Δέσποινα Καμπόυρη: Η ανάρτησή της στο Instagram μετά τις δηλώσεις της για το Gay Pride

Η Δέσποινα Καμπούρη τοποθετείται μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις της στο «Πρωινό» σχετικά με το Gay Pride

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλια της στον «αέρα» του «Πρωινού» σχετικά με το Gay Pride, η Δέσποινα Καμπούρη αποφάσισε να ξεκαθαρίσει τη θέση της μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η δημοσιογράφος είχε περιγράψει το Gay Pride ως «μια γιορτή ταχύτητας με τακούνια και ψηλοτάκουνα», προσθέτοντας ότι γνωρίζει ομοφυλόφιλους που δεν συμφωνούν με τον τρόπο που πραγματοποιείται η εκδήλωση. Παράλληλα, είχε υπογραμμίσει ότι η υποστήριξή της προς όλους τους ανθρώπους δεν εξαρτάται από τέτοιες εμφανίσεις ή πανηγυρικές διοργανώσεις.

Η ανάρτηση της ήρθε ως απάντηση στο κύμα σχολίων και κριτικής που ακολούθησε, και στόχευε να εξηγήσει περαιτέρω τους προβληματισμούς της. Η δημοσιογράφος τόνισε ότι η υπερβολή σε ορισμένες εκφράσεις του Gay Pride μπορεί να επισκιάζει το βασικό μήνυμα για ίσα δικαιώματα και κοινωνική αποδοχή.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Το έχω στηρίξει και συμμετάσχει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά πάντα με προβληματίζει μήπως η ουσία του χαθεί πίσω από την υπερβολή. Όλοι όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι υπερασπίζομαι τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Στο Pride, η διεκδίκηση των ίσων δικαιωμάτων, στην εργασία, στον γάμο, στην ασφάλεια, στην αποδοχή, δεν πρέπει να μετατρέπεται σε διαγωνισμό ταχύτητας με ψηλοτάκουνα. Ο πραγματικός ακτιβισμός δεν είναι αυτό. Ο προβληματισμός μου δεν αφορά την περηφάνια, αλλά το πώς αυτή μπορεί να υιοθετηθεί και να υποστηριχθεί όλο τον χρόνο. Ας υπάρχει διάλογος με σεβασμό, ακόμη κι όταν διαφωνούμε».

Με την ανάρτησή της, η Δέσποινα Καμπούρη θέλησε να διευκρινίσει ότι η κριτική της δεν στρέφεται κατά της LGBTQ+ κοινότητας, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο το μήνυμα του κινήματος παρουσιάζεται και γίνεται αντιληπτό από το κοινό.

