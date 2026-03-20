Screen News 20.03.2026

Η Disney ανακοίνωσε ημερομηνίες για Incredibles 3 και Lilo & Stitch 2

Δύο από τα πιο αγαπημένα franchise, το «Incredibles 3» και το «Lilo & Stitch 2»  επιστρέφουν με νέες ταινίες και μεγάλες προσδοκίες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Disney ενισχύει τον προγραμματισμό της για τα επόμενα χρόνια, επενδύοντας σε γνώριμους και ιδιαίτερα επιτυχημένους τίτλους που έχουν ήδη αποδείξει τη δυναμική τους στο παγκόσμιο box office. Η Disney ανακοίνωσε την προσθήκη των ταινιών «Incredibles 3» και «Lilo & Stitch 2» στο κινηματογραφικό της πρόγραμμα, με προγραμματισμένες πρεμιέρες το καλοκαίρι του 2028. Την ανακοίνωση έκανε ο Josh D’Amaro, στο πλαίσιο ενημέρωσης μετόχων της εταιρείας. Η ταινία «Lilo & Stitch 2», σε μορφή live action, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Μαΐου 2028, ενώ το «Incredibles 3» θα ακολουθήσει στις 16 Ιουνίου 2028.

Το «Incredibles 3» σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη σκηνοθετική κατεύθυνση της σειράς, καθώς τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Peter Sohn, γνωστός από το «Elemental». Ο Brad Bird, δημιουργός των προηγούμενων ταινιών, παραμένει στο project ως σεναριογράφος και παραγωγός, διατηρώντας την καλλιτεχνική συνέχεια του franchise.

Στις προηγούμενες ταινίες, τις φωνές των βασικών χαρακτήρων είχαν οι Craig T. Nelson, Holly Hunter και Samuel L. Jackson, ενώ η ιστορία επικεντρωνόταν στην οικογένεια Parr και την προσπάθειά της να ισορροπήσει ανάμεσα στην καθημερινότητα και την υπερηρωική δράση. Η πρώτη ταινία σημείωσε εισπράξεις 630 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ενώ η δεύτερη ξεπέρασε το 1.24 δισεκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση του τίτλου.

Όσον αφορά το «Lilo & Stitch 2», οι λεπτομέρειες για το καστ και την πλοκή δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Ωστόσο, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Chris Sanders, συνδημιουργός της αρχικής ταινίας του 2002, επιστρέφει ως σεναριογράφος και θα δανείσει ξανά τη φωνή του στον χαρακτήρα Stitch.

Η πρόσφατη επιτυχία της live action εκδοχής του «Lilo & Stitch», που κυκλοφόρησε το 2025 και ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της συνέχειας. Η ιστορία του αγαπημένου εξωγήινου πλάσματος που βρίσκει οικογένεια στη Χαβάη εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό και να προσελκύει νέες γενιές θεατών.

Με τις δύο αυτές ανακοινώσεις, η Disney επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να επενδύει σε ισχυρά brands, συνδυάζοντας νοσταλγία και σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση, σε μια περίοδο όπου τα μεγάλα franchise εξακολουθούν να κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά.

Disney Incredibles 3 Lilo & Stitch 2 ΤΑΙΝΙΑ
