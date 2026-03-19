Η πιο νόστιμη σκορδαλιά που μπορείς να ετοιμάσεις για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Η σκορδαλιά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα συνοδευτικά της ελληνικής κουζίνας, ιδανική για να αναδείξει τη γεύση του τηγανητού μπακαλιάρου αλλά και άλλων πιάτων. Στο τραπέζι της 25ης Μαρτίου, η σκορδαλιά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο για την παραδοσιακή της σύνδεση με τον μπακαλιάρο, αλλά και για την ευελιξία της να συνοδεύει πατάτες, κολοκυθάκια, σαλάτες και βραστά λαχανικά. Ακόμα και με φρέσκο ψωμί ή προζυμένιο ψωμί που έχει ραντιστεί με ελαιόλαδο και ρίγανη, η σκορδαλιά ξεχωρίζει για την έντονη γεύση και την κρεμώδη υφή της.

Η παρασκευή της είναι απλή, με λίγα και καθημερινά υλικά, ενώ η γαστρονομική μαγεία της έρχεται μέσα από τις διαφορετικές εκδοχές της. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές που μπορεί κανείς να δοκιμάσει, κάθε μία με το δικό της χαρακτήρα και άρωμα.

Διάβασε επίσης: Συνταγή για κριτσίνια καρότου που εξαφανίζονται πριν το καταλάβεις!

Υλικά για 4 μερίδες:

6 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες

800 γρ. πατάτες ολόκληρες, με τη φλούδα

8 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

8 κ.σ. ξίδι από κρασί

Αλάτι

Εκτέλεση:

Πλένεις καλά τις πατάτες και τις βάζεις σε κατσαρόλα με νερό.

Ζεσταίνεις σε δυνατή φωτιά και μόλις κοχλάσει, χαμηλώνεις σε μέτρια.

Βράζεις για 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και η φλούδα να σκάσει.

Αφήνεις 5-10 λεπτά να κρυώσουν και τις ξεφλουδίζεις.

Λιώνεις τις πατάτες με πιρούνι ή πρες πουρέ.

Λιώνεις το σκόρδο με αλάτι στο μούλτι και το προσθέτεις στον πουρέ.

Ανακατεύεις καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Νόστιμη σκορδαλιά για τη 25η Μαρτίου

Διάβασε επίσης: Χορταστικά σπαγγέτι φούρνου με κιμά και λιωμένα τυριά

Δες κι αυτό…