Η Cardi B λανσάρει τη δική της σειρά περιποίησης μαλλιών

Η Cardi B παρουσιάζει τη σειρά περιποίησης μαλλιώντο «Grow-Good Beauty» που είναι εμπνευσμένη από τις ρίζες και την προσωπική της εμπειρία

Η Cardi B επεκτείνει τη δημιουργική της δραστηριότητα πέρα από τη μουσική, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία της δικής της σειράς περιποίησης μαλλιών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως σύγχρονη επιχειρηματίας στον χώρο της ομορφιάς.

Η νέα σειρά «Grow-Good Beauty» αποτελεί ένα προσωπικό εγχείρημα της Cardi B, η οποία, όπως αποκάλυψε, βασίστηκε σε εμπειρίες ετών και σε συνταγές που έχει διαμορφώσει η ίδια. Όπως δήλωσε, «δημιούργησα το Grow-Good γιατί δούλεψα πραγματικά πάνω στα μαλλιά μου. Έφτιαχνα μάσκες στην κουζίνα μου, χρησιμοποιώντας όσα γνώριζα από την οικογένειά μου και όσα έμαθα μέσα από τη δική μου έρευνα».

Διάβασε επίσης: Τίτλοι τέλους πέφτουν στον γάμο της Cardi B και του Stefon Diggs

Η ίδια εξήγησε ότι χρειάστηκε χρόνος για να αποκαταστήσει τη φθορά των μαλλιών της, τονίζοντας ότι «αφιέρωσα χρόνο για να τα επαναφέρω σε υγιή κατάσταση μετά από χρόνια ταλαιπωρίας. Και τελικά λειτούργησε. Τώρα θέλω να μοιραστώ αυτή τη διαδρομή με όλους».

Η σειρά αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον όμιλο Revolve Group, με τον συνιδρυτή Michael Mente να επισημαίνει ότι η Cardi B συμμετείχε ενεργά σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Όπως ανέφερε, «είναι εξαιρετικά ενημερωμένη και συμμετείχε ουσιαστικά σε κάθε λεπτομέρεια, δοκιμάζοντας τα προϊόντα και εγκρίνοντας κάθε συστατικό».

Η συλλογή περιλαμβάνει προϊόντα όπως το σαμπουάν «Wash Cycle», το conditioner «Soft Serve», τη μάσκα «Get Rich» με συστατικά όπως αβοκάντο, καρύδα, εκχύλισμα μπανάνας και αλόη βέρα, καθώς και το «Everything Serum» για προστασία και λάμψη. Η έμπνευση αντλείται από τις Δομινικανές ρίζες της Cardi B και τις παραδοσιακές μεθόδους περιποίησης.

Η επίσημη κυκλοφορία της σειράς έχει προγραμματιστεί για τις 14 Απριλίου, ενώ η προπώληση θα ξεκινήσει στις 24 Μαρτίου μέσω της ιστοσελίδας του brand.

Η Cardi B ανακοίνωσε το νέο της εγχείρημα και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη συγκίνησή της με τη φράση «τα όνειρά μου γίνονται πραγματικότητα».

Η νέα επιχειρηματική κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Cardi B συνεχίζει παράλληλα την περιοδεία «Little Miss Drama Tour», μεταφέροντας την αισθητική και το χαρακτηριστικό της στιλ τόσο στη σκηνή όσο και στον χώρο της ομορφιάς.

Διάβασε επίσης: Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς

