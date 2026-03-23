Celeb News 23.03.2026

Palm Beach Pete: Ο συνταξιούχος που έγινε viral λόγω ομοιότητας με τον Jeffrey Epstein

Ο συνταξιούχος έγινε διάσημος στα social media, δημιούργησε λογαριασμό «Not Epstein» και μοιράζεται την καθημερινότητά του με χιούμορ
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένας συνταξιούχος από τη Florida, γνωστός στο διαδίκτυο ως Palm Beach Pete, έγινε πρόσφατα viral λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με τον Jeffrey Epstein, προκαλώντας κύματα σχολίων και αναστάτωσης στα social media. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα τυχαίο βίντεο που τον δείχνει να οδηγεί δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να σχολιάζουν αμέσως την ομοιότητά του με τον καταδικασμένο χρηματιστή. Ο ίδιος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Epstein, αν και παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν είχε βρεθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου ο Epstein παρευρίσκονταν, χωρίς ποτέ να γνωρίζονται προσωπικά ή να έχουν κάποια επαφή.

Ο Palm Beach Pete, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, δημιούργησε λογαριασμούς στα social media με την ονομασία «Not Epstein», θέλοντας να διαχωρίσει τη ζωή του από τις φήμες. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε, δήλωσε: «Γεια σε όλους, έγινα viral επειδή κάποιος με τράβηξε τυχαία ενώ οδηγούσα, χωρίς να το ξέρω. Δεν είμαι ο Jeffrey Epstein. Είμαι ο Palm Beach Pete». Το χιούμορ του και η ειλικρίνεια με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση κέρδισαν το ενδιαφέρον του κοινού και έφεραν χιλιάδες νέους ακολούθους στον λογαριασμό του στο Instagram μέσα σε λίγες ημέρες.

Διάβασε επίσης: Η Meta πληρώνει creators για να μετακομίσουν στο Facebook

Σε συνέντευξή του στο TMZ, ο Palm Beach Pete περιέγραψε την εμπειρία του και μίλησε για την αντίδρασή του μετά το viral βίντεο. «Η ζωή μου άλλαξε εντελώς. Πάντα ήμουν κοινωνικός, μου αρέσει το tennis και οι βόλτες με φίλους, αλλά ξαφνικά οι άνθρωποι με αναγνωρίζουν παντού και με ρωτούν αν είμαι ο Jeffrey Epstein», είπε γελώντας. Παράλληλα, εξήγησε ότι ο Epstein ήταν για εκείνον ένα μυστηριώδες πρόσωπο και ότι ποτέ δεν γνώριζε λεπτομέρειες για την πηγή της περιουσίας του ή για τις αμφιλεγόμενες υποθέσεις γύρω από το όνομά του.

Ο Palm Beach Pete τόνισε επίσης πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να ξεκαθαρίσει τη διαφορά μεταξύ του εαυτού του και του Epstein. «Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, συνταξιούχος, με απλή ζωή. Αγαπώ τον αθλητισμό, περνάω χρόνο με φίλους και προσπαθώ να απολαμβάνω την καθημερινότητά μου χωρίς να εμπλέκομαι σε ιστορίες που δεν έχουν σχέση με εμένα». Η δημοφιλία του όμως αυξήθηκε κατακόρυφα, και πλέον δέχεται εκατοντάδες μηνύματα και σχόλια καθημερινά από χρήστες που θέλουν να σχολιάσουν την ομοιότητά του.

Το παράδειγμα του Palm Beach Pete δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου λόγω της δύναμης των social media και της viral δημοσιότητας, ακόμα και χωρίς να έχει κάποια πραγματική σχέση με τον διάσημο ή διαβόητο ομόλογό του. Παρά την απρόσμενη φήμη, ο ίδιος φαίνεται να αντιμετωπίζει τα πάντα με χιούμορ και αισιοδοξία, προσπαθώντας να κρατήσει την καθημερινότητά του όσο πιο φυσιολογική γίνεται.


Διάβασε επίσης: Όσκαρ 2026: O Leonardo DiCaprio κατάφερε να γίνει ξανά το πιο viral meme

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky – Ήταν μόλις 43 ετών

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή

Ο Άρης Κοντός μιλά για την εμπειρία του με τον Brad Pitt – «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος»

Ήβη Αδάμου: «Έχω περάσει δύσκολες φάσεις στην καρίερα μου, όμως συνεχίζω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω»

Μαρία Ηλιάκη: Τρυφερές στιγμές με την κόρη της δίπλα στη θάλασσα

Ήβη Αδάμου: Η συγκινητική ανάρτηση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Νίκο Οικονομόπουλο

Η Chappell Roan απαντά στις καταγγελίες Jorginho για το περιστατικό με την κόρη του

Ζόζεφιν – Νίνο: Από τον χωρισμό στην επανασύνδεση και το νέο ντουέτο

Η Δέσποινα Βανδή συνοδεύει τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Greek Film Festival του Βερολίνου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα