Celeb News 19.03.2026

Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Η αναβολή της παράστασης που προκάλεσε ανησυχία

Η ξαφνική αναβολή της παράστασης προκάλεσε ανησυχία στο κοινό, ενώ το NOX διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία
Μία ξαφνική αλλαγή στο πρόγραμμα του νυχτερινού κέντρου NOX προκάλεσε ανησυχία στο κοινό, καθώς η προγραμματισμένη παράσταση «The Velvet Night» με τη συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου δεν πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου. Οι διοργανωτές ενημέρωσαν τους θεατές μέσω ανακοίνωσης, χωρίς να διευκρινίζουν τους λόγους που οδήγησαν στην αναβολή.

Οι θεατές που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια καλούνται να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του NOX για πληροφορίες σχετικά με τυχόν αλλαγές ή επαναπρογραμματισμό της παράστασης. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες, ενώ οι υπεύθυνοι ευχαριστούν το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή του.

Έλενα Παπαρίζου: Δυναμική επιστροφή στη σκηνή με τον Τάκη Ζαχαράτο
Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν υπάρχει φούρνος που να έχει λαγάνα σήμερα; Είμαι έγκυος στον 9ο μήνα και θέλω λαγάνα»

Η παράσταση «The Velvet Night» αποτελεί ένα ιδιαίτερο σόου που συνδυάζει μουσική, χορό και cabaret. Ο Τάκης Ζαχαράτος προσφέρει με τις μιμήσεις και το καυστικό του χιούμορ στιγμές γέλιου και ψυχαγωγίας, ενώ η Έλενα Παπαρίζου ξεχωρίζει με ερμηνείες και τραγούδια ειδικά προσαρμοσμένα για την ατμόσφαιρα του show, μεταμορφώνοντας τη σκηνή σε μια βελούδινη νυχτερινή εμπειρία.

https://www.instagram.com/noxathens/

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θεατρικό περιβάλλον όπου η μουσική, η χορογραφία και η θεατρική δράση συνδυάζονται αρμονικά. Το show περιλαμβάνει 25 χορευτές, 13 μουσικούς, κοστούμια υψηλής αισθητικής, video art και φωτισμούς που ενισχύουν τη μοναδική ατμόσφαιρα της παράστασης.

Η αναβολή της προγραμματισμένης εμφάνισης αποτέλεσε έκπληξη για το κοινό, αλλά οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία, ώστε οι θεατές να απολαύσουν ξανά το εντυπωσιακό αυτό σόου.

Διάβασε επίσης: Η Μπέσσυ Μάλφα σε ρόλο ξεναγού στις Βρυξέλλες

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Η στιγμή που μίλησε για τη Χρύσα Μιχαλοπούλου στο MasterChef

Η Μπέσσυ Μάλφα σε ρόλο ξεναγού στις Βρυξέλλες

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν υπάρχει φούρνος που να έχει λαγάνα σήμερα; Είμαι έγκυος στον 9ο μήνα και θέλω λαγάνα»

Ο Brad Pitt συνεχίζει τα γυρίσματα του «The Riders» στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας

Jon Stewart: «Η όπερα και το μπαλέτο νίκησαν τον Timothée Chalamet»

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social»

Η Lisa Rinna εμφανίστηκε στα Oscars με φόρεμα από πραγματικά μαλλιά βάρους 5 κιλών

Η Dua Lipa πιο glamorous  από ποτέ στο πάρτι του Elton John

Κλέλια Ανδριολάτου: Ξεχώρισε στο πάρτι του Elton John στα Όσκαρ

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου