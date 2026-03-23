Radio & Podcast 23.03.2026

Τίτλοι τέλους για το CBS News Radio μετά από 100 χρόνια λειτουργίας

Το ραδιόφωνο που μετέφερε ζωντανά στους Αμερικανούς τις εξελίξεις του Β Παγκοσμίου Πολέμου και τη δολοφονία του Προέδρου John F. Kennedy το 1963 κλείνει
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα από τα πιο ιστορικά κεφάλαια της παγκόσμιας ραδιοφωνικής δημοσιογραφίας κλείνει οριστικά, καθώς το CBS News Radio θα μεταδώσει το τελευταίο του δελτίο στις 22 Μαΐου, έπειτα από 99 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας μακρόχρονης πορείας που ξεκίνησε το 1928 και διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια ακροατές ενημερώνονταν για σημαντικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

Η συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό WTOP ολοκληρώνεται επίσης, με τον πρόεδρο Joel Oxley να δηλώνει ότι ο οργανισμός αναζητά ήδη αντικαταστάτη για τα ενημερωτικά δελτία «Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναζήτησης νέου συνεργάτη για την κάλυψη των δελτίων της ώρας και άλλων υπηρεσιών που παρείχε το CBS News Radio».

Ο Edward R. Murrow στο CBS το 1957. Πηγή: www.wikipedia.org

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο σταθμός θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του «Διαθέτουμε εξαιρετικό προσωπικό και ισχυρές συνεργασίες που διασφαλίζουν ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε 24ωρη ενημέρωση υψηλού επιπέδου για την περιοχή της Ουάσιγκτον».

Για δεκαετίες, το CBS News Radio κυριαρχούσε στον χώρο της ραδιοφωνικής ενημέρωσης, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο ανταποκριτών και συνεργαζόμενων σταθμών σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο και το Λος Άντζελες. Ο βετεράνος παρουσιαστής Bill Vitka, ο οποίος εργάστηκε στο δίκτυο για 19 χρόνια, χαρακτήρισε την αποστολή του CBS News Radio ως πρότυπο δημοσιογραφίας «Όταν εργαζόσουν στο CBS, ένιωθες ευθύνη απέναντι στο κοινό να μεταδώσεις την αλήθεια. Αυτό ήταν το χρυσό πρότυπο».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής δημοσιογραφίας Richard Landesberg εξέφρασε τη λύπη του για το τέλος της λειτουργίας, τονίζοντας τη μοναδική αξία του ραδιοφώνου «Υπάρχουν πολλοί τρόποι ενημέρωσης, αλλά κανένας δεν λειτουργεί το ίδιο όταν βρίσκεσαι στον δρόμο. Το ραδιόφωνο έφερνε την είδηση κοντά στον πολίτη». Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, το CBS News Radio παρήγαγε εβδομαδιαία 168 δελτία ειδήσεων ανά ώρα και εκατοντάδες ανταποκρίσεις από τον Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο και διεθνή γραφεία.

O Walter Cronkite και ο Paley στο CBS το 1980. Πηγή: www.wikipedia.org

Ιδρυτής του δικτύου ήταν ο William S. Paley, ενώ καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή του ως κορυφαίου ειδησεογραφικού οργανισμού διαδραμάτισε ο θρυλικός δημοσιογράφος Edward R. Murrow, ο οποίος μετέφερε ζωντανά στους Αμερικανούς τις εξελίξεις του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Σε μία από τις πιο συγκλονιστικές του ανταποκρίσεις το 1945, περιγράφοντας τα ναζιστικά στρατόπεδα, είχε δηλώσει «Αν δεν θέλετε να ακούσετε τι έκαναν οι Γερμανοί, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσετε το ραδιόφωνο».

Το CBS News Radio βρέθηκε επίσης στην πρώτη γραμμή ιστορικών στιγμών, όπως η δολοφονία του Προέδρου John F. Kennedy το 1963, μεταδίδοντας την είδηση λίγα λεπτά πριν από την τηλεοπτική ανακοίνωση. Στην έκτακτη μετάδοση είχε αναφερθεί «Επαναλαμβάνουμε, μόλις ανακοινώθηκε ότι ο Πρόεδρος Kennedy είναι νεκρός», σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές της αμερικανικής δημοσιογραφίας.

Η απόφαση για τον τερματισμό της λειτουργίας αποδίδεται σε οικονομικές δυσκολίες, με το CBS News Radio να προστίθεται στη λίστα ιστορικών ραδιοφωνικών δικτύων που έχουν ήδη κλείσει, όπως τα Mutual Broadcasting System, NBC και UPI.

Το τέλος του CBS News Radio σηματοδοτεί όχι μόνο τη λήξη μιας υπηρεσίας, αλλά και το κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου στην ιστορία της ενημέρωσης, σε μια εποχή όπου η ψηφιακή μετάβαση αλλάζει ριζικά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

