Mad TV News 10.02.2026

H Klavdia στο OK!: «Θα έχω ρόλο έκπληξη στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece»

klavdia
Η Klavdia μιλάει για τη δημιουργική χρονιά μετά την Eurovision, το νέο της single και τη συμμετοχή της στο Eurovision πάρτι του Λονδίνου
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην αγαπημένη ενότητα της εκπομπής OK!, Themis is calling, ο Θέμης Γεωργαντάς παίρνει τηλέφωνο αγαπημένους φίλους και αυτή τη φορά στην γραμμή ήταν η τραγουδίστρια Klavdia. Η τραγουδίστρια μίλησε για τη μουσική της πορεία, τις πρόσφατες εμπειρίες της και τα μελλοντικά σχέδια που την ενθουσιάζουν, αλλά και για την προσωπική της καθημερινότητα γεμάτη δημιουργία και παρέες.

Η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στην προηγούμενη χρονιά, που χαρακτήρισε «δημιουργική και εποικοδομητική», και μοιράστηκε τη χαρά της για τις επαγγελματικές στιγμές που την στιγμάτισαν, λέγοντας: «Η χρονιά από την Eurovision και μετά ήταν τόσο διαφορετική, τόσο εποικοδομητική, τόσο δημιουργική. Νομίζω ότι με έμαθαν αυτοί που δε με ήξεραν πριν, και όλο αυτό μόνο καλό μου έχει κάνει». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα συμμετάσχει στο Eurovision πάρτι του Λονδίνου στις 17 Απριλίου, λέγοντας: «Θα είμαι καλεσμένη σε ένα Eurovision πάρτι από τα πολλά που γίνονται ειδικά την περίοδο εκείνη», ενώ για την παρουσία της στον Α’ Ημιτελικό του «Sing for Greece» στις 10 Φεβρουαρίου τόνισε: «Θα βρίσκομαι στον ημιτελικό και στον τελικό, όπου θα έχω έναν ρόλο έκπληξη που ανυπομονώ πολύ».

https://www.instagram.com/klavdiaitiz/

Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο OK!: «Η αναμονή για το μωρό είναι συναρπαστική και αγχωτική ταυτόχρονα»

Η Klavdia περιέγραψε τη σημασία της Eurovision για τη μουσική σκηνή και την καριέρα της, λέγοντας: «Είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία και ευκαιρία να μοιραστώ τη μουσική μου με κοινό και φίλους από όλη την Ευρώπη». Μίλησε για την αγάπη της για συναυλίες και ταξίδια, προσθέτοντας: «Θέλω να πηγαίνω σε αυτά τα καταπληκτικά events που γίνονται και να τα απολαμβάνω με παρέα».

Στο γνωστό παιχνίδι των εξήντα δευτερολέπτων, αποκάλυψε πτυχές του χαρακτήρα της και προσωπικά στοιχεία με χιούμορ: «Με περιγράφω με τρεις λέξεις: πεισματάρα, αστεία και πειθαρχημένη». Μίλησε για celebrity crush, λέγοντας ότι ήταν «ο Jason Statham», και αποκάλυψε κρυφά ταλέντα, όπως: «Μπορώ να μιμηθώ τον ήχο που κάνει το μπαλάκι του πινγκ πονγκ όταν πέφτει». Δεν δίστασε να αναφερθεί και σε προσωπικά διλήμματα, με χιούμορ: «Βραβείο Grammy ή νίκη στην Eurovision; Σίγουρα Grammy!».

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Λιβάνης στο OK!: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον εκτιμώ πολύ, μου άνοιξε δρόμους στη μουσική»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Klavdia OK Θέμης Γεωργαντάς
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Marseaux γίνεται video game εμπνευσμένο από την δεκαετία των ’00s – Δες πώς θα παίξεις

Η Marseaux γίνεται video game εμπνευσμένο από την δεκαετία των ’00s – Δες πώς θα παίξεις

10.02.2026
Επόμενο
Δεν πρόλαβες να πάρεις δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο; Αυτές οι 6 ιδέες θα σε σώσουν

Δεν πρόλαβες να πάρεις δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο; Αυτές οι 6 ιδέες θα σε σώσουν

10.02.2026

Δες επίσης

Ο Στέφανος Ξένος στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια και η αφοσίωση με έκαναν πρωταθλητή»
Mad TV News

Ο Στέφανος Ξένος στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια και η αφοσίωση με έκαναν πρωταθλητή»

10.02.2026
Push Up: Οι συντελεστές της παράστασης στο Talk To MAD
Mad TV News

Push Up: Οι συντελεστές της παράστασης στο Talk To MAD

10.02.2026
Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;
Diamadakia

Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;

06.02.2026
Street List: Η playlist της Αθήνας
Mad TV News

Street List: Η playlist της Αθήνας

06.02.2026
Ο Σόλων Τσούνης στο Spill The Tea: «Θεωρώ ότι είναι ρόλος ζωής για μένα ο Διονύσης Χαμπέας»
Mad TV News

Ο Σόλων Τσούνης στο Spill The Tea: «Θεωρώ ότι είναι ρόλος ζωής για μένα ο Διονύσης Χαμπέας»

06.02.2026
Ο Νικόλαος Παπαγιάννης στο Talk To MAD: «Η Παραλία δεν τελείωσε -Τώρα ξεκινάει το διεθνές της ταξίδι»
Mad TV News

Ο Νικόλαος Παπαγιάννης στο Talk To MAD: «Η Παραλία δεν τελείωσε -Τώρα ξεκινάει το διεθνές της ταξίδι»

06.02.2026
Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Killer Joe» στο Talk to MAD
Mad TV News

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Killer Joe» στο Talk to MAD

04.02.2026
Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs
Mad TV News

Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs

03.02.2026
Η Βρισηίδα Ανδριώτου και η Κέλλυ Βρανάκη στο Talk to MAD
Mad TV News

Η Βρισηίδα Ανδριώτου και η Κέλλυ Βρανάκη στο Talk to MAD

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)