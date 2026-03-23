Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράζεται τρυφερό στιγμιότυπο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της

Η Κατερίνα Καινούργιου μετράει αντίστροφα για τη γέννηση της κόρης της, απολαμβάνοντας τρυφερές στιγμές με τον σύζυγό της

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει τις πιο συγκινητικές στιγμές της προσωπικής της ζωής, καθώς σε λίγες εβδομάδες θα γίνει μαμά για πρώτη φορά. Η παρουσιάστρια μπαίνει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί για τον ερχομό της μικρής της κόρης.

Ο ενθουσιασμός δεν περιορίζεται μόνο σε εκείνη, αλλά μοιράζεται και με τον σύζυγό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος δημοσίευσε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram. Στη φωτογραφία η Κατερίνα χαλαρώνει στον καναπέ, συντροφιά με το αγαπημένο της σκυλάκι, φέρνοντας ένα χαμόγελο στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις οικογενειακές στιγμές μαζί με τον σύντροφό της και το κατοικίδιό της, ζώντας με χαρά τις τελευταίες ημέρες πριν τη γέννηση της κόρης τους. Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με την τελευταία της μέρα να είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου.

Η σχέση της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή ξεκίνησε στις αρχές του 2024 και από τότε το ζευγάρι εμφανιζόταν συχνά μαζί, ενώ τον Μάιο του 2025 ο επιχειρηματίας της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι, την οποία δέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι, προχωρώντας σταθερά προς τη δημιουργία της οικογένειάς τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της νέας περιόδου, ενώ οι διαδικτυακοί της φίλοι έχουν ήδη αρχίσει να μοιράζονται την αγωνία και τη χαρά τους για την επικείμενη άφιξη της μικρής της κόρης.

