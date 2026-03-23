Η Δέσποινα Βανδή συνοδεύει τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Greek Film Festival του Βερολίνου

Η Δέσποινα Βανδή θα συνοδεύσει τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, στη Γερμανία με αφορμή την προβολή της ταινίας «Σπασμένη φλέβα» στο 11ο Greek Film Festival, που θα πραγματοποιηθεί στον ιστορικό κινηματογράφο «Babylon» στο Mitte του Βερολίνου από τις 25 έως τις 29 Μαρτίου 2026. Το ζευγάρι θα γιορτάσει παράλληλα και την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από το φορτωμένο τους πρόγραμμα.

Η Δέσποινα Βανδή, συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο «Κέντρο Αθηνών» ενώ ταυτόχρονα ασχολείται και με το νέο brand καλλυντικών που φέρει την υπογραφή της. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Μπισμπίκης ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εντατικές πρόβες για το θεατρικό έργο «Σωσμένος» του Εντουαρντ Μποντ, που έκανε πρεμιέρα στις 19 Μαρτίου στο «Cartel», συναντώντας στη σκηνή τη Λένα Κιτσοπούλου για πρώτη φορά σε μια ανατρεπτική συνεργασία.

Η ταινία «Σπασμένη φλέβα», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης και σκηνοθετεί ο Γιάννης Οικονομίδης, θα προβληθεί δύο φορές: στις 25 Μαρτίου στις 19:30 και στις 26 Μαρτίου στις 21:30. Μετά από κάθε προβολή, οι συντελεστές θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με το κοινό, απαντώντας σε ερωτήσεις και μοιράζοντας σκέψεις για τη δημιουργία της ταινίας.

Το Greek Film Festival του Βερολίνου, γνωστό και ως Hellas Filmbox Berlin κατά την ίδρυσή του το 2015 από τους Αστέρη και Ίνα Κούτουλα, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά γεγονότα της γερμανικής πρωτεύουσας. Μέσα από αφιερώματα, συζητήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης, το φεστιβάλ δίνει στο γερμανικό και διεθνές κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις καλύτερες παραγωγές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά και να έρθει σε επαφή με σκηνοθέτες, παραγωγούς και επαγγελματίες του χώρου.

Με αυτό το ταξίδι, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνδυάζουν την υποστήριξη στην καλλιτεχνική δημιουργία με προσωπικές στιγμές ξεκούρασης και ρομαντισμού, επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη και η ζωή μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

