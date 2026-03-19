Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Η αναβολή της παράστασης που προκάλεσε ανησυχία

Η ξαφνική αναβολή της παράστασης προκάλεσε ανησυχία στο κοινό, ενώ το NOX διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία

Μία ξαφνική αλλαγή στο πρόγραμμα του νυχτερινού κέντρου NOX προκάλεσε ανησυχία στο κοινό, καθώς η προγραμματισμένη παράσταση «The Velvet Night» με τη συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου δεν πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου. Οι διοργανωτές ενημέρωσαν τους θεατές μέσω ανακοίνωσης, χωρίς να διευκρινίζουν τους λόγους που οδήγησαν στην αναβολή.

Οι θεατές που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια καλούνται να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του NOX για πληροφορίες σχετικά με τυχόν αλλαγές ή επαναπρογραμματισμό της παράστασης. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες, ενώ οι υπεύθυνοι ευχαριστούν το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή του.

Η παράσταση «The Velvet Night» αποτελεί ένα ιδιαίτερο σόου που συνδυάζει μουσική, χορό και cabaret. Ο Τάκης Ζαχαράτος προσφέρει με τις μιμήσεις και το καυστικό του χιούμορ στιγμές γέλιου και ψυχαγωγίας, ενώ η Έλενα Παπαρίζου ξεχωρίζει με ερμηνείες και τραγούδια ειδικά προσαρμοσμένα για την ατμόσφαιρα του show, μεταμορφώνοντας τη σκηνή σε μια βελούδινη νυχτερινή εμπειρία.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θεατρικό περιβάλλον όπου η μουσική, η χορογραφία και η θεατρική δράση συνδυάζονται αρμονικά. Το show περιλαμβάνει 25 χορευτές, 13 μουσικούς, κοστούμια υψηλής αισθητικής, video art και φωτισμούς που ενισχύουν τη μοναδική ατμόσφαιρα της παράστασης.

Η αναβολή της προγραμματισμένης εμφάνισης αποτέλεσε έκπληξη για το κοινό, αλλά οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία, ώστε οι θεατές να απολαύσουν ξανά το εντυπωσιακό αυτό σόου.

