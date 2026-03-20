TV 20.03.2026

Grand Hotel: Ο Αλέξανδρος πυροβολείται και η Αλίκη παλεύει με μυστικά

Ένταση, μυστικά και ανατροπές φέρνουν συγκλονιστικές εξελίξεις στα πιο δραματικά επεισόδια της σειράς
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο Grand Hotel, κάθε μέρα φέρνει νέες αποκαλύψεις και συγκρούσεις που δοκιμάζουν τις σχέσεις και την ψυχική αντοχή των χαρακτήρων. Η ένταση φτάνει στο αποκορύφωμά της στα επεισόδια 90-93, όπου τα μυστικά και οι απρόβλεπτες εξελίξεις αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ηρώων.

Ο Πέτρος σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι ο Ρήγας ήταν πίσω ακόμα και από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Μέσα από αυτές τις αποκαλύψεις αρχίζει να κατανοεί και τη στενή σχέση της Αλίκης με τον Άρη, πιστεύοντας ότι ίσως πλέον μπορούν να αφήσουν το παρελθόν πίσω τους. Ωστόσο, η Αλίκη ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας. Η αβεβαιότητα τη βυθίζει σε απόγνωση και την οδηγεί σε συναισθηματικό αδιέξοδο, απορρίπτοντας την πρόταση του Πέτρου να φύγουν μαζί και προκαλώντας ρήγματα στη σχέση τους.

Παράλληλα, η Σοφία προφυλακίζεται για τον φόνο της Βασιλικής, ενώ ο Αλέξανδρος πιέζεται από τις εξελίξεις και ψάχνει απαντήσεις. Ο Ρήγας και η Κυβέλη παραμένουν κρυμμένοι, αλλά μια απερίσκεπτη κίνηση της Κυβέλης θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Ο Άρης αποκαλύπτει ότι η παρουσία του στο ξενοδοχείο ήταν μέρος συμφωνίας με τον Χατζημήτρο, εξοργίζοντας την Αλίκη και τον Πέτρο.

Στα Προσφυγικά, η δίκη ολοκληρώνεται με τη δικαίωση των κατοίκων, φέρνοντας ανακούφιση, ενώ ο Χατζημήτρος προσπαθεί να καλύψει τις παρανομίες του. Ο Αλέξανδρος, αναζητώντας το παιδί του, οδηγείται στην κρυψώνα του Ρήγα και δέχεται πυροβολισμό. Βαριά τραυματισμένος, προσπαθεί να διαφύγει με τη βοήθεια της Κυβέλης.

Οι υπόλοιποι χαρακτήρες παλεύουν με τις δικές τους προκλήσεις: η Ελένη προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά από μια ληστεία, ενώ η Μελίνα επιστρέφει στο σπίτι του Χατζημήτρου, δημιουργώντας νέες εντάσεις. Η Αλίκη παραμένει στο επίκεντρο, προσπαθώντας να διαχειριστεί την εγκυμοσύνη, τα μυστικά και τις ενοχές της, ενώ η σχέση της με τον Πέτρο δοκιμάζεται συνεχώς από παρεξηγήσεις και συγκρούσεις.

