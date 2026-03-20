Celeb News 20.03.2026

Αντιδράσεις στο πάρτι του Vanity Fair: Τα έντονα φώτα που εξόργισαν τους celebrities

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το φετινό πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ, καθώς ο «αμείλικτος» φωτισμός αποκάλυψε ατέλειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πάρτι του Vanity Fair μετά τα Academy Awards θεωρείται εδώ και χρόνια το πιο λαμπερό και αποκλειστικό after-party της βραδιάς του Hollywood. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση προκάλεσε απρόσμενη δυσαρέσκεια σε αρκετούς καλεσμένους, κυρίως λόγω του έντονου φωτισμού που, σύμφωνα με μαρτυρίες, αποκάλυπτε κάθε ατέλεια στις φωτογραφίες.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε φέτος σε νέο χώρο, καθώς ο νέος editor του περιοδικού, Mark Guiducci, αποφάσισε να μεταφέρει το πάρτι από το καθιερωμένο Wallis Annenberg Center for the Performing Arts στο Los Angeles County Museum of Art στο Λος Άντζελες. Παρότι η τοποθεσία θεωρήθηκε πιο κομψή, το αποτέλεσμα δεν ενθουσίασε όλους τους καλεσμένους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter, αρκετοί σταρ σχολίασαν αρνητικά τα «αμείλικτα» φώτα του κόκκινου χαλιού. Ανάμεσα σε όσους παρευρέθηκαν ήταν η Kris Jenner με τις κόρες της, καθώς και οι Demi Moore, Mia Goth και Heidi Klum.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές από το πάρτι, μία ηθοποιός φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα όταν είδε τις φωτογραφίες της στο κινητό της. Ένας καλεσμένος ανέφερε ότι «έμοιαζε με χαρακτήρα της Diane Arbus», σύγκριση που θεωρείται ιδιαίτερα σκληρή, καθώς η διάσημη φωτογράφος ήταν γνωστή για τα σκοτεινά και μη συμβατικά πορτρέτα της.

Άλλοι παρευρισκόμενοι περιέγραψαν τον φωτισμό σαν «φώτα κινηματογραφικού στούντιο» ή σαν φωτογράφιση σε υπερ-υψηλή ανάλυση, όπου φαίνονταν λεπτομέρειες όπως ρυτίδες και αλλαγές στο σώμα που παλαιότερα καλύπτονταν από πιο «κολακευτικό» φωτισμό. «Κανείς δεν θέλει να φωτογραφίζεται έτσι», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας insider.

Η δυσαρέσκεια εντάθηκε και από την αισθητική αλλαγή στο κόκκινο χαλί, το οποίο αντικαταστάθηκε από ένα ανοιχτό γκρι χαλί που πολλοί χρήστες στα social media χαρακτήρισαν «άχρωμο» και λιγότερο εντυπωσιακό.

Παράλληλα, ο Guiducci φαίνεται να επιχειρεί μια αναβάθμιση της λίστας των καλεσμένων, περιορίζοντας την παρουσία μόνο σε κορυφαία ονόματα. Έτσι, φέτος αποκλείστηκαν αρκετοί δημοσιογράφοι και τηλεοπτικοί αστέρες που συνήθως βρίσκονταν στη λίστα.

Στο πάρτι παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Kylie Jenner και Timothée Chalamet, καθώς και οι Kim Kardashian, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Jessica Alba και Hailey Bieber. Αντίθετα, η Emma Stone, παρότι είχε προσκληθεί, επέλεξε να μην παραστεί και να βρεθεί σε άλλα πάρτι της βραδιάς.

Επιπλέον, οι καλεσμένοι επρόκειτο να είναι από τους πρώτους που θα έβλεπαν τις νέες αίθουσες David Geffen του μουσείου, όμως ο χώρος δεν ήταν έτοιμος εγκαίρως, με αποτέλεσμα το πάρτι να μεταφερθεί σε λιγότερο εντυπωσιακό σημείο του μουσείου.

Παρά τα παράπονα για τον φωτισμό, την κίνηση και τη διοργάνωση, αρκετοί καλεσμένοι κράτησαν θετική στάση, επισημαίνοντας ότι ήταν η πρώτη χρονιά στον νέο χώρο και εκφράζοντας την ελπίδα ότι το πάρτι θα βελτιωθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ένας από αυτούς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν η πρώτη φορά εδώ. Του χρόνου θα ξαναπάω».

Vanity Fair Οσκαρ Όσκαρ 2026
