Η επιστήμη το λέει ξεκάθαρα… οι τοξικές σχέσεις θα σε γεράσουν πριν την ώρα σου

Οι επιπτώσεις των σχέσεων στην καθημερινότητα δεν περιορίζονται μόνο στην ψυχολογία, αλλά φαίνεται πως επηρεάζουν και τη βιολογική φθορά του οργανισμού. Νέα μελέτη φέρνει στο φως τη σύνδεση ανάμεσα στις τοξικές αλληλεπιδράσεις και την επιτάχυνση της γήρανσης. Μια πρόσφατη αμερικανική έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Science», εξετάζει τον αντίκτυπο των αρνητικών κοινωνικών σχέσεων στην υγεία. Η μελέτη εστίασε σε άτομα που εκτίθενται συστηματικά σε πρόσωπα που προκαλούν ένταση και δυσφορία.

Οι ερευνητές όρισαν ως «τοξικούς ανθρώπους» άτομα «που δημιουργούν συχνά προβλήματα, προκαλούν στρες ή δυσκολεύουν τη ζωή των άλλων». Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο η παρουσία τέτοιων ανθρώπων επηρεάζει τη διαδικασία της βιολογικής γήρανσης. Για τις ανάγκες της μελέτης, αναλύθηκαν δεδομένα από 2300 ενήλικες από την Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τις κοινωνικές τους σχέσεις τους τελευταίους 6 μήνες και αξιολόγησαν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική τους κατάσταση.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι αρνητικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σχετίζονται με ταχύτερη γήρανση. Ο Byungkyu Lee, κύριος συγγραφέας της μελέτης και επίκουρος καθηγητής Κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αναφέρει ότι «τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι αρνητικές κοινωνικές σχέσεις μπορούν να επιταχύνουν τις βιολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ηλικία».

Σύμφωνα με την έρευνα, κάθε επιπλέον τοξικός άνθρωπος στο περιβάλλον ενός ατόμου συνδέεται με αύξηση του ρυθμού βιολογικής γήρανσης κατά περίπου 1.5%. Αυτό σημαίνει ότι, αντί για 1 έτος βιολογικής γήρανσης ανά ημερολογιακό έτος, ο οργανισμός μπορεί να «γερνά» με ρυθμό περίπου 1.015 έτη ετησίως.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια, οι επιστήμονες προχώρησαν και σε ανάλυση δειγμάτων σάλιου, προκειμένου να εκτιμήσουν τη βιολογική ηλικία των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι εκτίθενται σε τοξικές σχέσεις παρουσιάζουν βιολογική ηλικία αυξημένη κατά περίπου 9 μήνες σε σχέση με συνομηλίκους τους χωρίς αντίστοιχες εμπειρίες.

Ο Byungkyu Lee επισημαίνει ότι «η βιολογική γήρανση είναι μια σωρευτική διαδικασία και ακόμη και μικρές ετήσιες διαφορές μπορούν με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση». Οι ερευνητές αποδίδουν το φαινόμενο κυρίως στο χρόνιο στρες που προκαλούν οι τοξικές σχέσεις. Αν και δεν αποδεικνύεται άμεση αιτιώδης σχέση, το στρες θεωρείται βασικός παράγοντας που επιβαρύνει τον οργανισμό και επηρεάζει μηχανισμούς που σχετίζονται με τη γήρανση.

Τα ευρήματα της μελέτης συνδέονται και με την πολυετή έρευνα του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για την ευτυχία και την υγεία, η οποία έχει καταδείξει ότι η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για μακροζωία και καλή υγεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι πιο επιβαρυντικές σχέσεις εντοπίζονται συχνότερα σε στενούς και αναπόφευκτους δεσμούς, όπως οικογενειακές και επαγγελματικές σχέσεις. Αντίθετα, οι φιλικές σχέσεις, που είναι συνήθως επιλογής, εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά τοξικής συμπεριφοράς.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι ορισμένες ομάδες είναι πιο ευάλωτες σε τέτοιες επιρροές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι γυναίκες, άτομα με ήδη επιβαρυμένη υγεία, καθώς και όσοι έχουν βιώσει εμπειρίες παρενόχλησης κατά την παιδική ηλικία. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης των τοξικών σχέσεων και της διαχείρισής τους. Είτε μέσω αποστασιοποίησης είτε μέσω θέσπισης σαφών ορίων, η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για τη συνολική ευεξία και τη μακροχρόνια υγεία.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Δες κι αυτό…