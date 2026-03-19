Το σόι σου: Πανικός στο σπίτι των Χαμπέων στο επεισόδιο της Πέμπτης 19/3

Πανικός στο σπίτι των Χαμπέων στο αποψινό επεισόδιο, όταν μια παρεξήγηση με τη Χαρά και τη Σάντρα φέρνει τον Σάββα στα όρια

Ένα ακόμη απολαυστικό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Το σόι σου» έρχεται απόψε στην τηλεόραση, γεμάτο παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και ξεκαρδιστικές στιγμές.

Όλα ξεκινούν όταν η Λυδία ακούει κατά λάθος τη Χαρά να λέει στον Νάσο τη φράση «ήταν η πρώτη μου φορά». Η φράση αυτή αρκεί για να σημάνει συναγερμός στο σπίτι των Χαμπέων, αφού η Λυδία και ο Σάββας θεωρούν πως η σχέση των δύο νέων έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζονταν.

Διάβασε επίσης: Να μ΄αγαπάς: Νέες ανατροπές και μυστικά που δοκιμάζουν σχέσεις στο αποψινό επεισόδιο

Σαν να μην έφτανε αυτό, μια περίεργη κοκκινίλα στον λαιμό της Σάντρας έρχεται να επιβεβαιώσει, στα μάτια τους τουλάχιστον, τους χειρότερους φόβους τους. Πλέον, είναι πεπεισμένοι ότι και οι δύο κόρες τους έχουν κάνει το επόμενο βήμα στις σχέσεις τους.

Ο Σάββας χάνει την ψυχραιμία του και, μαζί με τον Μιχάλη και τον Βαγγέλη, αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Οι τρεις άντρες στήνουν κανονική… ανάκριση στον Νάσο, αποφασισμένοι να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει.

Την ίδια στιγμή, η Μπέλα αναλαμβάνει ρόλο «προοδευτικής» θείας και προσπαθεί να μιλήσει με τη Χαρά και τη Σάντρα για να καταλάβει τι έχει γίνει. Όμως η παρέμβασή της δεν φαίνεται να βοηθά ιδιαίτερα, αφού αντί να ηρεμήσει την κατάσταση, καταφέρνει να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Οι παρεξηγήσεις πολλαπλασιάζονται και ο Σάββας φτάνει κυριολεκτικά στα όριά του, σε ένα επεισόδιο που υπόσχεται πολύ γέλιο και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Το νέο επεισόδιο της σειράς Το σόι σου προβάλλεται απόψε στις 21:00.

Διάβασε επίσης: Άγιος Έρωτας: Ανατροπές και επικίνδυνα σχέδια στο αποψινό επεισόδιο

