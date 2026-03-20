«Μια νύχτα μόνο»: Οι εξελίξεις και οι ανατροπές στα επεισόδια 23-26 Μαρτίου

Στα προσεχή επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», οι πρωταγωνιστές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις αδυναμίες και τα όριά τους, καθώς παλιές πληγές ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια και μια σειρά από ανατροπές αναστατώνουν τις σχέσεις τους.

Παρά τις δυσκολίες, η αγάπη και η υποστήριξη μεταξύ των ηρώων παραμένουν φωτεινοί φάροι ελπίδας. Από τη Δευτέρα 23 έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 21:40, το MEGA θα μας μεταφέρει ξανά στον κόσμο των συγκρούσεων και των συναισθημάτων.

Η Αρετή αντιμετωπίζει εσωτερικές συγκρούσεις για το αν θα σταθεί στο πλευρό του Οδυσσέα, που προσπαθεί να διαχειριστεί παλιά τραύματα, ενώ βλέπει τη ζωή γύρω του να καταρρέει. Ταυτόχρονα, η Αλεξάνδρα δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να κερδίσει τη θέση της στη ζωή του, έχοντας τη στήριξη της μητέρας του.

Ο Σταύρος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ζητήσει σε γάμο την Ελένη, που προσπαθεί να αφήσει πίσω της τα τραύματα του παρελθόντος και να ξαναβρεί ισορροπία στη ζωή της. Η Ευθυμίου, από την άλλη, βλέπει τον κλοιό γύρω της να στενεύει και παίζει το τελευταίο της χαρτί, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι οι εξελίξεις τρέχουν ανελέητα.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 55 – Δευτέρα 23 Μαρτίου

Ο Σταύρος προχωρά σε πρωτοβουλίες στην εταιρεία που προβληματίζουν τον Οδυσσέα. Η Αρετή αποδέχεται τη συνεργασία με τον Σταύρο και τον Νταγιάννο για τη δημιουργία μιας νέας κατασκευαστικής εταιρείας και την ανάληψη του έργου του εμπορικού κέντρου. Παράλληλα, η Άσπα πείθει τον Νταγιάννο να αποκρύψει από τη Μαρίκα την εμπλοκή της στην επίθεση της Μίνας, ενώ η Ελένη προσπαθεί να επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά της.

Επεισόδιο 56 – Τρίτη 24 Μαρτίου

Η Ευθυμίου παίζει το τελευταίο της χαρτί, ενώ ο Σταύρος κινείται παρασκηνιακά και ζητά την Ελένη σε γάμο. Ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει και πάλι παλιά τραύματα, με την Αρετή να προσπαθεί να του δείξει την αγάπη της, ενώ η Αλεξάνδρα επιμένει να διεκδικήσει τη θέση της κοντά του. Ο Άλκης βυθίζεται σε επικίνδυνες καταστάσεις του υπόκοσμου, με τον Σάββα να αρχίζει να τον υποψιάζεται.

Επεισόδιο 57 -Τετάρτη 25 Μαρτίου

Η Ευθυμίου συμφωνεί να εμφανιστεί ξανά στην εκπομπή για να αποκαταστήσει την αλήθεια, ενώ η Αρετή βλέπει την επιρροή της Αλεξάνδρας πάνω στον Οδυσσέα. Ο Σταύρος και η Ελένη γιορτάζουν τον αρραβώνα τους, ενώ ένας φόνος μπλέκει τον Οδυσσέα σε σοβαρές περιπέτειες.

Επεισόδιο 58 – Πέμπτη 26 Μαρτίου

Η δολοφονία της Ευθυμίου συγκλονίζει τους ήρωες. Ο Οδυσσέας προσπαθεί να προλάβει τα χειρότερα με δημόσιες δηλώσεις, ενώ ο Ζαμπετάκος κρύβει νέες εκπλήξεις. Ο Σταύρος πασχίζει να διατηρήσει τις ισορροπίες στην οικογένεια και την εταιρεία, η Αλεξάνδρα αναζητά τον Οδυσσέα, και η Αρετή διστάζει ανάμεσα στην καρδιά της και τα συναισθήματά της. Οι έρευνες συνεχίζονται, και ο αξιωματικός Κρίμπας εντοπίζει τον Οδυσσέα, φέρνοντας νέες εξελίξεις.

