες τις εκδοχές του εαυτού της σε μια ενιαία ταυτότητα. «Πολλοί καλλιτέχνες νιώθουν ότι πρέπει να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν για να εξελιχθούν. Εγώ προτιμώ να το κουβαλώ μαζί μου και να δημιουργώ ένα σύνολο από όλα όσα έχω υπάρξει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το επετειακό αφιέρωμα «Hannah Montana 20th Anniversary Special», που θα προβληθεί στις 24 Μαρτίου, αποτελεί για την ίδια μια επιστροφή στις ρίζες της. Η Miley Cyrus περιγράφει την εμπειρία ως μια επανασύνδεση με κάτι οικείο, σημειώνοντας ότι «ένιωσα σαν να επέστρεψα στο σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, επισημαίνει τη διαχρονική επίδραση της σειράς στο κοινό, υπογραμμίζοντας ότι η σημασία της ξεπερνά τα όρια μιας απλής τηλεοπτικής παραγωγής. «Δεν είναι απλώς μια σειρά. Βλέπω καθημερινά πόσο σημαντική είναι για τους ανθρώπους», λέει, αναφερόμενη στη συνεχιζόμενη απήχηση του χαρακτήρα.

Στη συνέντευξη, η Miley Cyrus αναφέρεται και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί στη βιομηχανία του θεάματος, καθώς και στη δημόσια κριτική που δέχθηκε κατά την εφηβεία και την πρώιμη ενηλικίωσή της. Όπως εξηγεί, η εμπειρία αυτή την οδήγησε σε μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού της, ενώ η απόφασή της να ακολουθήσει έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής, απομακρυνόμενη από καταχρήσεις, αποτέλεσε καθοριστική καμπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση της με τον πατέρα της Billy Ray Cyrus, με τον οποίο επανενώνεται στο επετειακό αφιέρωμα. Μετά από μια περίοδο αποξένωσης, οι δυο τους βρήκαν ξανά κοινό έδαφος, γεγονός που αποτυπώνεται και στη συμμετοχή του στο νέο project.

Η Miley Cyrus αναγνωρίζει επίσης τη σημασία της οικογένειάς της στη διαμόρφωση της πορείας της, τονίζοντας ότι οι γονείς της δεν εξάρτησαν ποτέ την οικονομική τους σταθερότητα από τη δική της επιτυχία, γεγονός που της επέτρεψε να εξελιχθεί χωρίς την πίεση που συχνά βιώνουν άλλοι ανήλικοι καλλιτέχνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, δηλώνει ότι σήμερα απολαμβάνει μια πιο ισορροπημένη ζωή, συνδυάζοντας την προσωπική της ηρεμία με την καλλιτεχνική δημιουργία. «Η ζωή μου είναι όμορφη και δεν νιώθω πλέον ότι παλεύω συνεχώς κόντρα στο ρεύμα», αναφέρει.

Η Miley Cyrus εμφανίζεται πλέον συμφιλιωμένη με το σύνολο της διαδρομής της, επιδιώκοντας να αποτελέσει παράδειγμα για νεότερους καλλιτέχνες. Όπως σημειώνει, «όταν βλέπω κάποιον να δυσκολεύεται, θέλω να είμαι εκεί για να βοηθήσω. Θέλω να δείξω ότι μπορείς να έχεις ισορροπία».

Η επιστροφή της στο «Hannah Montana» δεν αποτελεί απλώς μια επετειακή κίνηση, αλλά μια συνειδητή επιλογή επαναπροσδιορισμού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Miley Cyrus επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν της, διαμορφώνοντας μια νέα, ολοκληρωμένη εκδοχή του εαυτού της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: Variety

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hannah Montana Miley Cyrus
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

