Life 22.03.2026

Δεν σου πάει ο νους: 5 καθημερινά λάθη στο σπίτι που ανεβάζουν τον λογαριασμό ρεύματος

Η μείωση του λογαριασμού ρεύματος δεν απαιτεί πάντα μεγάλες αλλαγές ή ακριβές συσκευές, αρκεί να διορθώσουμε μερικές καθημερινές συνήθειες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο λογαριασμός του ρεύματος είναι ένα από τα έξοδα που απασχολούν σχεδόν κάθε νοικοκυριό. Πολλές φορές όμως η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας δεν οφείλεται απαραίτητα στις συσκευές που έχουμε, αλλά στον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε καθημερινά. Υπάρχουν μικρές συνήθειες που κάνουμε σχεδόν χωρίς να το καταλαβαίνουμε και οι οποίες μπορεί να αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος μέσα στο σπίτι.

Αν θέλεις να μειώσεις τον λογαριασμό σου χωρίς μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά σου, αξίζει να δεις ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί άνθρωποι στο σπίτι.

Διάβασε επίσης: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στη βόλτα του σκύλου τους

1. Αφήνεις συσκευές στην πρίζα όταν δεν τις χρησιμοποιείς

Πολλοί πιστεύουν ότι όταν μια συσκευή είναι κλειστή δεν καταναλώνει καθόλου ρεύμα. Στην πραγματικότητα όμως αρκετές ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μικρή ποσότητα ενέργειας ακόμη και όταν δεν λειτουργούν. Αυτό συμβαίνει σε τηλεοράσεις, φορτιστές κινητών, υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών και πολλές άλλες συσκευές. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται συχνά «κρυφή κατανάλωση ρεύματος». Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά όταν πολλές συσκευές μένουν συνεχώς στην πρίζα, η κατανάλωση αυξάνεται με τον καιρό. Ένας απλός τρόπος για να το περιορίσεις είναι να χρησιμοποιείς πολύπριζα με διακόπτη, ώστε να κλείνεις πολλές συσκευές ταυτόχρονα όταν δεν τις χρειάζεσαι.

2. Ανοίγεις συχνά το ψυγείο χωρίς λόγο

Το ψυγείο είναι από τις λίγες συσκευές που λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο. Κάθε φορά που ανοίγεις την πόρτα του, ο ζεστός αέρας από το δωμάτιο μπαίνει μέσα και η συσκευή χρειάζεται να δουλέψει περισσότερο για να επαναφέρει τη θερμοκρασία στο σωστό επίπεδο. Αν αυτό συμβαίνει συχνά μέσα στην ημέρα, η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Ένα μικρό αλλά χρήσιμο tip είναι να ξέρεις τι θέλεις να πάρεις πριν ανοίξεις το ψυγείο και να μην αφήνεις την πόρτα ανοιχτή για πολλή ώρα.

3. Χρησιμοποιείς το πλυντήριο με μισό φορτίο

Το πλυντήριο ρούχων είναι μια από τις συσκευές που καταναλώνουν αρκετή ενέργεια, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται συχνά. Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να το βάζουμε σε λειτουργία με λίγα ρούχα, απλώς για να τελειώσουμε γρήγορα τη δουλειά. Όταν το πλυντήριο λειτουργεί μισοάδειο, καταναλώνει σχεδόν την ίδια ποσότητα ρεύματος και νερού όπως όταν είναι γεμάτο. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να περιμένεις μέχρι να συγκεντρωθούν περισσότερα ρούχα και να κάνεις λιγότερες πλύσεις μέσα στην εβδομάδα.

4. Αφήνεις τα φώτα ανοιχτά σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιείς

Αν και φαίνεται αυτονόητο, πολλοί άνθρωποι αφήνουν τα φώτα ανοιχτά όταν βγαίνουν από ένα δωμάτιο, ειδικά σε χώρους όπως διάδρομοι, κουζίνα ή μπάνιο. Όταν αυτό γίνεται συστηματικά, η κατανάλωση ρεύματος μπορεί να αυξηθεί περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Η απλή συνήθεια να σβήνεις το φως κάθε φορά που φεύγεις από ένα δωμάτιο μπορεί να μειώσει αισθητά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι. Επίσης, η χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ή LED βοηθά ακόμη περισσότερο στη μείωση του λογαριασμού.

Οι συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις στην πρίζα όταν λείπεις για ταξίδι
5. Δεν καθαρίζεις τα φίλτρα στις ηλεκτρικές συσκευές

Συσκευές όπως τα κλιματιστικά, οι απορροφητήρες και ακόμη και ορισμένα πλυντήρια διαθέτουν φίλτρα που πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Όταν αυτά γεμίζουν σκόνη ή βρωμιά, οι συσκευές δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σωστά και καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Για παράδειγμα, ένα κλιματιστικό με βρώμικα φίλτρα μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερη ώρα για να δροσίσει ή να ζεστάνει ένα δωμάτιο. Ένας απλός καθαρισμός κάθε λίγες εβδομάδες μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά τόσο στην απόδοση όσο και στην κατανάλωση ρεύματος.

Διάβασε επίσης: Τα 5 λάθη που κάνουν οι 9/10 στην πρώτη τους δουλειά

Δες επίσης

Η επιστήμη το λέει ξεκάθαρα… οι τοξικές σχέσεις θα σε γεράσουν πριν την ώρα σου

Χυμός καρότου: Το φυσικό ελιξίριο για μάτια, καρδιά και ανοσοποιητικό

Εύκολη πάβλοβα με φράουλες που φέρνει την άνοιξη σε κάθε μπουκιά

Τo πράσινα δερμάτινo jacket θα φέρει την άνοιξη στην ντουλάπα σου

Κάνε το σπίτι σου spa με αυτές τις 2 DIY μάσκες ομορφιάς

Ποια ζώδια θα απογειωθούν αυτή την Άνοιξη και ποια θα περάσουν δύσκολα

Κάνεις δίαιτα και η ζυγαριά είναι κολλημένη; Δες τι κάνεις λάθος κάθε βράδυ

Αλλεργίες σε έξαρση – Απλές οδηγίες για να περάσεις την άνοιξη χωρίς ταλαιπωρία

Η ερώτηση στη συνέντευξη για δουλειά που κρίνει τα πάντα… και η απάντηση που κάνει τη διαφορά

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Διαβάστε στο «Π»: Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Διαβάστε στο «Π»: Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Χειμωνιάτικος καιρός… με πασπάλισμα σκόνης

Χειμωνιάτικος καιρός… με πασπάλισμα σκόνης