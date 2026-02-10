Μουσικά Νέα 10.02.2026

Η Marseaux γίνεται video game εμπνευσμένο από την δεκαετία των ’00s – Δες πώς θα παίξεις

Έχει γίνει viral από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η εκρηκτική Ελληνίδα pop star Marseaux επιστρέφει με έναν απρόσμενο και άκρως νοσταλγικό τρόπο, παρουσιάζοντας το δικό της video game, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στο xanomai.gr και έχει γίνει viral από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του. Εμπνευσμένο από το νέο τραγούδι της, που μιλά -μεταξύ άλλων- για τη νοσταλγία των ‘00s, το παιχνίδι αντλεί αισθητική από τα demo discs της εποχής: ψηφιακές πόλεις, σκοτεινά neon τοπία, απλά αλλά εθιστικά mechanics και μια retro-futuristic ατμόσφαιρα που παραπέμπει στις πρώτες gaming εμπειρίες μιας ολόκληρης γενιάς.

Στόχος του παίκτη είναι να περιπλανηθεί -με όχημα το ψηφιακό avatar της τραγουδίστριας- στην πόλη, να αποφύγει τα εμπόδια και να συλλέξει 5 CDs για να αποδράσει. Όμως όσοι καταφέρουν να τερματίσουν το παιχνίδι, ξεκλειδώνουν μια αποκλειστική ανακοίνωση: το special εορταστικό live της Marseaux στο Piraeus Club Academy (Πειραιώς 105, Αθήνα), την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, με δωρεάν είσοδο. Η ανταπόκριση του κοινού στην κυκλοφορία του video game ήταν άμεση και εντυπωσιακή, με τον server να «λυγίζει» τις πρώτες ώρες λόγω της μαζικής επισκεψιμότητας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική σχέση της Marseaux με το digital κοινό της και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε κυκλοφορία σε εμπειρία.

Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026
https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τη Marseaux. Έχοντας ήδη διαγράψει μια σταθερά ανοδική πορεία, με τρία προσωπικά albums, εκατομμύρια streams, viral hits και sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία pop καλλιτέχνιδα που δεν ακολουθεί απλώς trends, αλλά τα δημιουργεί. Από τις συνεργασίες της με κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής (Έλενα Παπαρίζου, Stavento, Evangelia, Snik κ.ά.) μέχρι τις συνεχείς εμφανίσεις της σε μεγάλα stages και festivals (όπως το MAD VMA), η Marseaux έχει χτίσει μια ταυτότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο mainstream και το εναλλακτικό, το συναισθηματικό και το playful, παραμένοντας αυθεντική.

https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Φέτος, ενσαρκώνει τη Wednesday στη θεατρική υπερπαραγωγή The Addams Family στο Θέατρο Βέμπο, σε σκηνοθεσία Θέμις Μαρσέλου, ενώ εμφανίζεται στο Κέντρο Αθηνών μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Δέσποινα Βανδή, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο της. Στην καλύτερη ίσως φάση της καριέρας της, η Marseaux συνεχίζει να πειραματίζεται, να εκπλήσσει και να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τη δουλειά της – διαταράσσοντας dancefloors, προκαλώντας ηχηρά συναυλιακά singalongs, συνεπαίρνοντας και συγκινώντας μια ολόκληρη γενιά, λίγες μόνο στιγμές πριν από το επόμενο smash hit της… και το ακόμη πιο επόμενο, μετά από αυτό!

https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Διαθέσιμο στο xanomai.gr
Δοκιμάστε το εδώ

Διάβασε επίσης: Αναστασία: Όσα έγιναν στις 10 sold out συναυλίες στην Αμερική σε ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Marseaux video games ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

10.02.2026

Δες επίσης

Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

10.02.2026
Οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν στο Release Athens 2026
EVENTS

Οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν στο Release Athens 2026

10.02.2026
Eurovision: Το μήνυμα που έστειλε η Ελένη Φουρέιρα στη φετινή εκπρόσωπο της Κύπρου, Antigoni
Μουσικά Νέα

Eurovision: Το μήνυμα που έστειλε η Ελένη Φουρέιρα στη φετινή εκπρόσωπο της Κύπρου, Antigoni

10.02.2026
Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Super Bowl και το έκανε φορώντας Zara
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Super Bowl και το έκανε φορώντας Zara

10.02.2026
Eurovision Party Hits: 10+1 τραγούδια που έκαναν όλο τον κόσμο να χορεύει ασταμάτητα
Μουσικά Νέα

Eurovision Party Hits: 10+1 τραγούδια που έκαναν όλο τον κόσμο να χορεύει ασταμάτητα

10.02.2026
Γιατί ο Bad Bunny δε θα λάβει αμοιβή για το show του στο Super Bowl
Μουσικά Νέα

Γιατί ο Bad Bunny δε θα λάβει αμοιβή για το show του στο Super Bowl

10.02.2026
Eurovision: Αυτές είναι οι 5 χώρες που θα συμμετάσχουν στην διεθνή επιτροπή του Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Eurovision: Αυτές είναι οι 5 χώρες που θα συμμετάσχουν στην διεθνή επιτροπή του Sing for Greece 2026

09.02.2026
Ο Bad Bunny κυριάρχησε στο Superbowl 2026 με ένα μαγικό show γεμάτο μηνύματα
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny κυριάρχησε στο Superbowl 2026 με ένα μαγικό show γεμάτο μηνύματα

09.02.2026
Sing for Greece: Καπουτζίδης, Μαγγίρα και Βρανά μιλούν για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Sing for Greece: Καπουτζίδης, Μαγγίρα και Βρανά μιλούν για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026

09.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ