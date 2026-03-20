Ο Spider Man «έριξε» το ίντερνετ με 718.6 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες

Το trailer του «Spider-Man Brand New Day» γίνεται το πιο επιτυχημένο στην ιστορία ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο κινηματογραφικό και ψηφιακό ρεκόρ

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκινά η πορεία της νέας ταινίας του Spider-Man, καθώς το πρώτο trailer καταγράφει ιστορικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του franchise σε παγκόσμιο επίπεδο. Το trailer της ταινίας «Spider-Man Brand New Day» κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 718.6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 24 ώρες από την κυκλοφορία του. Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα trailer στην ιστορία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Η νέα παραγωγή της Sony Pictures ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το «Deadpool and Wolverine», το οποίο είχε συγκεντρώσει 365 εκατομμύρια προβολές στο ίδιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μέσα στις πρώτες 8 ώρες προβολής, το «Spider-Man Brand New Day» είχε ήδη φτάσει τα 373 εκατομμύρια προβολές, ξεπερνώντας το συνολικό ρεκόρ του «Deadpool 3» που είχε κυκλοφορήσει το 2024.

Διάβασε επίσης: Ο Tom Holland φορά τη στολή του πιο σκοτεινού Spider-Man

Το νέο trailer αφήνει πίσω και το «Spider-Man No Way Home», το οποίο το 2021 είχε σημειώσει 355.5 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, καταγράφοντας τότε ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ στην ιστορία του κινηματογράφου. Επιπλέον, ξεπερνά και το trailer του video game «Grand Theft Auto VI», το οποίο είχε φτάσει τα 475 εκατομμύρια προβολές, αποτελώντας μέχρι σήμερα το πιο επιτυχημένο trailer ανεξαρτήτως περιεχομένου.

Η επιστροφή του Tom Holland στον ρόλο του Spider-Man αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που ενισχύουν την απήχηση της νέας ταινίας. Το «Spider-Man Brand New Day» αποτελεί τη συνέχεια του «Spider-Man No Way Home», το οποίο είχε σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία με έσοδα που άγγιξαν τα 1.9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η υπόθεση της νέας ταινίας τοποθετείται 4 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Spider-Man No Way Home», με τον Peter Parker να ζει πλέον απομονωμένος, έχοντας διαγράψει την ύπαρξή του από τις ζωές των αγαπημένων του. Στη Νέα Υόρκη, όπου κανείς δεν γνωρίζει την ταυτότητά του, αφοσιώνεται πλήρως στον ρόλο του ως Spider-Man. Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση και μια νέα απειλή οδηγούν τον ήρωα σε μια απρόβλεπτη μεταμόρφωση που θέτει σε κίνδυνο την ίδια του την ύπαρξη.

Στο καστ συμμετέχουν οι Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando και Mark Ruffalo, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Destin Daniel Cretton. Το σενάριο ανήκει στους Chris McKenna και Erik Sommers, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή των Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad και Rachel O’Connor.

Η ταινία «Spider-Man Brand New Day» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Στο φως teaser με το νεο look του Spider-Man – Δες το ολοκαίνουριο κοστούμι του υπερήρωα

Δες κι αυτό…