Η Marseaux γίνεται video game εμπνευσμένο από την δεκαετία των ’00s – Δες πώς θα παίξεις

Η εκρηκτική Ελληνίδα pop star Marseaux επιστρέφει με έναν απρόσμενο και άκρως νοσταλγικό τρόπο, παρουσιάζοντας το δικό της video game, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στο xanomai.gr και έχει γίνει viral από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του. Εμπνευσμένο από το νέο τραγούδι της, που μιλά -μεταξύ άλλων- για τη νοσταλγία των ‘00s, το παιχνίδι αντλεί αισθητική από τα demo discs της εποχής: ψηφιακές πόλεις, σκοτεινά neon τοπία, απλά αλλά εθιστικά mechanics και μια retro-futuristic ατμόσφαιρα που παραπέμπει στις πρώτες gaming εμπειρίες μιας ολόκληρης γενιάς.

Στόχος του παίκτη είναι να περιπλανηθεί -με όχημα το ψηφιακό avatar της τραγουδίστριας- στην πόλη, να αποφύγει τα εμπόδια και να συλλέξει 5 CDs για να αποδράσει. Όμως όσοι καταφέρουν να τερματίσουν το παιχνίδι, ξεκλειδώνουν μια αποκλειστική ανακοίνωση: το special εορταστικό live της Marseaux στο Piraeus Club Academy (Πειραιώς 105, Αθήνα), την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, με δωρεάν είσοδο. Η ανταπόκριση του κοινού στην κυκλοφορία του video game ήταν άμεση και εντυπωσιακή, με τον server να «λυγίζει» τις πρώτες ώρες λόγω της μαζικής επισκεψιμότητας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική σχέση της Marseaux με το digital κοινό της και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε κυκλοφορία σε εμπειρία.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τη Marseaux. Έχοντας ήδη διαγράψει μια σταθερά ανοδική πορεία, με τρία προσωπικά albums, εκατομμύρια streams, viral hits και sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία pop καλλιτέχνιδα που δεν ακολουθεί απλώς trends, αλλά τα δημιουργεί. Από τις συνεργασίες της με κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής (Έλενα Παπαρίζου, Stavento, Evangelia, Snik κ.ά.) μέχρι τις συνεχείς εμφανίσεις της σε μεγάλα stages και festivals (όπως το MAD VMA), η Marseaux έχει χτίσει μια ταυτότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο mainstream και το εναλλακτικό, το συναισθηματικό και το playful, παραμένοντας αυθεντική.

Φέτος, ενσαρκώνει τη Wednesday στη θεατρική υπερπαραγωγή The Addams Family στο Θέατρο Βέμπο, σε σκηνοθεσία Θέμις Μαρσέλου, ενώ εμφανίζεται στο Κέντρο Αθηνών μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Δέσποινα Βανδή, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο της. Στην καλύτερη ίσως φάση της καριέρας της, η Marseaux συνεχίζει να πειραματίζεται, να εκπλήσσει και να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τη δουλειά της – διαταράσσοντας dancefloors, προκαλώντας ηχηρά συναυλιακά singalongs, συνεπαίρνοντας και συγκινώντας μια ολόκληρη γενιά, λίγες μόνο στιγμές πριν από το επόμενο smash hit της… και το ακόμη πιο επόμενο, μετά από αυτό!

Διαθέσιμο στο xanomai.gr

Δοκιμάστε το εδώ

