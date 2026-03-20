TV 20.03.2026

Η Φαίη Σκορδά σάρωσε στις πρωινές τηλεθεάσεις της Πέμπτης 19/3

Το πρωινό της Πέμπτης ανήκε στη Φαίη Σκορδά και το «Buongiorno», με την παρουσιάστρια να σημειώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πρωινή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πεδία, με τις μάχες για την τηλεθέαση να είναι καθημερινές και αμφίρροπες. Την Πέμπτη 19 Μαρτίου, ωστόσο, παρατηρήθηκε μια σημαντική αλλαγή στην κορυφή, καθώς η Φαίη Σκορδά και η εκπομπή της, «Buongiorno», κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη στιγμή για την παρουσιάστρια και την ομάδα της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους παρουσία στο τηλεοπτικό τοπίο.

Η Πέμπτη 19 Μαρτίου αποτέλεσε μια ημέρα που έφερε ανατροπές στον τηλεοπτικό πίνακα της πρωινής ζώνης. Ενώ ο ανταγωνισμός είναι συχνά σκληρός και οι θέσεις εναλλάσσονται, η συγκεκριμένη ημέρα ανέδειξε το «Buongiorno» ως τον απόλυτο νικητή. Η εκπομπή κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω της τους βασικούς της αντιπάλους, σε μια περίοδο που η μάχη για την πρωτιά είναι πιο έντονη από ποτέ. Η επιτυχία αυτή δεν είναι απλώς ένα νούμερο, αλλά αντικατοπτρίζει την προτίμηση των τηλεθεατών και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της εκπομπής.

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, οι οποίες παρέχουν μια αρχική εικόνα της απήχησης των προγραμμάτων, έδειξαν ξεκάθαρα την υπεροχή της εκπομπής. Η συγκεκριμένη μέτρηση, αν και προκαταρκτική, δίνει έναν ισχυρό δείκτη της δυναμικής που αναπτύσσει μια εκπομπή και της ανταπόκρισης που λαμβάνει από το κοινό. Για την παρουσιάστρια, η κατάκτηση της κορυφής στην πρωινή ζώνη αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της δουλειάς της και της αφοσίωσης του κοινού της.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή σημείωσε εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης, τα οποία το οδήγησαν στην πρώτη θέση. Στο δυναμικό κοινό, που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές και εμπορικές κατηγορίες για τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους διαφημιστές, η εκπομπή κατέγραψε ένα ποσοστό της τάξης του 15,2%. Αυτό το νούμερο υποδηλώνει μια ισχυρή σύνδεση με τους νεότερους και πιο ενεργούς τηλεθεατές, οι οποίοι θεωρούνται κρίσιμοι για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός προγράμματος.

Παράλληλα, στο σύνολο του κοινού κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα, εξασφαλίζοντας 12,7% της τηλεθέασης. Η επίδοση αυτή δείχνει ότι η εκπομπή καταφέρνει να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα τηλεθεατών, ανεξαρτήτως ηλικίας ή δημογραφικών χαρακτηριστικών, επιβεβαιώνοντας την καθολική της απήχηση. Η συνδυασμένη αυτή επιτυχία σε δύο τόσο σημαντικές κατηγορίες τηλεθέασης αναδεικνύει το «Buongiorno» ως ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά στην πρωινή ζώνη.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Buongiorno ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

