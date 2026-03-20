Μουσικά Νέα 20.03.2026

Eurovision 2026: Οι Il Volo και η Verka Serduchka στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18
Η Βιέννη ετοιμάζεται για τη Eurovision 2026, με τις πρώτες ανακοινώσεις για special guests και interval acts, που υπόσχονται μουσική και θέαμα στις 3 μεγάλες βραδιές
Μαρία Χατζηγιάννη

Τον Μάιο η Βιέννη θα φιλοξενήσει τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision, με τις προετοιμασίες για τις τρεις μεγάλες βραδιές να βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες έχουν ανακοινώσει τα τραγούδια τους και πριν από τον μεγάλο τελικό θα διεξαχθούν δύο ημιτελικοί, από τους οποίους θα προκύψουν οι φιναλίστ.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του θεσμού, παλιοί συμμετέχοντες και ειδικοί καλεσμένοι θα ανέβουν στη σκηνή για να προσθέσουν ρυθμό και ενέργεια στη βραδιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Στούντιο 4 της ΕΡΤ (Πέμπτη 19 Μαρτίου), οι πρώτες ανακοινώσεις για τα interval acts έχουν ήδη γίνει γνωστές.

Στον Α΄ ημιτελικό (12 Μαΐου) θα εμφανιστεί ο «Milkshake Man», γνωστός ως Go-jo, ο οποίος δεν κατάφερε να προκριθεί το 2025, αλλά είχε κερδίσει τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον του κοινού. Ακόμη, στον Β΄ ημιτελικό (14 Μαΐου) θα ανέβει στη σκηνή ο JJ, παρουσιάζοντας τις νέες του δημιουργίες, ενώ αναμένεται να επιστρέψει και στη βραδιά του μεγάλου τελικού. Τέλος, στον Μεγάλο Τελικό (16 Μαΐου), το κοινό θα απολαύσει ένα μουσικό θέαμα γεμάτο εκπλήξεις, με τη συμμετοχή των Lordi, που είχαν φέρει τη νίκη στη Φινλανδία πριν από 20 χρόνια, της Erika Vikman (εκπροσώπου της Φινλανδίας το 2025), καθώς και των Verka Serduchka και Il Volo.

Οι παρουσίες αυτές υπόσχονται να δώσουν ξεχωριστό χρώμα στις βραδιές της Eurovision 2026, φέρνοντας τόσο νοσταλγία όσο και φρέσκο μουσικό ενδιαφέρον στο θεσμό, ενώ οι fans αναμένουν με ανυπομονησία την έναρξη των τριών μεγάλων βραδιών στη Βιέννη.

Η ατμόσφαιρα ήδη ζεσταίνεται και οι προετοιμασίες για το 70ό φεστιβάλ Eurovision δείχνουν πως η φετινή διοργάνωση θα είναι γεμάτη μουσική, λάμψη και ανατρεπτικά στιγμιότυπα.


Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές