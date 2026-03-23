Celeb News 23.03.2026

Ζόζεφιν – Νίνο: Από τον χωρισμό στην επανασύνδεση και το νέο ντουέτο

Η Ζόζεφιν ταξίδεψε στη Ρόδο για να συναντήσει τον Νίνο, επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεσή τους, λανσάροντας το νέο τους ντουέτο «Τι κάνεις;»
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από μήνες έντονων αναταράξεων και τον φαινομενικά οριστικό χωρισμό τους το προηγούμενο καλοκαίρι, η Ζόζεφιν και ο Νίνο φαίνεται πως επιχειρούν να ξαναδώσουν ζωή στη σχέση τους. Ο δεσμός τους τα τελευταία δύο χρόνια χαρακτηρίζεται από συνεχείς «on-off» περιόδους και δημόσιες αντιπαραθέσεις στα social media, με το ζευγάρι αρχικά να προσπαθεί να κρατήσει διακριτική στάση, αλλά στη συνέχεια να εμφανίζεται δημοσίως σε κοινές εξόδους.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, η Ζόζεφιν αποφάσισε να βάλει τέλος στις φήμες, επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεση μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Στο βίντεο που δημοσίευσε, φαίνεται στο αεροδρόμιο της Ρόδου, επισκεπτόμενη τον Νίνο στο νησί καταγωγής του. Στην ανάρτηση έγραψε χαρακτηριστικά: «Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…».

Παράλληλα, η τραγουδίστρια συνόδευσε το βίντεο με την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού σε συνεργασία με τον Νίνο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από σήμερα, 23 Μαρτίου. Το ντουέτο με τίτλο «Τι κάνεις;» χαρακτηρίζεται από έντονα συναισθήματα και δυναμική ερμηνεία, ενώ σηματοδοτεί και την πρώτη της συνεργασία με την εταιρεία Heaven Music.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Ρόδο, η Ζόζεφιν δεν δίστασε να μοιραστεί στιγμιότυπα και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους, εκφράζοντας με ενθουσιασμό τη χαρά της για την επανασύνδεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, οι δυο τους είχαν ήδη πλησιάσει ξανά πριν από λίγο καιρό, προετοιμάζοντας αυτή τη νέα σελίδα στη σχέση τους.

Η επανασύνδεση Ζόζεφιν – Νίνο συνδυάζεται με δημιουργική ενέργεια και νέα μουσικά βήματα, δείχνοντας ότι η αγάπη και η συνεργασία μπορούν να πορευτούν μαζί, ακόμα και μετά από περιόδους έντασης.

