Screen News 20.03.2026

Τα Labubu ετοιμάζονται να κυριεύσουν και τα σινεμά

Ο δημιουργός του «Paddington» και ο σεναριογράφος του «Dear Evan Hansen» ενώνουν δυνάμεις για το κινηματογραφικό εγχείρημα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα pop culture φαινόμενα ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, με ένα δημιουργικό επιτελείο υψηλού επιπέδου. Η Sony Pictures προχωρά στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Labubu», αποκαλύπτοντας την ομάδα που θα αναλάβει να δώσει ζωή στο ιδιαίτερο αυτό σύμπαν. Τη σκηνοθεσία και παραγωγή αναλαμβάνει ο Paul King, γνωστός από τις επιτυχίες «Paddington» και «Wonka», ενώ το σενάριο θα συνυπογράψει μαζί του ο Steven Levenson.

Ο Steven Levenson είναι ιδιαίτερα καταξιωμένος στον χώρο της συγγραφής, έχοντας αποσπάσει υποψηφιότητες για Tony για το «Dear Evan Hansen», για WGA για το «Tick Tick Boom» και για Emmy για τη σειρά «Fosse Verdon». Η σύμπραξή του με τον Paul King ενισχύει τις προσδοκίες για ένα αποτέλεσμα που θα συνδυάζει δημιουργικότητα και εμπορική απήχηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Red Flag ή απλώς trend; Όταν τα Labubu βάζουν τρικλοποδιές στο πρώτο ραντεβού

Η ταινία «Labubu» βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και θα είναι ένα υβριδικό project που θα συνδυάζει live action και CGI. Η ανακοίνωση έγινε από τον δημιουργό του χαρακτήρα Kasing Lung και τον Paul King στο Παρίσι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας έκθεσης «The Monsters», που γιορτάζει τα 10 χρόνια από τη δημιουργία του σύμπαντος Labubu.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Kasing Lung, που γεννήθηκε στο Hong Kong και μεγάλωσε στην Ολλανδία, παρουσίασε για πρώτη φορά τον κόσμο του Labubu μέσα από τη σειρά βιβλίων «The Monsters Trilogy». Στη συνέχεια, οι φιγούρες Labubu, που διατίθενται από την εταιρεία Pop Mart, εξελίχθηκαν σε παγκόσμιο φαινόμενο, αποκτώντας φανατικό κοινό και σημαντική παρουσία στη σύγχρονη κουλτούρα.

Ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχία τους έχει παίξει και ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων, καθώς πωλούνται σε μορφή «blind box», όπου το περιεχόμενο παραμένει άγνωστο μέχρι το άνοιγμα της συσκευασίας, ενισχύοντας το στοιχείο της έκπληξης και της συλλεκτικότητας.

Η Sony Pictures απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του Labubu το 2025, σε μια περίοδο όπου η δημοτικότητα των συγκεκριμένων φιγούρων εκτοξεύθηκε, εν μέρει και λόγω της προβολής τους από γνωστά πρόσωπα.

Με το «Labubu» να μεταφέρεται στον κινηματογράφο και με ένα ισχυρό δημιουργικό σχήμα πίσω από την παραγωγή, η ταινία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δυναμική ενός ήδη επιτυχημένου brand και να το εξελίξει σε ένα νέο κινηματογραφικό σύμπαν.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

cinema Labubu σινεμά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η Disney ανακοίνωσε ημερομηνίες για Incredibles 3 και Lilo & Stitch 2

Ο Tom Cruise προβάρει τον ρόλο του κακού στο Miami Vice

Ο Spider Man «έριξε» το ίντερνετ με 718.6 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες

Ο Tom Holland δίνει νέα πνοή στον Spider-Man και το πολύαναμενόμενο trailer το αποδεικνύει (video)

Miley Cyrus: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω τη Hannah Montana»

Η Lisa Kudrow κάνει Comeback για τελευταία φορά

«Αναστήθηκε» ο Val Kilmer και επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Ο Sean Penn τιμήθηκε στην Ουκρανία με Oscar φτιαγμένο από κατεστραμμένο βαγόνι τρένου

Στο φως οι πρώτες εικόνες της Scarlett Johansson από τον Εξορκιστή

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»