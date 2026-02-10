H Klavdia στο OK!: «Θα έχω ρόλο έκπληξη στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece»

Η Klavdia μιλάει για τη δημιουργική χρονιά μετά την Eurovision, το νέο της single και τη συμμετοχή της στο Eurovision πάρτι του Λονδίνου

Στην αγαπημένη ενότητα της εκπομπής OK!, Themis is calling, ο Θέμης Γεωργαντάς παίρνει τηλέφωνο αγαπημένους φίλους και αυτή τη φορά στην γραμμή ήταν η τραγουδίστρια Klavdia. Η τραγουδίστρια μίλησε για τη μουσική της πορεία, τις πρόσφατες εμπειρίες της και τα μελλοντικά σχέδια που την ενθουσιάζουν, αλλά και για την προσωπική της καθημερινότητα γεμάτη δημιουργία και παρέες.

Η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στην προηγούμενη χρονιά, που χαρακτήρισε «δημιουργική και εποικοδομητική», και μοιράστηκε τη χαρά της για τις επαγγελματικές στιγμές που την στιγμάτισαν, λέγοντας: «Η χρονιά από την Eurovision και μετά ήταν τόσο διαφορετική, τόσο εποικοδομητική, τόσο δημιουργική. Νομίζω ότι με έμαθαν αυτοί που δε με ήξεραν πριν, και όλο αυτό μόνο καλό μου έχει κάνει». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα συμμετάσχει στο Eurovision πάρτι του Λονδίνου στις 17 Απριλίου, λέγοντας: «Θα είμαι καλεσμένη σε ένα Eurovision πάρτι από τα πολλά που γίνονται ειδικά την περίοδο εκείνη», ενώ για την παρουσία της στον Α’ Ημιτελικό του «Sing for Greece» στις 10 Φεβρουαρίου τόνισε: «Θα βρίσκομαι στον ημιτελικό και στον τελικό, όπου θα έχω έναν ρόλο έκπληξη που ανυπομονώ πολύ».

Η Klavdia περιέγραψε τη σημασία της Eurovision για τη μουσική σκηνή και την καριέρα της, λέγοντας: «Είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία και ευκαιρία να μοιραστώ τη μουσική μου με κοινό και φίλους από όλη την Ευρώπη». Μίλησε για την αγάπη της για συναυλίες και ταξίδια, προσθέτοντας: «Θέλω να πηγαίνω σε αυτά τα καταπληκτικά events που γίνονται και να τα απολαμβάνω με παρέα».

Στο γνωστό παιχνίδι των εξήντα δευτερολέπτων, αποκάλυψε πτυχές του χαρακτήρα της και προσωπικά στοιχεία με χιούμορ: «Με περιγράφω με τρεις λέξεις: πεισματάρα, αστεία και πειθαρχημένη». Μίλησε για celebrity crush, λέγοντας ότι ήταν «ο Jason Statham», και αποκάλυψε κρυφά ταλέντα, όπως: «Μπορώ να μιμηθώ τον ήχο που κάνει το μπαλάκι του πινγκ πονγκ όταν πέφτει». Δεν δίστασε να αναφερθεί και σε προσωπικά διλήμματα, με χιούμορ: «Βραβείο Grammy ή νίκη στην Eurovision; Σίγουρα Grammy!».

