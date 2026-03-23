Celeb News 23.03.2026

Η Δέσποινα Βανδή συνοδεύει τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Greek Film Festival του Βερολίνου

Μαρία Χατζηγιάννη

Η Δέσποινα Βανδή θα συνοδεύσει τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, στη Γερμανία με αφορμή την προβολή της ταινίας «Σπασμένη φλέβα» στο 11ο Greek Film Festival, που θα πραγματοποιηθεί στον ιστορικό κινηματογράφο «Babylon» στο Mitte του Βερολίνου από τις 25 έως τις 29 Μαρτίου 2026. Το ζευγάρι θα γιορτάσει παράλληλα και την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από το φορτωμένο τους πρόγραμμα.

Η Δέσποινα Βανδή, συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο «Κέντρο Αθηνών» ενώ ταυτόχρονα ασχολείται και με το νέο brand καλλυντικών που φέρει την υπογραφή της. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εντατικές πρόβες για το θεατρικό έργο «Σωσμένος» του Εντουαρντ Μποντ, που έκανε πρεμιέρα στις 19 Μαρτίου στο «Cartel», συναντώντας στη σκηνή τη Λένα Κιτσοπούλου για πρώτη φορά σε μια ανατρεπτική συνεργασία.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράζεται τρυφερό στιγμιότυπο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της

Η ταινία «Σπασμένη φλέβα», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης και σκηνοθετεί ο Γιάννης Οικονομίδης, θα προβληθεί δύο φορές: στις 25 Μαρτίου στις 19:30 και στις 26 Μαρτίου στις 21:30. Μετά από κάθε προβολή, οι συντελεστές θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με το κοινό, απαντώντας σε ερωτήσεις και μοιράζοντας σκέψεις για τη δημιουργία της ταινίας.

Το Greek Film Festival του Βερολίνου, γνωστό και ως Hellas Filmbox Berlin κατά την ίδρυσή του το 2015 από τους Αστέρη και Ίνα Κούτουλα, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά γεγονότα της γερμανικής πρωτεύουσας. Μέσα από αφιερώματα, συζητήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης, το φεστιβάλ δίνει στο γερμανικό και διεθνές κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις καλύτερες παραγωγές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά και να έρθει σε επαφή με σκηνοθέτες, παραγωγούς και επαγγελματίες του χώρου.

Με αυτό το ταξίδι, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνδυάζουν την υποστήριξη στην καλλιτεχνική δημιουργία με προσωπικές στιγμές ξεκούρασης και ρομαντισμού, επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη και η ζωή μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Διάβασε επίσης: Moments: Η συγκινητική στιγμή του Γιώργου Καπουτζίδη με τους γονείς του

Ήβη Αδάμου: Η συγκινητική ανάρτηση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Νίκο Οικονομόπουλο

Η Chappell Roan απαντά στις καταγγελίες Jorginho για το περιστατικό με την κόρη του

Ζόζεφιν – Νίνο: Από τον χωρισμό στην επανασύνδεση και το νέο ντουέτο

Δέσποινα Καμπoύρη: Η νέα ανάρτηση μετά τις δηλώσεις της για το Pride – «Δεν πρόκειται να αναθεωρήσω»

Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράζεται τρυφερό στιγμιότυπο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της

Moments: Η συγκινητική στιγμή του Γιώργου Καπουτζίδη με τους γονείς του

Αθηνά Οικονομάκου: Η στέκα «bride» και το ξέφρενο γλέντι στο Έναστρον

Η Βαλέρια Χοψονίδου μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν ο γιος της χρειάστηκε σοβαρή χειρουργική επέμβαση

O Jorginho καταγγέλλει επιθετική συμπεριφορά της ασφάλειας της Chappell Roan προς την 11χρονη κόρη του

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Χειμωνιάτικος καιρός… με πασπάλισμα σκόνης

Χειμωνιάτικος καιρός… με πασπάλισμα σκόνης