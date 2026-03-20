Θύμα επίθεσης ο Ηλίας Βρεττός σε νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο, όταν καβγάς μεταξύ θαμώνων κλιμακώθηκε και ο Ηλίας Βρεττός δέχθηκε επίθεση

Η ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε θαμώνες ενός νυχτερινού κέντρου εξελίχθηκε σε καβγά, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός να βρεθεί στο επίκεντρο ενός βίαιου περιστατικού.

Η βραδιά, που ξεκίνησε με μουσική και κέφι, πήρε απρόσμενη τροπή όταν ξέσπασε ένταση ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονταν στον χώρο όπου εμφανιζόταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Το Πρωινό», η λογομαχία μεταξύ θαμώνων κλιμακώθηκε γρήγορα σε συμπλοκή, προκαλώντας αναστάτωση στο κοινό και στους εργαζόμενους του καταστήματος.

Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, ο τραγουδιστής προσπάθησε να παρέμβει με στόχο να ηρεμήσει τα πνεύματα και να αποτρέψει την περαιτέρω ένταση. Ωστόσο, η προσπάθειά του να κατευνάσει τους εμπλεκόμενους δεν απέδωσε.

Αντί να εκτονωθεί η ένταση, ο Ηλίας Βρεττός φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο του επεισοδίου και να δέχθηκε χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στους διοργανωτές της βραδιάς.





Δες κι αυτό…