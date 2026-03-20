Celeb News 20.03.2026

Ελένη Φουρέιρα: «Η μητρότητα μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω κομμάτια του εαυτού μου»

Σε μια ειλικρινή συνέντευξη, μοιράζεται πώς η μητρότητα και η αγάπη του κόσμου τη βοήθησαν να ανακαλύψει τον αληθινό της εαυτό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε στο νέο τεύχος «Dreamscapes» του περιοδικού Baptista Greece, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής της που σπάνια μοιράζεται δημόσια. Η τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της ως καλλιτέχνης, την προσωπική της εξέλιξη, τις κρίσεις πανικού, αλλά και τη σημασία της μητρότητας στη ζωή της.

Σε ερώτηση για το πότε νιώθει πιο κοντά στον αληθινό της εαυτό, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι αυτήν την περίοδο αισθάνεται ολοκληρωμένη. «Η μητρότητα μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω κομμάτια του εαυτού μου που δεν είχα γνωρίσει παλιότερα. Αυτή η εσωτερική εξέλιξη επηρεάζει κάθε τομέα της ζωής μου, προσωπικό και επαγγελματικό», ανέφερε.

Η πορεία της, όπως παραδέχτηκε, είχε και τις δύσκολες στιγμές της. «Υπήρξαν στιγμές που έχασα οικογενειακές γιορτές, προσωπικό χρόνο και ήμουν αντιμέτωπη με κρίσεις πανικού. Δεν μπορούσα να καταρρεύσω, έπρεπε να σταθώ δυνατή και να συνεχίσω», είπε. Παρά τις δυσκολίες, η αγάπη του κοινού και η αναγνώριση του κόσμου αποτελούν το μεγαλύτερο δώρο για εκείνη, προσφέροντάς της αίσθημα ευγνωμοσύνης για όσα έχει ζήσει.

Η ίδια μοιράστηκε επίσης ποιο στοιχείο της δίνει γείωση όταν η καθημερινότητα γίνεται έντονη: «Η φωνή του γιου μου με φέρνει πίσω στην πραγματικότητα. Αρκεί να την ακούσω για να συνειδητοποιήσω ποιο είναι το ουσιαστικό στη ζωή».

Μία από τις πιο αγαπημένες της αναμνήσεις προέρχεται από τις παιδικές γιορτές της οικογένειας. Θυμάται με νοσταλγία τη χαρά και τα γέλια γύρω από το τραπέζι, αλλά κυρίως τη στιγμή που κατάφερνε να δει τη μητέρα της να χαμογελά, κάτι που την έκανε να νιώθει πληρότητα και σύνδεση με την οικογένεια.

