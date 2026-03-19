Μουσικά Νέα 19.03.2026

Klavdia, Arcade Music και Panik Records συνεχίζουν τις μεγάλες επιτυχίες τους

Η Panik Records, η Klavdia και η Arcade Music ανανεώνουν τη συνεργασία τους, προετοιμάζοντας νέες διεθνείς κινήσεις μετά τις επιτυχίες τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Arcade Music, η Klavdia και η Panik Records ανανεώνουν την άκρως επιτυχημένη συνεργασία τους που έχει χαρίσει συναρπαστικά τραγούδια και μεγάλες μουσικές στιγμές ξεπερνώντας τα ελληνικά σύνορα.

Ο συνυδριτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, η Klavdia και οι παραγωγοί της Arcade Music «σφράγισαν» τη συνέχεια της κοινής διαδρομής υπογράφοντας την ανανέωση των συμβολαίων παρουσία όλου του team της δισκογραφικής εταιρείας, μέσα σε κλίμα χαρά και ενθουσιασμού.

Διάβασε επίσης: H Klavdia στο OK!: «Θα έχω ρόλο έκπληξη στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece»

Μάλιστα, σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν οι νέες διεθνείς συνεργασίες – έκπληξη που έχουν ήδη δρομολογηθεί και σίγουρα θα συναρπάσουν.

Η συνεργασία της Panik με την Klavdia και την ομάδα δημιουργών Arcade ξεκίνησε το 2022 και από την πρώτη στιγμή μετρά επιτυχίες εντός και εκτός Ελλάδας. Το πρώτο τους single «Lonely Heart» έγινε no1 στη λίστα Shazam Discovery κι ακολούθησαν πολυπλατινένια και χρυσά hits όπως τα «Χαράματα», «Βασανίζομαι», «Νύχτα Μου Μεγάλη», «Συντρίμμια» και το πρόσφατο «Άνεμος».
Μεγάλο ορόσημο αποτέλεσε η εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2025 με την «Αστερομάτα», όπου η Klavdia κατέκτησε την 6η θέση, την υψηλότερη της χώρας εδώ και 13 χρόνια. Ταυτόχρονα άνοιξαν και καλλιτεχνικοί δρόμοι στο εξωτερικό, με τη σαγηνευτική ερμηνεύτρια να κάνει διεθνείς συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με τον βραβευμένο με billboard Ρουμάνο δημιουργό και παραγωγό Edward Maya.

Παράλληλα, η Klavdia έχει κάνει μεγάλες επί σκηνής συνεργασίες και περιοδείες όπως με τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Γιώργο Σαμπάνη, αλλά και εμφανίσεις σε διεθνούς εμβέλειας χώρους, όπως το Καλλιμάρμαρο (τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντίδη) και το Ηρώδειο (με τον Σταμάτη Κραουνάκη, στην «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή).

Τέλος, μέσω της Panik, το 2025 η Klavdia μπήκε στην ελληνική λίστα του Forbes 30 Under30 κάτι που ελάχιστοι τραγουδιστές έχουν καταφέρει, έγινε πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal του Spotify για την ισότητα των φύλων και εμφανίστηκε σε banner στη φημισμένη Times Square της Νέας Υόρκης, ενώ βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων της Google για το 2025.

Διάβασε επίσης: Klavdia: Το συναρπαστικό νέο της videoclip για το τραγούδι «Άνεμος»

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

Η Miley Cyrus σπάει τη σιωπής της για το Super Bowl 2027

Οι Spice Girls ακυρώνουν την επανένωση για τα 30 χρόνια από το Wannabe

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από την αλλαγή στο όνομα του Jay-Z

Οι BTS σαλπάρουν για το μεγάλο comeback – Δες το teaser του Swim από το ARIRANG

Akylas: Σαρώνει στα YouTube views πριν τη Eurovision 2026

Σε ιστορικό υψηλό η παγκόσμια μουσική βιομηχανία το 2025 με έσοδα 31,7 δισ. δολάρια

Η Ella Langley γράφει ιστορία και ξεπερνά Beyoncé και Taylor Swift

Ο Harry Styles σπάει ρεκόρ στα βινύλια και κοντράρει την Taylor Swift

Η Sade ετοιμάζει comeback με βαθιά προσωπικό χαρακτήρα

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου