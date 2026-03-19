Food 19.03.2026

Η πιο νόστιμη σκορδαλιά που μπορείς να ετοιμάσεις για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Η κλασική σκορδαλιά με πατάτα αναδεικνύει τη γεύση του μπακαλιάρου και προσθέτει ανοιξιάτικη φρεσκάδα στο τραπέζι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σκορδαλιά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα συνοδευτικά της ελληνικής κουζίνας, ιδανική για να αναδείξει τη γεύση του τηγανητού μπακαλιάρου αλλά και άλλων πιάτων. Στο τραπέζι της 25ης Μαρτίου, η σκορδαλιά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο για την παραδοσιακή της σύνδεση με τον μπακαλιάρο, αλλά και για την ευελιξία της να συνοδεύει πατάτες, κολοκυθάκια, σαλάτες και βραστά λαχανικά. Ακόμα και με φρέσκο ψωμί ή προζυμένιο ψωμί που έχει ραντιστεί με ελαιόλαδο και ρίγανη, η σκορδαλιά ξεχωρίζει για την έντονη γεύση και την κρεμώδη υφή της.

Η παρασκευή της είναι απλή, με λίγα και καθημερινά υλικά, ενώ η γαστρονομική μαγεία της έρχεται μέσα από τις διαφορετικές εκδοχές της. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές που μπορεί κανείς να δοκιμάσει, κάθε μία με το δικό της χαρακτήρα και άρωμα.

Διάβασε επίσης: Συνταγή για κριτσίνια καρότου που εξαφανίζονται πριν το καταλάβεις!

Υλικά για 4 μερίδες:

  • 6 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες
  • 800 γρ. πατάτες ολόκληρες, με τη φλούδα
  • 8 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
  • 8 κ.σ. ξίδι από κρασί
  • Αλάτι
Εκτέλεση:

  • Πλένεις καλά τις πατάτες και τις βάζεις σε κατσαρόλα με νερό.
  • Ζεσταίνεις σε δυνατή φωτιά και μόλις κοχλάσει, χαμηλώνεις σε μέτρια.
  • Βράζεις για 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και η φλούδα να σκάσει.
  • Αφήνεις 5-10 λεπτά να κρυώσουν και τις ξεφλουδίζεις.
  • Λιώνεις τις πατάτες με πιρούνι ή πρες πουρέ.
  • Λιώνεις το σκόρδο με αλάτι στο μούλτι και το προσθέτεις στον πουρέ.
  • Ανακατεύεις καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Διάβασε επίσης: Χορταστικά σπαγγέτι φούρνου με κιμά και λιωμένα τυριά

Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Τα πάνω-κάτω θα φέρει το σύμπαν σε 3 ζώδια

Η NYX Professional Makeup μέσα από το πιο hot beauty experience έκανε τους πάντες να… αναρωτιούνται!

5 outfits για να παραμείνεις κομψή στις πασχαλινές διακοπές στο χωριό

5 παστέλ nail arts που θα σε βάλουν από τώρα σε πασχαλινό mood

Από το serum στο αντηλιακό: Αυτή είναι η σωστή σειρά της skincare ρουτίνας

Τα 2 looks της Zendaya που γέμισαν το feed μας με ανοιξιάτικα vibes

Αν έχεις αυτές τις 6 συνήθειες μετά το γυμναστήριο, τότε καταστρέφεις τα αποτελέσματα

Ανάδρομος Ερμής: 7 πράγματα που καλό είναι να αποφύγεις αυτή την περίοδο

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου