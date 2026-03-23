Celeb News 23.03.2026

Δέσποινα Καμπoύρη: Η νέα ανάρτηση μετά τις δηλώσεις της για το Pride – «Δεν πρόκειται να αναθεωρήσω»

Η Δέσποινα Καμπούρη επανέρχεται μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις της για το Pride, υπερασπιζόμενη τη στάση της
Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλιά της για το Pride, η Δέσποινα Καμπούρη επέστρεψε με νέα ανάρτηση την Κυριακή 22 Μαρτίου, υπερασπιζόμενη τη στάση της.

Η δημοσιογράφος είχε σχολιάσει προηγουμένως ότι η γιορτή του Pride δεν της περνάει κάποιο ουσιαστικό μήνυμα και χαρακτήρισε τις εκδηλώσεις με τα ψηλοτάκουνα «πολύ χαμηλής αισθητικής». Παράλληλα, τόνισε ότι η στήριξή της προς την LGBTQ+ κοινότητα δεν εξαρτάται από τις δημόσιες γιορτές ή τις επίσημες εκδηλώσεις, αλλά είναι ανεξάρτητη και σταθερή. Οι δηλώσεις της προκάλεσαν έντονη συζήτηση σε ψυχαγωγικές εκπομπές και στα social media, με πολλούς να διαφωνούν έντονα με τη θέση της.

Στη νέα ανάρτηση, η Δέσποινα Καμπούρη ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να ανακαλέσει: «Δεν θα έπρεπε να με εκπλήσσει η ταχύτητα με την οποία επιχειρείται η αποδόμηση ενός χαρακτήρα. Όποιος τολμά να εκφράσει ειλικρίνεια και άποψη χαρακτηρίζεται αμέσως επικίνδυνος ή ομοφοβικός». Παράλληλα, καταδίκασε τις επιθέσεις και την υποκρισία στα social media: «Πολλοί στέλνουν κατάρες κρυμμένοι πίσω από τρολ λογαριασμούς, νομίζοντας ότι θα με τρομάξουν. Δεν πρόκειται να αναθεωρήσω. Ζητώ συγγνώμη μόνο όταν πραγματικά νιώθω ότι αδίκησα κάποιον».

Η ίδια κατέληξε με μήνυμα υπέρ της ελευθερίας και της ισότητας: «Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι και να μη φοβούνται να υψώσουν το ανάστημά τους. Είμαστε όλοι ίσιοι και ελεύθεροι». Η Δέσποινα Καμπούρη με τη στάση της επισημαίνει την ανάγκη για ανοιχτό διάλογο και ειλικρίνεια, ακόμα και όταν οι απόψεις προκαλούν αντιπαραθέσεις.

