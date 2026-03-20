Eurovision 2026: Οι Il Volo και η Verka Serduchka στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού

Η Βιέννη ετοιμάζεται για τη Eurovision 2026, με τις πρώτες ανακοινώσεις για special guests και interval acts, που υπόσχονται μουσική και θέαμα στις 3 μεγάλες βραδιές

Τον Μάιο η Βιέννη θα φιλοξενήσει τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision, με τις προετοιμασίες για τις τρεις μεγάλες βραδιές να βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες έχουν ανακοινώσει τα τραγούδια τους και πριν από τον μεγάλο τελικό θα διεξαχθούν δύο ημιτελικοί, από τους οποίους θα προκύψουν οι φιναλίστ.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του θεσμού, παλιοί συμμετέχοντες και ειδικοί καλεσμένοι θα ανέβουν στη σκηνή για να προσθέσουν ρυθμό και ενέργεια στη βραδιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Στούντιο 4 της ΕΡΤ (Πέμπτη 19 Μαρτίου), οι πρώτες ανακοινώσεις για τα interval acts έχουν ήδη γίνει γνωστές.

Στον Α΄ ημιτελικό (12 Μαΐου) θα εμφανιστεί ο «Milkshake Man», γνωστός ως Go-jo, ο οποίος δεν κατάφερε να προκριθεί το 2025, αλλά είχε κερδίσει τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον του κοινού. Ακόμη, στον Β΄ ημιτελικό (14 Μαΐου) θα ανέβει στη σκηνή ο JJ, παρουσιάζοντας τις νέες του δημιουργίες, ενώ αναμένεται να επιστρέψει και στη βραδιά του μεγάλου τελικού. Τέλος, στον Μεγάλο Τελικό (16 Μαΐου), το κοινό θα απολαύσει ένα μουσικό θέαμα γεμάτο εκπλήξεις, με τη συμμετοχή των Lordi, που είχαν φέρει τη νίκη στη Φινλανδία πριν από 20 χρόνια, της Erika Vikman (εκπροσώπου της Φινλανδίας το 2025), καθώς και των Verka Serduchka και Il Volo.

Οι παρουσίες αυτές υπόσχονται να δώσουν ξεχωριστό χρώμα στις βραδιές της Eurovision 2026, φέρνοντας τόσο νοσταλγία όσο και φρέσκο μουσικό ενδιαφέρον στο θεσμό, ενώ οι fans αναμένουν με ανυπομονησία την έναρξη των τριών μεγάλων βραδιών στη Βιέννη.

Η ατμόσφαιρα ήδη ζεσταίνεται και οι προετοιμασίες για το 70ό φεστιβάλ Eurovision δείχνουν πως η φετινή διοργάνωση θα είναι γεμάτη μουσική, λάμψη και ανατρεπτικά στιγμιότυπα.





