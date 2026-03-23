Palm Beach Pete: Ο συνταξιούχος που έγινε viral λόγω ομοιότητας με τον Jeffrey Epstein

Ένας συνταξιούχος από τη Florida, γνωστός στο διαδίκτυο ως Palm Beach Pete, έγινε πρόσφατα viral λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με τον Jeffrey Epstein, προκαλώντας κύματα σχολίων και αναστάτωσης στα social media. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα τυχαίο βίντεο που τον δείχνει να οδηγεί δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να σχολιάζουν αμέσως την ομοιότητά του με τον καταδικασμένο χρηματιστή. Ο ίδιος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Epstein, αν και παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν είχε βρεθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου ο Epstein παρευρίσκονταν, χωρίς ποτέ να γνωρίζονται προσωπικά ή να έχουν κάποια επαφή.

Ο Palm Beach Pete, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, δημιούργησε λογαριασμούς στα social media με την ονομασία «Not Epstein», θέλοντας να διαχωρίσει τη ζωή του από τις φήμες. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε, δήλωσε: «Γεια σε όλους, έγινα viral επειδή κάποιος με τράβηξε τυχαία ενώ οδηγούσα, χωρίς να το ξέρω. Δεν είμαι ο Jeffrey Epstein. Είμαι ο Palm Beach Pete». Το χιούμορ του και η ειλικρίνεια με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση κέρδισαν το ενδιαφέρον του κοινού και έφεραν χιλιάδες νέους ακολούθους στον λογαριασμό του στο Instagram μέσα σε λίγες ημέρες.

Σε συνέντευξή του στο TMZ, ο Palm Beach Pete περιέγραψε την εμπειρία του και μίλησε για την αντίδρασή του μετά το viral βίντεο. «Η ζωή μου άλλαξε εντελώς. Πάντα ήμουν κοινωνικός, μου αρέσει το tennis και οι βόλτες με φίλους, αλλά ξαφνικά οι άνθρωποι με αναγνωρίζουν παντού και με ρωτούν αν είμαι ο Jeffrey Epstein», είπε γελώντας. Παράλληλα, εξήγησε ότι ο Epstein ήταν για εκείνον ένα μυστηριώδες πρόσωπο και ότι ποτέ δεν γνώριζε λεπτομέρειες για την πηγή της περιουσίας του ή για τις αμφιλεγόμενες υποθέσεις γύρω από το όνομά του.

Ο Palm Beach Pete τόνισε επίσης πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να ξεκαθαρίσει τη διαφορά μεταξύ του εαυτού του και του Epstein. «Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, συνταξιούχος, με απλή ζωή. Αγαπώ τον αθλητισμό, περνάω χρόνο με φίλους και προσπαθώ να απολαμβάνω την καθημερινότητά μου χωρίς να εμπλέκομαι σε ιστορίες που δεν έχουν σχέση με εμένα». Η δημοφιλία του όμως αυξήθηκε κατακόρυφα, και πλέον δέχεται εκατοντάδες μηνύματα και σχόλια καθημερινά από χρήστες που θέλουν να σχολιάσουν την ομοιότητά του.

Το παράδειγμα του Palm Beach Pete δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός ανθρώπου λόγω της δύναμης των social media και της viral δημοσιότητας, ακόμα και χωρίς να έχει κάποια πραγματική σχέση με τον διάσημο ή διαβόητο ομόλογό του. Παρά την απρόσμενη φήμη, ο ίδιος φαίνεται να αντιμετωπίζει τα πάντα με χιούμορ και αισιοδοξία, προσπαθώντας να κρατήσει την καθημερινότητά του όσο πιο φυσιολογική γίνεται.





