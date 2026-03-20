Τα Labubu ετοιμάζονται να κυριεύσουν και τα σινεμά

Ο δημιουργός του «Paddington» και ο σεναριογράφος του «Dear Evan Hansen» ενώνουν δυνάμεις για το κινηματογραφικό εγχείρημα

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα pop culture φαινόμενα ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, με ένα δημιουργικό επιτελείο υψηλού επιπέδου. Η Sony Pictures προχωρά στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Labubu», αποκαλύπτοντας την ομάδα που θα αναλάβει να δώσει ζωή στο ιδιαίτερο αυτό σύμπαν. Τη σκηνοθεσία και παραγωγή αναλαμβάνει ο Paul King, γνωστός από τις επιτυχίες «Paddington» και «Wonka», ενώ το σενάριο θα συνυπογράψει μαζί του ο Steven Levenson.

Ο Steven Levenson είναι ιδιαίτερα καταξιωμένος στον χώρο της συγγραφής, έχοντας αποσπάσει υποψηφιότητες για Tony για το «Dear Evan Hansen», για WGA για το «Tick Tick Boom» και για Emmy για τη σειρά «Fosse Verdon». Η σύμπραξή του με τον Paul King ενισχύει τις προσδοκίες για ένα αποτέλεσμα που θα συνδυάζει δημιουργικότητα και εμπορική απήχηση.

Η ταινία «Labubu» βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και θα είναι ένα υβριδικό project που θα συνδυάζει live action και CGI. Η ανακοίνωση έγινε από τον δημιουργό του χαρακτήρα Kasing Lung και τον Paul King στο Παρίσι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας έκθεσης «The Monsters», που γιορτάζει τα 10 χρόνια από τη δημιουργία του σύμπαντος Labubu.

Ο Kasing Lung, που γεννήθηκε στο Hong Kong και μεγάλωσε στην Ολλανδία, παρουσίασε για πρώτη φορά τον κόσμο του Labubu μέσα από τη σειρά βιβλίων «The Monsters Trilogy». Στη συνέχεια, οι φιγούρες Labubu, που διατίθενται από την εταιρεία Pop Mart, εξελίχθηκαν σε παγκόσμιο φαινόμενο, αποκτώντας φανατικό κοινό και σημαντική παρουσία στη σύγχρονη κουλτούρα.

Ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία τους έχει παίξει και ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων, καθώς πωλούνται σε μορφή «blind box», όπου το περιεχόμενο παραμένει άγνωστο μέχρι το άνοιγμα της συσκευασίας, ενισχύοντας το στοιχείο της έκπληξης και της συλλεκτικότητας.

Η Sony Pictures απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του Labubu το 2025, σε μια περίοδο όπου η δημοτικότητα των συγκεκριμένων φιγούρων εκτοξεύθηκε, εν μέρει και λόγω της προβολής τους από γνωστά πρόσωπα.

Με το «Labubu» να μεταφέρεται στον κινηματογράφο και με ένα ισχυρό δημιουργικό σχήμα πίσω από την παραγωγή, η ταινία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δυναμική ενός ήδη επιτυχημένου brand και να το εξελίξει σε ένα νέο κινηματογραφικό σύμπαν.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

