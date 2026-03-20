TV 20.03.2026

Να μ’ αγαπάς: Από τις ζαλάδες του Λευτέρη μέχρι την απρόσμενη αλλαγή στο ξενοδοχείο

Η εβδομάδα φέρνει δυνατές συγκρούσεις, ανατροπές στις σχέσεις και μυστήριες αφίξεις που θα αναστατώσουν τους ήρωες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εβδομάδα από τη Δευτέρα 23 έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου φέρνει έντονες ανατροπές στη σειρά «Να μ’ αγαπάς», καθώς οι σχέσεις δοκιμάζονται, μυστικά αποκαλύπτονται και η υγεία των πρωταγωνιστών τίθεται σε κίνδυνο. Οι θεατές θα παρακολουθήσουν συγκρούσεις, αποκαλύψεις και νέες στρατηγικές που αλλάζουν τις ισορροπίες στο ξενοδοχείο και στο σπίτι των Καλλιγά.

Από την επιστροφή του Θεόφιλου μετά τη μεταμόσχευση μέχρι τα σοκαριστικά νέα για το ξενοδοχείο και την εμφάνιση μυστηριώδους επισκέπτη, η δράση κορυφώνεται, φέρνοντας στο προσκήνιο συναισθηματικές συγκρούσεις και αναπάντητα ερωτήματα που κρατούν το κοινό σε αγωνία.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 – Επεισόδιο 84

Δέκα μέρες μετά τη μεταμόσχευση, ο Θεόφιλος επιστρέφει στο σπίτι του, όπου η αυστηρή φροντίδα της Βέρας και οι απαιτήσεις του Μάκη με τη Στυλιανή προκαλούν εντάσεις. Παράλληλα, ο Χάρης πληγώνεται βαθιά από την απόρριψη του πατέρα του, ενώ ένα σοβαρό σύμπτωμα υγείας του Λευτέρη περιπλέκει την καθημερινότητα. Στο μεταξύ, η Νικαίτη στηρίζει τη Ζωή, προσφέροντάς της μια νέα αρχή.

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 – Επεισόδιο 85

Ο Άγγελος προχωρά τη συμφωνία ένταξης του ξενοδοχείου σε μεγάλη αλυσίδα, όμως η εμφάνιση του Χάρη σε άσχημη κατάσταση προκαλεί ένταση και φέρνει στο φως την εσωτερική του κρίση. Στο σπίτι, ο Θεόφιλος συγκρούεται έντονα με τον Ορφέα και απολύει τη Βέρα, ενώ η Σοφία έρχεται σε ρήξη με την Άννα για την απόπειρα δολοφονίας. Παράλληλα, ο Ορφέας ζει κρυφά τον έρωτά του με τη Φωτεινή και προσπαθεί να διαχειριστεί την εξαγορά της εταιρίας του από τον Άγγελο και τη Λουκία. Στο τέλος, η Ζωή βρίσκει σταθερότητα δίπλα στον Άγγελο, ενώ η Σοφία συμμαχεί ξανά με τον Χάρη.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Επεισόδιο 86

Οι πόνοι του Θεόφιλου εντείνονται, οδηγώντας τη Βέρα να επιβάλει πειθαρχία λόγω διατροφικών ατασθαλιών. Η Φωτεινή προσπαθεί να συμφιλιώσει τον Άγγελο με τον Θεόφιλο, ενώ ο Ορφέας ζει τον έρωτά του μαζί της. Ο Χάρης συγκρούεται έντονα με τον πατέρα του, τονίζοντας ότι το «ακριβό λάθος» σύντομα θα διορθωθεί, ενώ οι ζαλάδες και η ξαφνική αδιαθεσία του Λευτέρη κορυφώνονται, δημιουργώντας ανησυχία και ένταση.

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 – Επεισόδιο 87

Παρά την εύθραυστη υγεία του, ο Θεόφιλος ζητά από τη Βέρα να τον συνοδεύσει στο ξενοδοχείο, όπου αντικρίζει τη νέα ταμπέλα, μένοντας σοκαρισμένος. Την ίδια στιγμή, ένας μυστηριώδης άντρας περίπου 50 ετών φτάνει σε απομακρυσμένο ξενοδοχείο στο Ναύπλιο και τηλεφωνεί στη Σοφία, φέρνοντας την πλοκή σε νέα φάση και υπόσχοντας ανατροπές στα επόμενα επεισόδια.

