Ο κανόνας 777 στις σχέσεις: Το viral μυστικό για να κρατήσετε ζωντανό τον έρωτα

Τι είναι ο κανόνας 777 που γίνεται viral στα social media και πώς μπορεί να βοηθήσει τα ζευγάρια να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση τους

Στις σχέσεις, η ποιότητα του χρόνου που περνά ένα ζευγάρι μαζί μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πόσο δυνατή παραμένει η σύνδεσή του. Στην εποχή των social media, μια απλή ιδέα που ονομάζεται κανόνας 777 έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς υπόσχεται να βοηθήσει τα ζευγάρια να διατηρούν ζωντανή τη σχέση τους χωρίς περίπλοκες οδηγίες.

Η λογική του είναι απλή: υπενθυμίζει στα ζευγάρια να αφιερώνουν σταθερό και ουσιαστικό χρόνο ο ένας στον άλλον μέσα από μικρές αλλά τακτικές στιγμές σύνδεσης. Όπως εξήγησε η Julie Nguyen, dating coach της εφαρμογής γνωριμιών Hily, «Ο κανόνας 777 είναι ένα viral πλαίσιο που ενθαρρύνει τα ζευγάρια να περνούν συνεπή και στοχευμένο χρόνο μαζί».

Τι είναι ο κανόνας 777

Η φιλοσοφία του κανόνα βασίζεται σε 3 απλά βήματα που δημιουργούν έναν ρυθμό μέσα στη σχέση:

Ένα ραντεβού κάθε 7 ημέρες

Μια βραδινή έξοδος ή μια μικρή απόδραση κάθε 7 εβδομάδες

Ένα μεγαλύτερο ρομαντικό ταξίδι κάθε 7 μήνες

Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να βοηθήσει τα ζευγάρια να συνεχίσουν να επενδύουν ενεργά στη σχέση τους. Με άλλα λόγια, να θυμούνται ότι η συναισθηματική σύνδεση χρειάζεται φροντίδα και προσοχή, ακόμη κι όταν η σχέση έχει περάσει στη φάση της καθημερινότητας. Παρότι ο κανόνας έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο διαδίκτυο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυστηρή υποχρέωση. Κάθε ζευγάρι έχει διαφορετικές ανάγκες, οικονομικές δυνατότητες και ρυθμούς ζωής, επομένως η ιδέα πρέπει να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα του καθενός. Αν εφαρμοστεί με πίεση ή υπερβολική αυστηρότητα, μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο άγχος παρά όφελος.

Η ψυχολογική βάση της ιδέας

Στην ουσία, ο κανόνας 777 στηρίζεται σε μια πολύ βασική αρχή της ψυχολογίας των σχέσεων: οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων χρειάζονται συνεχή φροντίδα για να παραμείνουν δυνατοί. Σε πολλές μακροχρόνιες σχέσεις, τα ζευγάρια σταδιακά σταματούν να κάνουν πράγματα που έκαναν στην αρχή της γνωριμίας τους, όπως τα ραντεβού ή τις κοινές δραστηριότητες. Η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις και η ρουτίνα οδηγούν συχνά τη σχέση σε μια πιο πρακτική μορφή, όπου οι σύντροφοι λειτουργούν περισσότερο σαν συγκάτοικοι ή συνεργάτες παρά σαν ερωτικοί σύντροφοι.

Ωστόσο, η ρομαντική σύνδεση δεν διατηρείται αυτόματα. Για να παραμείνει ζωντανή χρειάζεται 3 βασικά στοιχεία:

εστιασμένη προσοχή στον σύντροφο

κοινές εμπειρίες

αίσθημα συναισθηματικής ασφάλειας

Αυτά τα στοιχεία δεν εμφανίζονται από μόνα τους. Πρέπει να δημιουργηθεί χρόνος και χώρος για να καλλιεργηθούν.

Ο ρυθμός που βοηθά μια σχέση να μένει ζωντανή

Ο κανόνας 777 λειτουργεί σαν ένας απλός «οδηγός» που δίνει στη σχέση έναν σταθερό ρυθμό. Δημιουργεί έναν κύκλο στιγμών που το ζευγάρι μπορεί να περιμένει και να σχεδιάζει μαζί, μετατρέποντας τη φροντίδα της σχέσης σε συνειδητή επιλογή. Τα εβδομαδιαία ραντεβού αποτελούν τη βάση αυτής της ιδέας. Ακόμη κι αν πρόκειται για κάτι απλό όπως μια βόλτα, ένα δείπνο ή μια δραστηριότητα, προσφέρουν την ευκαιρία στους δύο συντρόφους να συνδεθούν χωρίς περισπασμούς.

Οι μικρές αποδράσεις που προτείνονται κάθε 7 εβδομάδες βοηθούν το ζευγάρι να «σπάσει» τη ρουτίνα και να δημιουργήσει νέες κοινές εμπειρίες. Αυτές οι στιγμές συχνά ενισχύουν το αίσθημα οικειότητας και φέρνουν πίσω τον ενθουσιασμό. Τέλος, τα μεγαλύτερα ταξίδια που προτείνονται κάθε 7 μήνες λειτουργούν σαν μια πιο έντονη ανανέωση της σχέσης. Οι νέες εικόνες, οι διαφορετικές εμπειρίες και ο χρόνος μακριά από τις καθημερινές υποχρεώσεις μπορούν να αναζωπυρώσουν το ρομαντικό στοιχείο. Στην πραγματικότητα, ο κανόνας 777 δεν είναι μια μαγική λύση για κάθε σχέση. Είναι όμως μια υπενθύμιση ότι η αγάπη και η οικειότητα χρειάζονται χρόνο, προσοχή και κοινές στιγμές για να παραμείνουν δυνατές.

Κεντρική φωτογραφία: unsplash.com

